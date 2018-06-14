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Camiño Sanabrés Etapa de Laza a Xunqueira de Ambía

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Albergue Turístico Casa Tomás

Dispoñible sen conexión
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Albergue Turístico Casa Tomás

Praza San Rosendo 13
Xunqueira de Ambía

637 580 772

[email protected]

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privada

Persoa encargada de atender o albergue: Tomás e Eugenia

Observacións:

Camiño Sanabrés

Camiño Sanabrés

Etapas 13
km 367,7
Etapa de Laza a Xunqueira de Ambía Etapa 8

Etapa de Laza a Xunqueira de Ambía

km 32,7
Tempo 08H 30’
Dificultade alta
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