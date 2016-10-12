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Albergui Santuari de Bendueños
Bendueños (el desviament a l'alberg, situat a 1,5 km del Camí, es troba en Erías)
Bendueños
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Sandra
Observacions: Antiga sala rectoral. Desdejunis i sopars (cridar amb antelació per avisar). Es prepara també menjades per veganos.
Camí de San Salvador
Etapa de Pallers a Pola de Lena
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