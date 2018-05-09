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Alberg Turístic Trasfontao
Trasfontao, 7
Trasfontao (Silleda)
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Virginia Colmeiro
Observacions: Es lloguen bicicletes per a trasllats al centre urbà. El preu inclou tovallola i roba de llit de tela. Disposen de servei de menjars a l'alberg. Els pelegrins amb tenda de campanya tenen lloc condicionat per acampar i dret a banys.
Camí Sanabrés
Etapa de Laxe a Outeiro
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