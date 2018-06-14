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Sanabriako Bidea Laza - Xunqueira de Ambíako etapa

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Casa Tomás aterpetxe turistikoa

Konexiorik gabe erabilgarri
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Casa Tomás aterpetxe turistikoa

San Rosendo plaza, 13
Ambiako Xunqueira

637 580 772

alberguecasatomas@οes

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Tomas eta Eugenia

Oharrak:

Sanabresko bidea

Sanabresko bidea

Etapak 13
km 367,5
Laza - Xunqueira de Ambíako etapa Etapa 8

Laza - Xunqueira de Ambíako etapa

km 32,7
Denbora 08H 30’
Zailtasuna HANDIA
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