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Sanabriako Bidea A Laxe a Outeiroko etapa

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Trasfontako turismo-aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
9
0
Albergue turistico trasfontao

Transfontao, 7
Transfontao (Silleda)

650 261 774, 666 704 423

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Virginia Colmeiro

Oharrak: Bizikletak alokatzen dira hirigunera joateko. Prezioa: toalla eta oihalezko oheko arropa. Janari-zerbitzua dute aterpetxera. Kanpin-denda duten erromesek lekua dute kanpatzeko eta bainuak hartzeko.

Sanabresko bidea

Sanabresko bidea

Etapak 13
km 367,5
A Laxe a Outeiroko etapa Etapa 12

A Laxe a Outeiroko etapa

km 33,3
Denbora 08H 25’
Zailtasuna ERTAINA
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