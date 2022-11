Etapa de Pajares a Pola de Lena

O itinerario

Km 0. Pajares(Albergue. Bar)

Km 1,6. San Miguel do Río

Km 2,9. Santa Mariña

Km 5,2. Chan de Somerón

Km 9,6. Ponte dos Fierros

Km 10,4. Fresnedo

Km 15,6. Ferías

Km 17,3. Campomanes(Todos os Servizos básicos)

Km 20,3. Santa Cristina de Lena

Deixamos Pajares pola mesma rúa do albergue, pasando xunto a ae o solar de o, dos séculos XVIII e XIX. Desembocamos na N-630 e en poucos metros tomamos un camiño que nace a man esquerda. Presenta un forte desnivel de baixada e a base de cuádriceps evitamos embalarnos máis do debido. O último tramo, pavimentado, entra en picado en, poboación do extenso concello de Lena.Tras cruzar o pobo (atentos á sinalización da zona urbana!) seguimos unha estrada local. Chegaremos así a unha bifurcación. Ollo! porque hai unha mouteira xacobea que nos anima a seguir pola estrada. Erro! De seguilo ascenderiamos á N-630 e continuariamos até Ponte dos Fierros pola pouco segura nacional.que, neste caso, a man esquerda, conducen en ascenso até a aldea deActualmente o camiño pasa pola parte alta do pobo, antes había que cruzar varias portillas, e primeiro en algo de subida e despois llaneando por un bonito carreiro a media ladeira, este camiño achéganos en aproximadamente media hora até, famoso pola calidade das súas(guisantes), que se sementan entre a escanda.Á beira de aloce un enorme tezo. Seguidamente abandonamos Chan pola estrada local que descende até a, onde existíaNa mesma estrada local, antes de entrar na poboación, desviámonos á esquerda por un camiño en ascenso.(Tamén existe unha alternativa para ir desde Chan de Somerón até Fresnedo por "Munistiriu", esta alternativa é aconsellable só a peregrinos expertos en andar por monte pola súa dificultade).Unha primeira rampla exixente lévanos a franquear unha portilla. Máis adiante, tras sortear outra cancela, entramos en. Ao fondo do val destaca ae o cume de ode case 1.800 metros de altitude, reconocible polo seu repetidor de TV.Sucede un longo e arduo tramo até a seguinte poboación. Os repechos abundan, pero a beleza da paisaxe compensa o esforzo. O camiño percorre durante máis dunha hora a tupida ladeira, visitando algunhas cuadras en ruínas engulidas polas hiedras e pasando preto de ae xunto a ahomónima, a man dereita baixo o camiño (Km 13,8). Alcanzamos finalmente a bela poboación de. Na mesma existe un cruzamento a(fóra da ruta), localidade esta con albergue de peregrinos. (pechado temporalmente, nota 2022).Un último repecho para despedirse de Herías dá paso ao vertixinoso descenso até Campomanes. Ollo ao pisar as pedras se choveu, poden propiciar máis dunha caída. Entramos ende fronte polas rúas da Ferrería e de la Vega, onde torcemos a man dereita para tomar uns metros da rúa Corros. Esta localidade do concello de Lena contou con alberguería no Medievo e tamén con imposto de portazgo, do que adoitaban estar exentos os peregrinos.Saímos da poboación pola rúa da Estación para cruzar a N-630 e xusto despois o. Pasado a ponte torcemos á esquerda para coller o. Vemos a confluencia de os, que forman o. Santa Cristina de Lena é o noso próximo obxectivo e media hora máis tarde xa despunta sobre un outeiro a coqueta ermida prerrománica. Ascendemos até ela por camiño empedrado tras pasar baixo un viaduto.O templo,, clasifícase dentro de opor ser construído baixo o reinado de Ramiro I no século IX. Descendemos por outro camiño empedrado situado no lado contrario. Pasamos polo barrio de, vendo a man esquerda, tras as vías, a estación de. Alberga na planta baixa unha aula didáctica do prerrománico. O Camiño, con todo, continúa de fronte e 1,2 quilómetros máis tarde salva oqueda fóra do itinerario alén da A-66.O Camiño do Salvador pasa xunto a oe cruza baixo a autovía para entrar en. Até o albergue distan 1,2 quilómetros. Primeiro por Miguel de Cervantes para tomar á esquerda Braña Valera e posteriormente á dereita as rúas de Robledo e Vital Aza. Logo viramos á esquerda por Grande Covián e finalmente á dereita por Ramón e Cajal.·