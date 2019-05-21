Camí Primitiu Etapa de Cádavo Baleira a Lugo
C/ Rúa Pintor Corredoira, 4
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Alberg Juvenil Lug2
Disponible sense connexió
590
C/ Rúa Pintor Corredoira, 4
Lugo
Propietat de l'alberg: Xunta de Galícia
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Gestió privada
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Iria, Javier i Marcial
Observacions:
Camí Primitiu
Etapes 13
km 321,4
Etapa 9
Etapa de Cádavo Baleira a Lugo
km 30,5
Temps 07H 15’
Dificultat mitjana
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