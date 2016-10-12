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San Salvador Bidea Pajaresetik Pola de Lenara arteko etapa

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Ostatua Benen Santutegia

Konexiorik gabe erabilgarri
54
0
Albergue santuario de benduenos

Bart (aterpetxerako desbideratzea, bidetik 1,5 km-ra dagoena, Erietxean dago)
Jabeak

674 671 706

benduenos [email protected]

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Sandra

Oharrak: Errektoretza gela zaharra. Gosariak eta afariak (deitu aurrez abisatzeko). Janaria ere prestatzen da, vedamesentzat.

San Salvador bidea

San Salvador bidea

Etapak 5
km 120,3
Pajaresetik Pola de Lenara arteko etapa Etapa 4

Pajaresetik Pola de Lenara arteko etapa

km 24,8
Denbora 06H 30’
Zailtasuna HANDIA
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