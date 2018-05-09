Sanabriako Bidea A Laxe a Outeiroko etapa
Transfontao, 7
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Trasfontako turismo-aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
90
Transfontao, 7
Transfontao (Silleda)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Virginia Colmeiro
Oharrak: Bizikletak alokatzen dira hirigunera joateko. Prezioa: toalla eta oihalezko oheko arropa. Janari-zerbitzua dute aterpetxera. Kanpin-denda duten erromesek lekua dute kanpatzeko eta bainuak hartzeko.
Sanabresko bidea
Etapak 13
km 367,5
Etapa 12
A Laxe a Outeiroko etapa
km 33,3
Denbora 08H 25’
Zailtasuna ERTAINA
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