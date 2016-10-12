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Camino de San Salvador Etapa de Pajares a Pola de Lena

Albergue Santuario de Bendueños

Disponible sin conexión
70
19
Albergue santuario de benduenos

Bendueños (el desvío al albergue, situado a 1,5 km del Camino, se encuentra en Erías)
Bendueños

674 671 706

[email protected]

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Sandra

Observaciones: Antigua sala rectoral. Desayunos y cenas (llamar con antelación para avisar). Se prepara también comidas para veganos.

Camino de San Salvador

Camino de San Salvador

Etapas 5
km 121,8
Etapa de Pajares a Pola de Lena Etapa 4

Etapa de Pajares a Pola de Lena

km 24,8
Tiempo 06H 30’
Dificultad Alta
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