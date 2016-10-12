Camiño de San Salvador Etapa de Pajares a Pola de Lena
Bendueños (o desvío ao albergue, situado a 1,5 km do Camiño, atópase en Erías)
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Albergue Santuario de Bendueños
Dispoñible sen conexión
540
Bendueños (o desvío ao albergue, situado a 1,5 km do Camiño, atópase en Erías)
Bendueños
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Sandra
Observacións: Antiga sala reitoral. Almorzos e ceas (chamar con antelación para avisar). Prepárase tamén comidas para veganos.
Camiño de San Salvador
Etapas 5
km 121,8
Etapa 4
Etapa de Pajares a Pola de Lena
km 24,8
Tempo 06H 30’
Dificultade alta
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