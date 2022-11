Etapa de Pola de Lena a Oviedo

L’itinerari

Km 0. Pola de Lena(Tots els Serveis)

Km 7,1. Ujo(Botigues. Bars. Consultori. Caixer)

Km 14,1. Mieres del Camí(Tots els serveis)

Km 16,8. La Rebollada

Km 20,7. El Padrún(Bar-sidrería)

Km 23,3. Olloniego(Tots els serveis)

Km 30,4. La Manjoya- Ermita de Santiago

Des del mateix alberg, tornem sobre els nostres passos per Ramón y Cajal i a 80 metres girem a mà esquerra per a descendir la. Desemboquem en la, que creuem per a sortir al carrer. Sempre de front connecta amb la de Germans Granda. Atenció perquè més endavant haurem de girar a la dreta pel carrer Celso Granda,, el qual indica de front. Per Celso Granda prenem de front una rotonda i travessem el riu Lena per a agafar una pista asfaltada que circula al costat del riu, i que els veïns, com en tants costats, coneixen com el passeig del colesterolEl passeig avança sense pèrdua entre el riu i l'A-66. Abans d'arribar a la gasolinera depassarem per un túnel a la nostra dreta per a aparèixer a l'altre costat de l'autovia, girem a l'esquerra per una senda paral·lela a la tanca de separació de l'autovia fins a passar la gasolinera, pugem per un bonic camí fins a Castiello, arribarem fins al cartell indicatiu de Castiello, prendrem el camí que ens porta fins al paratge dels taulers, (molta atenció en aquest punt, cal girar bruscament en baixada), després arribarem a Sovilla per a trobar-nos amb la unió del va riure Lena que ens vènia acompanyant des de San Miguel del Rio fins ara i amb el va riure Aller, que apareix en aquest punt donant lloc al va riure Cabal que serà el que ens acompanyi la resta de l'etapa. Entrarem en Ujo pel pont sobre el va riure Cabal a l'altura del xalet dels Geòlegs.Veiem en un panell informatiu referències a la, avui abalisada com a G.R-100.1, que travessa la Serralada Cantàbrica des del sud pel cordal de Carraceo i la serra del Ranero. L'itinerari dels pelegrins prossegueix durant més d'una hora pel passeig de elfins a. Creuem el llit del riu per el, pel que sembla dit així pel peatge que es cobrava per a utilitzar-loSeguidament salvem l'A-66 per un túnel i les vies del FEVE per una passarel·la. Accedim així a el, on es concentra gran part de l'activitat comercial, que recorrem de front íntegrament. Al fons girem a l'esquerra per Teodoro Cuesta per a desembocar en lai la sevaAl peu es troba la plaça de Sant Joan, més coneguda com a-strong:uL2HJQ;242), al costatel strong:uL2HJQ;safareig de carbó El Batán finselMés endavant continuarem per l'AS-242 direcció. És un port amb un desnivell assequible i amb molt poc trànsit. Passat l'Hostal-Fonda La Penya arribarem a, als peus de el. En aquesta parròquia de Mieres ens trobem amb la, de fundació romànica però demolida en 1921. Encara conserva mig centenar de canecillos originals i un arc de l'absis. Custòdia laque presidia l'antiga malatería, situades sempre als afores dels nuclis de població importants.En ascens van passant diversos barris de la parròquia de la Rebollada, com, on va existir una. Des del port no perdem detall de la conca minera del Cabal, amb la, el, etc. Acabem coronanta una cota de 385 metres, entrant al seu torn en elRes més coronar agafem el desviament a la dreta en direcció a. En aquesta immediata població girem a l'esquerra a l'altura de lai abandonem la pista per la dreta 100 metres després, internant-nos així en una senda embullada. Desemboquem posteriorment en la, per la qual descendim un tros. Més endavant deixem la carretera per l'esquerra en direcció a l'Estació, passant al costat de la. En breu salvem les vies per sota i sobre l'A-66 per a sortir de nou en l'AS-242, que parteix en dos aA la sortida d'Olloniego passem al costat de lai el. Seguirem pel voral de l'AS-242, creuant més amunt el, riu que tornaran a creuar demà o passat els que continuïn pel Camí Primitiu. Després del pont de la carretera de Castella es localitza la casa que servia d'oficina de peatge de el, present sempre en les grans vies de comunicació. Al costat d'ella se situa unque indica la distància a la capital: 1 ½ llegües. La llegua castellana va quedar establerta en el segle XVI en 20.000 peus i equivaldria a 5,572 quilòmetresAbandonem la carretera en la mateixa corba, just després d'oficina del Portazgo, endinsant-nos en una senda que ascendeix la muntanya. Res feia suposar que aquesta etapa ens anés a regalar aquest suculent tram… i encara hi haurà més com aquest. Després del primer envit sortim a una pista veïnal, que seguim de front. Continuem en ascens i, a no gaire trigar, agafem un camí que avança paral·lel a la pista, on aflora el traçat d'una antiga calçada en algun tram empedrat. Confluïm finalment a l'entrada del caseriu de, delA la sortida obtenim la primera panoràmica d'Oviedo, on destaca el Palau d'Exposicions i Congressos, obra de Santiago Calatrava. La catedral encara no es deixa veure. Comencem el descens, que condueix per laEns torna a sorprendre una altra bella sendera arbrada a la vora dels rierols de. Desemboca en una altra pista veïnal que ascendeix pels llocs de el, entitats de població de la parròquia ovetense de. Després de les ruïnes de l'ermita de Santiago ja veiem laNo en va el topònim Manjoya deriva de(d'aquí també la Muntanya do Goig) que en paraules de l'historiador Juan Uría “expressa el goig que els pelegrins experimentaven en trobar-se pròxims al final del seu viatge”.Al costat de la moderna església de Santiago passem sota l'A-66, baixant a el. Uns 350 metres després del pas sota l'autovia girem en diagonal cap a l'esquerra per el, al costat del Parc d'Hivern, arribant a el. Continuem per ella a la dreta durant 50 metres per a torçar a l'esquerra per. Confluïm a el(Ronda Sud-N-630), que creuem de front al costat de el.Res més creuar seguim de front per Leopoldo Alas, després de la qual arribem a les portes de el. Com en l'antiguitat, accedim a ell per el, on detalla Uría que “els pelegrins entraven a vegades a patolls, portant candeles de cera o seu, acompanyats dels albergueros”. Sota l'arc de l'Ajuntament enllacem de front amb els carrersi de, finalitzant així en la plaça Alfons II El Cast, presidida per la