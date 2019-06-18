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Pola de Lena - Oviedo etapa
El Salvador ibilbideko Monxoin, azkenik, katedrala dago ikusgai
Etapari buruzko informazioa 5: Pola de Lena - Oviedo etapa
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Ibilbidea
- 0 km. Lena pola (zerbitzu guztiak)
Aterpetxe beretik, Ramón eta Cajalen barrena itzuliko gara, eta, 80 metrora, ezkerrera egingo dugu, Fuentinako eskalinata jaisteko. Alfontso X.a Jakituna plazara iritsiko gara, Lenako Korporazioak kalera ateratzeko. Beti aurrez aurre, Hermanos Grandarekin konektatzen da. Kontuz ibili, aurrerago eskuinerantz biratu beharko baitugu Celso Granda kaletik, gezietatik gidatuz, eta ez mugarritik, zeinak aurrez adierazten baitu. Celso Grandatik biribilgune bat hartuko dugu aurrez aurre, eta Lena ibaia zeharkatuko dugu, ibaiaren ondoan doan pista asfaltatu bat hartzeko. Auzotarrek, hainbat aldetan bezala, kolesterolaren pasealekua (1,1 km) deitzen diote. Pasealekuak ez du galerarik ibaiaren eta A-66aren artean. Villallanako gasolindegira iritsi baino lehen, tunel bat hartuko dugu eskuinetara eta autobiaren beste aldera joango gara; ezkerretara egingo dugu, autobia banatzeko hesiaren parean dagoen bidezidor batetik, gasolindegira iritsi arte; Castiellorako bide eder batetik igoko gara; Castiello kartelera iritsiko gara, eta, handik, Miguel errekara iritsiko gara. Handik, taulen parera iritsiko gara. Emaria ibaiaren gaineko zubitik sartuko gara, geologoen txaletaren parean.
- 7,1 km. Uxuala (dendak. Tabernak. Kontsultategia. Kutxazaina)
Informazio-panel batean, La Carisako bide erromatarrari buruzko erreferentziak ikusiko ditugu. Gaur egun, G.R100.1 izenez balizatuta dago, eta Kantabriar mendikatea zeharkatzen du hegoaldetik, Carraceo mendilerrotik eta Ranero mendilerrotik. Erromesen ibilbideak ordubete baino gehiago irauten du Emaria ibaiaren pasealekutik Bideko Miereseraino. Ibaiaren ibilgua zeharkatuko dugu La Perra oinezkoentzako zubitik, eta, antza denez, hura erabiltzeko kobratzen zen bidesariagatik deitzen zaio (13. km). Ondoren, A-66a tunel batetik eta FEVEren bideak pasabide batetik salbatuko ditugu. Horrela, Manuel Llaneza kalera iritsiko gara. Han biltzen da merkataritza-jardueraren zati handi bat, eta goitik behera zeharkatzen dugu. Atzean, Teodoro Cuesta zeharkatuko dugu ezkerretara, Pasera plazan eta San Juan elizan amaitzeko.
- 14,1 km. Bideko piztiak (zerbitzu guztiak)
Oinean San Juan plaza dago, Errekexuko plaza izenez ezagunagoa. Manuel Félix Magdalenak egin zuen eskantzailuaren eskultura da Asturiasko arkitektura tradizionaleko gune honen burua. Bertan, azienda eta aleen merkatuak egon ziren, gaur egun sagardotegiez gainezka. Oñon kaletik jarraituko dugu (AS-242), El Batán ikatz-garbitegiaren ondoan, La Peña auzoraino.(15,6 km). Aurrerago, AS-242 errepidetik jarraituko dugu, El Padrún norabidean. Desnibel handia eta trafiko gutxi duen portua da. Hostal-Meson La Peña igaro ondoren, La Rebolladara iritsiko gara, Gua mendiaren magalean. Mieresko parrokia honetan Santa Maria Magdalena eliza dago, 1921ean eraitsi zena. Oraindik ere, jatorrizko berrogeita hamar harburu eta absideko arku bat ditu. Aintzinako malateriaren buru zen San Lazaroren tamaina zaintzen du, beti hirigune garrantzitsuen kanpoaldean.
- 16,8 km. La Rebollada
Goraka, La Rebollada parrokiako zenbait auzo igaro dira, hala nola Repitaneo, El Rollo, Copán, non aterpetxe bat egon baitzen, Santa Luzia eta Aguilar. Portutik ez ditugu galduko Emariaren meatze-arroaren xehetasunak, La Peredako termikoarekin, San Nikolas putzuarekin eta abarrekin. Azkenik, El Padrún koroatuko dugu 385 metroko kotan, eta Oviedoko Kontzejuan sartuko gara.
- 20,7 km. El Padrún (Bar-sagardotegia)
Koroatu bezain laster, Casareserako bidea hartuko dugu eskuinerantz. Berehalako herri horretan, ezkerretara biratuko dugu, iturriaren parean, eta eskuinetik 100 metro aurrerago pista utziko dugu. Horrela, bidexka batean sartuko gara. Ondoren, AS-242 errepidera iritsiko gara, eta, handik, tarte bat jaitsiko dugu. Aurrerago, errepidea ezkerretik utziko dugu Geltoki aldera, Los Llocos iturri barrokoaren ondotik pasatuz. Laster, azpitik eta A-66aren gainetik salbatuko ditugu bideak, eta AS-242 errepidean aterako gara, bitan Olloniegora.
- 23,3 km. Olloniego (zerbitzu guztiak)
Olloniegotik irtetean, dorrearen eta Quirós jauregiaren ondotik pasatuko gara. AS-242 errepidearen bazterbidetik jarraituko dugu, gorago Nalon gurutzatuz. Ibai hori berriro gurutzatuko da bihar edo etzi Bide Primitibotik jarraitzen dutenak. Gaztelako errepideko zubiaren atzean Real Portazgo enpresaren ordainlekuko zen etxea dago, beti ere komunikabide handietan. Haren ondoan leguario bat dago, kapitalarekiko distantzia adierazten duena: 1 ½ legua. Gaztelako legoa 20.000 oinetan ezarri zen XVI. mendean, eta 5,572 kilometro (24,7 km) lirateke. Bihurgune berean utziko dugu errepidea, Portazgo bulegoaren atzean, eta mendian gora doan bidexka batean sartuko gara. Ezerk ez zuen pentsarazten etapa hau oparituko zigutenik... eta are gehiago egongo da hau bezalakoa. Lehenengo enbitearen ondoren, auzo-pista batera atera, eta aurrera jarraitu. Gorantz segituko dugu, eta, laster, pistarekiko paralelo doan bidea hartuko dugu. Bide horretan, galtzada zahar baten trazadura azaleratuko da, harriztatutako zatiren batean. Azkenik, Ribera de Arriba kontzejuko Picullanzako baserriaren sarreran elkartuko gara. 26,2 km. A la salida filmarekin, Oviedoko lehen panoramika lortuko dugu. Santiago Calatravaren Erakusketa eta Biltzar Jauregia nabarmentzen da. Katedrala oraindik ez da ikusten. Jaisten hasiko gara, Airea eta San Miguel salduta (27,4 km). Beste zuhaitz eder bat ikusiko dugu La Ceprosa eta Morente erreken ertzean. Kaxigalen (29,2 km), Los Prietosen, Los Barrerosen eta El Casónen (La Manjoyako Oviedoko parrokiako biztanleak) gora doan beste auzo-pista batean amaitzen da. Santiago ermitaren hondarren atzean San Salvador katedrala ikusten dugu. Izan ere, Manjoya toponimoa Monxoitik dator (hemendik, baita Monte do Gozotik ere), eta, Juan Uría historialariaren hitzetan, “erromesek bidaiaren amaieratik hurbil zeudenean izaten zuten pozoia adierazten du”.
- 30,4 km. La Manjoya- Santiago ermita
Santiago eliza modernoaren ondoan, A-66 errepidearen azpitik pasa, eta San Lazaro auzora jaitsi. Autobiaren azpiko pasabidetik 350 bat metrora, diagonalean biratuko dugu ezkerrerantz, Malateria kaletik, Neguko Parkearen ondoan, eta Gil Blas kalera iritsiko gara. Eskuinerantz jarraituko dugu 50 metroz, eta ezkerretara egingo dugu Aurelio del Llanotik. Muñoz Degrain kalean elkartzen gara (Hegoaldeko ingurabidea, N-630), eta aurrez aurre gurutzatzen dugu erromesaren monumentuaren ondoan (31,5 km). Gurutzatu bezain laster, Leopoldo Alas errepidetik jarraituko dugu, eta, ondoren, hirigune historikoaren ateetara iritsiko gara. Antzina bezala, Magdalena kaletik sartzen gara bertara. Bertan, Uriak zehazten duenez, “erromesak batzuetan tropelean sartzen ziren, argizarizko edo sebozko kandelak eramanez, aterpetxeekin batera”. Udaletxeko arkupean, Cimadevilla eta La Rúa kaleekin elkartzen gara aurrez aurre, eta Alfontso ii.a El Casto plazan amaitzen, Sancta Ovetensis buru dela.
Zailtasunak
Oharrak
Irudietan
Zer ikusi, zer egin
Aterpetxeak
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