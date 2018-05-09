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Camino Sanabrés Etapa de A Laxe a Outeiro

Pensión Remanso de Trasfontao

Disponible sin conexión
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Albergue turistico trasfontao

Trasfontao, 7
Trasfontao (Silleda)

650 261 774, 666 704 423

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Virginia Colmeiro

Observaciones: Se alquilan bicicletas para traslados al centro urbano. El precio incluye toalla y ropa de cama de tela. Disponen de servicio de comidas al albergue. Los peregrinos con tienda de campaña tienen sitio acondicionado para acampar y derecho a baños.

Camino Sanabrés

Camino Sanabrés

Etapas 13
km 367,7
Etapa de A Laxe a Outeiro Etapa 12

Etapa de A Laxe a Outeiro

km 33,3
Tiempo 08H 25’
Dificultad Media
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