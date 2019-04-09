Camiño Primitivo Etapa de Oviedo a San Juan de Villapañada
c/gascona,18 baixo c.p33001
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Albergue Turístico A Peregrina
Dispoñible sen conexión
210
c/gascona,18 baixo c.p33001
Oviedo
Propiedade do albergue:
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento:
Persoa encargada de atender o albergue: Encarnita
Observacións: Os clientes dispoñen de chave paira entrar e saír cando queiran
Camiño Primitivo
Etapas 13
km 321,4
Etapa 1
Etapa de Oviedo a San Juan de Villapañada
km 30,5
Tempo 08H 00’
Dificultade alta
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