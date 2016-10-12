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Camiño de San Salvador Etapa de Pajares a Pola de Lena

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Albergue Santuario de Bendueños

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Albergue santuario de benduenos

Bendueños (o desvío ao albergue, situado a 1,5 km do Camiño, atópase en Erías)
Bendueños

674 671 706

[email protected]

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: Sandra

Observacións: Antiga sala reitoral. Almorzos e ceas (chamar con antelación para avisar). Prepárase tamén comidas para veganos.

Camiño de San Salvador

Camiño de San Salvador

Etapas 5
km 121,8
Etapa de Pajares a Pola de Lena Etapa 4

Etapa de Pajares a Pola de Lena

km 24,8
Tempo 06H 30’
Dificultade alta
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