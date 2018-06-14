Camí Sanabrés Etapa de Laza a Xunqueira d'Ambía
Plaza Sant Rosendo 13
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Alberg Turístic Casa Tomás
Disponible sense connexió
310
Plaza Sant Rosendo 13
Xunqueira d'Ambía
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privada
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Tomás i Eugenia
Observacions:
Camí Sanabrés
Etapes 13
km 367,7
Etapa 8
Etapa de Laza a Xunqueira d'Ambía
km 32,7
Temps 08H 30’
Dificultat alta
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