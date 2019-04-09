Castellano
Planificar mi Camino
  1. Inicio ·
Camino Primitivo Etapa de Oviedo a San Juan de Villapañada

Albergue Turístico La Peregrina

Disponible sin conexión
62
3
Albergue Turístico La Peregrina

c/gascona,18 bajo c.p33001
Oviedo

687133932 Encarnita

Propiedad del albergue:

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento:

Persona encargada de atender el albergue: Encarnita

Observaciones: Los clientes disponen de llave para entrar y salir cuando quieran

Camino Primitivo

Camino Primitivo

Etapas 13
km 321,4
Etapa de Oviedo a San Juan de Villapañada Etapa 1

Etapa de Oviedo a San Juan de Villapañada

km 30,5
Tiempo 08H 00’
Dificultad Alta
Añadir albergue a mi selección

¿Eres Propietario o gestionas un Albergue de Peregrinos?

Accede a tu ficha y actualiza tus datos para ofrecer a los peregrinos la información más actualizada posible.

Foro: Los peregrinos opinan sobre el Camino de Santiago

Ver todos

¿Quieres enviar alguna fotografía de "El Camino de Santiago"?

¿Quieres enviar alguna fotografía de "El Camino de Santiago"?

Si tienes fotografías de "El Camino de Santiago" que quieras compartir con nosotros, puedes enviarlas y ampliar la galería de fotografías.

¡Envía tus fotografías! Ver todas las fotografías