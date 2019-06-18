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Etapa de Pajares a Pola de Lena
Información sobre a etapa 4: Etapa de Pajares a Pola de Lena
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O itinerario
- Km 0. Pajares(Albergue. Bar)
Deixamos Pajares pola mesma rúa do albergue, pasando xunto a a fonte da Pría e o solar de o hospital de San Miguel, dos séculos XVIII e XIX. Desembocamos na N-630 e en poucos metros tomamos un camiño que nace a man esquerda. Presenta un forte desnivel de baixada e a base de cuádriceps evitamos embalarnos máis do debido. O último tramo, pavimentado, entra en picado en San Miguel do Río, poboación do extenso concello de Lena.
- Km 1,6. San Miguel do Río
Tras cruzar o pobo (atentos á sinalización da zona urbana!) seguimos unha estrada local. Chegaremos así a unha bifurcación. Ollo! porque hai unha mouteira xacobea que nos anima a seguir pola estrada. Erro! De seguilo ascenderiamos á N-630 e continuariamos até Ponte dos Fierros pola pouco segura nacional. Hai que esquecerse de mouteiras e atender sempre ás frechas amarelas que, neste caso, a man esquerda, conducen en ascenso até a aldea de Santa Mariña.
- Km 2,9. Santa Mariña
Actualmente o camiño pasa pola parte alta do pobo, antes había que cruzar varias portillas, e primeiro en algo de subida e despois llaneando por un bonito carreiro a media ladeira, este camiño achéganos en aproximadamente media hora até Chan de Somerón, famoso pola calidade das súas arbeyos (guisantes), que se sementan entre a escanda.
- Km 5,2. Chan de Somerón
Á beira de a igrexa de Santiago loce un enorme tezo. Seguidamente abandonamos Chan pola estrada local que descende até a Ponte dos Fierros, onde existía portazgo. Ollo aquí de novo! Na mesma estrada local, antes de entrar na poboación, desviámonos á esquerda por un camiño en ascenso.(Tamén existe unha alternativa para ir desde Chan de Somerón até Fresnedo por "Munistiriu", esta alternativa é aconsellable só a peregrinos expertos en andar por monte pola súa dificultade).
- Km 9,6. Ponte dos Fierros
Unha primeira rampla exixente lévanos a franquear unha portilla. Máis adiante, tras sortear outra cancela, entramos en Fresnedo. Ao fondo do val destaca a serra do Aramo e o cume de o Gamoniteiro de case 1.800 metros de altitude, reconocible polo seu repetidor de TV.
- Km 10,4. Fresnedo
Sucede un longo e arduo tramo até a seguinte poboación. Os repechos abundan, pero a beleza da paisaxe compensa o esforzo. O camiño percorre durante máis dunha hora a tupida ladeira, visitando algunhas cuadras en ruínas engulidas polas hiedras e pasando preto de a ermida de San Miguel e xunto a a fonte homónima, a man dereita baixo o camiño (Km 13,8). Alcanzamos finalmente a bela poboación de Herías. Na mesma existe un cruzamento a Bendueños (fóra da ruta), localidade esta con albergue de peregrinos. (pechado temporalmente, nota 2022).
- Km 15,6. Ferías
Un último repecho para despedirse de Herías dá paso ao vertixinoso descenso até Campomanes. Ollo ao pisar as pedras se choveu, poden propiciar máis dunha caída. Entramos en Campomanes de fronte polas rúas da Ferrería e de la Vega, onde torcemos a man dereita para tomar uns metros da rúa Corros. Esta localidade do concello de Lena contou con alberguería no Medievo e tamén con imposto de portazgo, do que adoitaban estar exentos os peregrinos.
- Km 17,3. Campomanes(Todos os Servizos básicos)
Saímos da poboación pola rúa da Estación para cruzar a N-630 e xusto despois o río Pajares. Pasado a ponte torcemos á esquerda para coller o paseo fluvial. Vemos a confluencia de os ríos Pajares e Huerna, que forman o río Lena. Santa Cristina de Lena é o noso próximo obxectivo e media hora máis tarde xa despunta sobre un outeiro a coqueta ermida prerrománica. Ascendemos até ela por camiño empedrado tras pasar baixo un viaduto.
- Km 20,3. Santa Cristina de Lena
O templo, Patrimonio da Humanidade, clasifícase dentro de o estilo ramirense por ser construído baixo o reinado de Ramiro I no século IX. Descendemos por outro camiño empedrado situado no lado contrario. Pasamos polo barrio de Peridiello, vendo a man esquerda, tras as vías, a estación de A Cobertoria. Alberga na planta baixa unha aula didáctica do prerrománico (ver observacións). O Camiño, con todo, continúa de fronte e 1,2 quilómetros máis tarde salva o río Lena (Km 22). Veiga do Cego queda fóra do itinerario alén da A-66.O Camiño do Salvador pasa xunto a o campo de fútbol da Sociedade Deportiva Lenense e cruza baixo a autovía para entrar en Pola de Lena. Até o albergue distan 1,2 quilómetros. Primeiro por Miguel de Cervantes para tomar á esquerda Braña Valera e posteriormente á dereita as rúas de Robledo e Vital Aza. Logo viramos á esquerda por Grande Covián e finalmente á dereita por Ramón e Cajal.· Km 24,8. Pola de Lena (Todos os servizos)
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