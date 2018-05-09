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Albergue Turístico Trasfontao
Trasfontao, 7
Trasfontao (Silleda)
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Virginia Colmeiro
Observacións: Alúganse bicicletas para traslados ao centro urbano. O prezo inclúe toalla e roupa de cama de tea. Dispoñen de servizo de comidas ao albergue. Os peregrinos con tenda de campaña teñen sitio acondicionado para acampar e dereito a baños.
Camiño Sanabrés
Etapa da Laxe a Outeiro
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