Camino Primitivo Etapa de Oviedo a San Juan de Villapañada
c/gascona,18 bajo c.p33001
Albergue Turístico La Peregrina
Disponible sin conexión
623
c/gascona,18 bajo c.p33001
Oviedo
Propiedad del albergue:
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento:
Persona encargada de atender el albergue: Encarnita
Observaciones: Los clientes disponen de llave para entrar y salir cuando quieran
Camino Primitivo
Etapas 13
km 321,4
Etapa 1
Etapa de Oviedo a San Juan de Villapañada
km 30,5
Tiempo 08H 00’
Dificultad Alta
¿Eres Propietario o gestionas un Albergue de Peregrinos?
Accede a tu ficha y actualiza tus datos para ofrecer a los peregrinos la información más actualizada posible.
¿Quieres enviar alguna fotografía de "El Camino de Santiago"?
Si tienes fotografías de "El Camino de Santiago" que quieras compartir con nosotros, puedes enviarlas y ampliar la galería de fotografías.
Foro: Los peregrinos opinan sobre el Camino de SantiagoVer todos