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Camiño Sanabrés Etapa da Laxe a Outeiro

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Albergue Turístico Trasfontao

Dispoñible sen conexión
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Albergue turistico trasfontao

Trasfontao, 7
Trasfontao (Silleda)

650 261 774, 666 704 423

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: Virginia Colmeiro

Observacións: Alúganse bicicletas para traslados ao centro urbano. O prezo inclúe toalla e roupa de cama de tea. Dispoñen de servizo de comidas ao albergue. Os peregrinos con tenda de campaña teñen sitio acondicionado para acampar e dereito a baños.

Camiño Sanabrés

Camiño Sanabrés

Etapas 13
km 367,7
Etapa da Laxe a Outeiro Etapa 12

Etapa da Laxe a Outeiro

km 33,3
Tempo 08H 25’
Dificultade media
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