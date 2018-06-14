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Camino Sanabrés Etapa de Laza a Xunqueira de Ambía

Albergue Turístico Casa Tomás

Disponible sin conexión
35
3
Albergue Turístico Casa Tomás

Plaza San Rosendo 13
Xunqueira de Ambía

637 580 772

[email protected]

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privada

Persona encargada de atender el albergue: Tomás y Eugenia

Observaciones:

Camino Sanabrés

Camino Sanabrés

Etapas 13
km 367,7
Etapa de Laza a Xunqueira de Ambía Etapa 8

Etapa de Laza a Xunqueira de Ambía

km 32,7
Tiempo 08H 30’
Dificultad Alta
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