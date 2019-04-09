Bide Primitiboa Etapa: Oviedotik San Juan de Villapañadara
Gaskonia kalea, 18 behea p33001
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La Peregrina aterpetxe turistikoa
Konexiorik gabe erabilgarri
220
Gaskonia kalea, 18 behea p33001
Oviedo
Aterpetxearen jabegoa:
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa:
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Enkarnita
Oharrak: Bezeroek giltza dute nahi dutenean sartu eta irteteko
Bide Primitiboa
Etapak 13
km 320,6
Etapa 1
Etapa: Oviedotik San Juan de Villapañadara
km 30,5
Denbora 08H 00’
Zailtasuna HANDIA
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