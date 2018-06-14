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Camí Sanabrés Etapa de Laza a Xunqueira d'Ambía

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Alberg Turístic Casa Tomás

Disponible sense connexió
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Alberg Turístic Casa Tomás

Plaza Sant Rosendo 13
Xunqueira d'Ambía

637 580 772

[email protected]

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privada

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Tomás i Eugenia

Observacions:

Camí Sanabrés

Camí Sanabrés

Etapes 13
km 367,7
Etapa de Laza a Xunqueira d'Ambía Etapa 8

Etapa de Laza a Xunqueira d'Ambía

km 32,7
Temps 08H 30’
Dificultat alta
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