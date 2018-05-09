Pensión Remanso de Trasfontao
Trasfontao, 7
Trasfontao (Silleda)
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Virginia Colmeiro
Observaciones: Se alquilan bicicletas para traslados al centro urbano. El precio incluye toalla y ropa de cama de tela. Disponen de servicio de comidas al albergue. Los peregrinos con tienda de campaña tienen sitio acondicionado para acampar y derecho a baños.
Camino Sanabrés
Etapa de A Laxe a Outeiro
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