Camino Sanabrés Etapa de Laza a Xunqueira de Ambía
Plaza San Rosendo 13
Albergue Turístico Casa Tomás
Disponible sin conexión
353
Plaza San Rosendo 13
Xunqueira de Ambía
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privada
Persona encargada de atender el albergue: Tomás y Eugenia
Observaciones:
Camino Sanabrés
Etapas 13
km 367,7
Etapa 8
Etapa de Laza a Xunqueira de Ambía
km 32,7
Tiempo 08H 30’
Dificultad Alta
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