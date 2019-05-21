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Camino Primitivo Etapa de Cádavo Baleira a Lugo

Albergue Juvenil Lug2

Disponible sin conexión
99
9
Albergue lug

C/ Rúa Pintor Corredoira, 4
Lugo

982 82 84 92

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Xunta de Galicia

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Gestión privada

Persona encargada de atender el albergue: Iria, Javier y Marcial

Observaciones:

Camino Primitivo

Camino Primitivo

Etapas 13
km 321,4
Etapa de Cádavo Baleira a Lugo Etapa 9

Etapa de Cádavo Baleira a Lugo

km 30,5
Tiempo 07H 15’
Dificultad Media
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