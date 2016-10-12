San Salvador Bidea Pajaresetik Pola de Lenara arteko etapa
Bart (aterpetxerako desbideratzea, bidetik 1,5 km-ra dagoena, Erietxean dago)
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Ostatua Benen Santutegia
Konexiorik gabe erabilgarri
540
Bart (aterpetxerako desbideratzea, bidetik 1,5 km-ra dagoena, Erietxean dago)
Jabeak
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Sandra
Oharrak: Errektoretza gela zaharra. Gosariak eta afariak (deitu aurrez abisatzeko). Janaria ere prestatzen da, vedamesentzat.
San Salvador bidea
Etapak 5
km 120,3
Etapa 4
Pajaresetik Pola de Lenara arteko etapa
km 24,8
Denbora 06H 30’
Zailtasuna HANDIA
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