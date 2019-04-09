Camí Primitiu Etapa d'Oviedo a Sant Joan de Villapañada
c/gascona,18 sota c.p33001
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Alberg Turístic La Pelegrina
Disponible sense connexió
210
c/gascona,18 sota c.p33001
Oviedo
Propietat de l'alberg:
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment:
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Encarnita
Observacions: Els clients disposen de clau per a entrar i sortir quan vulguin
Camí Primitiu
Etapes 13
km 321,4
Etapa 1
Etapa d'Oviedo a Sant Joan de Villapañada
km 30,5
Temps 08H 00’
Dificultat alta
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