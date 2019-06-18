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Pajaresetik Pola de Lenara arteko etapa
Burdinazko etapa; bat-bateko jaitsiera luze eta handiak Campomaneseraino
Etapari buruzko informazioa 4: Pajaresetik Pola de Lenara arteko etapa
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Ibilbidea
- 0 km. Lastategiak (aterpetxea). Taberna)
Pajares aterpetxeko kale berean utziko dugu, XVIII. eta XIX. mendeetako Priako iturriaren eta San Migel ospitaleko orubearen ondotik pasatuz. N-630 errepidean amaitzen da, eta, metro gutxi batzuk barru, ezkerreko bidea hartuko dugu. Beheranzko desnibel handia du, eta koadrizepsen bidez, behar baino gehiago pilatzea saihesten dugu. Azken zatia, zolatua, San Miguel del Ríon sartzen da, Lena kontzeju zabaleko herrian.
- 1,6 km. San Miguel del Río
Herria zeharkatu ondoren (adi egon hiriguneko seinaleei!) tokiko errepide bati jarraituko diogu. Hala, adarkatze batera iritsiko gara. Kontuz! errepidean aurrera egitera bultzatzen gaituen mugarri jacobeo bat dagoelako. Errorea! Horrela jarraituz gero, N-630 errepidera igoko ginateke, eta Puente de los Fierroseraino jarraituko genuke, oso segurua ez delako.Mugarriak ahaztu eta beti gezi horiak begiratu behar dira. Kasu honetan, ezkerretara, Santa Marina herrixkara igotzen dira.
- 2,9 km. Santa Marina
Gaur egun, bidea herriaren goiko aldetik igarotzen da, lehen zenbait ataka gurutzatu behar ziren, eta, lehenik, igotze pixka batean, eta, gero, mendi-hegal batetik lautada bat eginez, bide horrek ordu erdi inguru hurbilduko gaitu Somerongo Llanoseraino, bere arbeioen (ilarrak) kalitateagatik ezaguna baita, eta eskandaren artean ereiten baitira.
- 5,2 km. Somerongo lautadak
Santiagoko elizaren ondoan hagin handi bat dago. Ondoren, Llanosetik alde egingo dugu, Fierrosko zubiraino jaisten den tokiko errepidean barna. Hantxe zegoen komun-ontzi bat. Adi hemen berriro! Herriko errepide berean, herrian sartu aurretik, ezkerretara egingo dugu, gorantz doan bide batetik. (Munistiriutik Llanos de Somerónetik Fresnedoraino joateko aukera ere badago; aukera hori mendian ibiltzen adituak diren erromesentzat baino ez da gomendagarria, zaila baita).
- 9,6 km. Fierroen zubia
Lehen aldapa gogor batek ate txiki bat zeharkatzera garamatza. Aurrerago, beste eremu bat zozketatu ondoren, Fresnedon sartuko gara. Haranaren hondoan, Aramoko mendilerroa eta Gamoniteiroko gailurra nabarmentzen dira. Ia 1.800 metroko altuera dute, eta telebista errepikagailuarekin ikus daiteke.
- 10,4 km. Fresnedo
Tarte luze eta gogor bat gertatzen da hurrengo herriraino. Bat-batekoak ugariak dira, baina paisaiaren edertasunak ahalegina konpentsatzen du. Bideak ordubetez baino gehiagoz zeharkatzen du mendi-mazela itxia, haginetatik irentsitako ukuilu batzuk bisitatuz eta San Migel ermitatik eta iturri homonimoaren ondotik pasatuz, bidearen azpian eskuinetara (13,8 km). Azkenik, Heríasko herri ederra ezagutuko dugu.' Bertan, Bendueñaserako bidegurutzea dago (ibilbidetik kanpo), eta herri horretan erromesak daude. (aldi baterako itxita, 2022. oharra).
- 15,6 km. Heriak
Heríasi agur esateko azken aldapa Campomanesera jaitsi zen. Begiak, euria egin badu harriak zapaltzean, erorketa bat baino gehiago eragin dezake. Kanpomanesen aurrean sartuko gara, La Ferrería eta La Vega kaleetatik. Eskuinetara joko dugu, Corros kaletik metro batzuk hartzeko. Leako Kontzejuko herri horrek aterpetxea izan zuen Erdi Aroan, eta, horrez gain, portasgo zerga ere izan zuen. Erromesak salbuetsita zeuden.
- 17,3 km. Kanpomanak (oinarrizko zerbitzu guztiak)
Estazioko kaletik atera gara herritik, N-630 errepidea gurutzatzeko, eta, justu ondoren, Pajares ibaia. Zubia pasa eta ezkerretara egingo dugu, ibai-pasealekua hartzeko. Lena ibaia osatzen duten Pajares eta Huerna ibaien elkargunea ikusiko dugu. Santa Cristina de Lena da gure hurrengo helburua eta ordu erdi geroago muino baten gainean hasten da ermita prerromanikoa. Biaduktu baten azpitik igaro ondoren, haraino igotzen gara harriztatutako bidetik.
- 20,3 km. Santa Cristina de Lena
Tenplua, Gizateriaren Ondarea, estilo ramirensearen barruan sailkatzen da, IX. mendean Ramiro I.aren erregealdiaren azpian eraiki zelako. Beste aldean dagoen bide harriztatu batetik jaitsiko gara. Peridiello auzotik pasa, eta ezkerretara, bideen atzean, La Estaloriaren geltokia ikusiko dugu. Beheko solairuan erromanikoaren aurreko gela didaktikoa dago (ikus oharrak). Bideak, ordea, aurrez aurre jarraitzen du eta 1,2 kilometro geroago Lena ibaia gainditzen du (22. km). Itsuaren ibarra A-66 errepidearen beste aldean geratzen da ibilbidetik kanpo. El Salvador bidea Lenense Kirol Elkartearen futbol-zelaiaren ondotik pasatzen da, eta autobiaren azpitik zeharkatzen du, Pola de Lenan sartzeko. Aterpetxeraino 1,2 kilometro daude. Lehenbizi Miguel de Cervantesetik, ezkerretara Braña Valera eta eskuinetara Robledo eta Vital Aza kaleak. Gero, ezkerrera biratuko dugu Grande Covianetik, eta, azkenik, eskuinera, Ramón y Cajaletik. · 24,8 km. Pola de Lena (Zerbitzu guztiak)
Zailtasunak
Oharrak
Irudietan
Aterpetxeak
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