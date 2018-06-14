Camiño Sanabrés Etapa de Laza a Xunqueira de Ambía
Praza San Rosendo 13
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Albergue Turístico Casa Tomás
Dispoñible sen conexión
310
Praza San Rosendo 13
Xunqueira de Ambía
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privada
Persoa encargada de atender o albergue: Tomás e Eugenia
Observacións:
Camiño Sanabrés
Etapas 13
km 367,7
Etapa 8
Etapa de Laza a Xunqueira de Ambía
km 32,7
Tempo 08H 30’
Dificultade alta
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