Català
Vull planificar el meu camí
  1. Inici ·
Camí de San Salvador Etapa de Pallers a Pola de Lena

Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Albergui Santuari de Bendueños

Disponible sense connexió
55
0
Albergue santuario de benduenos

Bendueños (el desviament a l'alberg, situat a 1,5 km del Camí, es troba en Erías)
Bendueños

674 671 706

[email protected]

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Sandra

Observacions: Antiga sala rectoral. Desdejunis i sopars (cridar amb antelació per avisar). Es prepara també menjades per veganos.

Camí de San Salvador

Camí de San Salvador

Etapes 5
km 121,8
Etapa de Pallers a Pola de Lena Etapa 4

Etapa de Pallers a Pola de Lena

km 24,8
Temps 06H 30’
Dificultat alta
Afegeix alberg a la meva selecció

Ets propietari o gestiones un alberg de pelegrins?

Accedeix a la teva fitxa i actualitza les dades per oferir als pelegrins la informació més actualitzada possible.

Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant Jaume

Veure tots

Vols enviar alguna fotografia de "El camí de Sant Jaume"?

Vols enviar alguna fotografia de "El camí de Sant Jaume"?

Si tens fotografies de "El camí de Sant Jaume" que vulguis compartir amb nosaltres, pots enviar-les i ampliar la galeria de fotografies.

Envia les teves fotografies! Mostra totes les fotografies