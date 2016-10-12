Camino de San Salvador Etapa de Pajares a Pola de Lena
Bendueños (el desvío al albergue, situado a 1,5 km del Camino, se encuentra en Erías)
Albergue Santuario de Bendueños
Disponible sin conexión
7019
Bendueños (el desvío al albergue, situado a 1,5 km del Camino, se encuentra en Erías)
Bendueños
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Sandra
Observaciones: Antigua sala rectoral. Desayunos y cenas (llamar con antelación para avisar). Se prepara también comidas para veganos.
Camino de San Salvador
Etapas 5
km 121,8
Etapa 4
Etapa de Pajares a Pola de Lena
km 24,8
Tiempo 06H 30’
Dificultad Alta
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