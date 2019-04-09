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Bide Primitiboa Etapa: Oviedotik San Juan de Villapañadara

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La Peregrina aterpetxe turistikoa

Konexiorik gabe erabilgarri
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La Peregrina aterpetxe turistikoa

Gaskonia kalea, 18 behea p33001
Oviedo

687133932 Encarnita

Aterpetxearen jabegoa:

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa:

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Enkarnita

Oharrak: Bezeroek giltza dute nahi dutenean sartu eta irteteko

Bide Primitiboa

Bide Primitiboa

Etapak 13
km 320,6
Etapa: Oviedotik San Juan de Villapañadara Etapa 1

Etapa: Oviedotik San Juan de Villapañadara

km 30,5
Denbora 08H 00’
Zailtasuna HANDIA
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