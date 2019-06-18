Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.
Etapa de Pola de Lena a Oviedo
Al Monxoi de la ruta del Salvador, es mostra, per fi la catedral
Informació sobre l’etapa 5: Etapa de Pola de Lena a Oviedo
Amplia el mapa
L’itinerari
- Km 0. Pola de Lena(Tots els Serveis)
Des del mateix alberg, tornem sobre els nostres passos per Ramón y Cajal i a 80 metres girem a mà esquerra per a descendir la escalinata de la Fuentina. Desemboquem en la plaça Alfons X El Savi, que creuem per a sortir al carrer Corporacions de Lena. Sempre de front connecta amb la de Germans Granda. Atenció perquè més endavant haurem de girar a la dreta pel carrer Celso Granda, guiant-nos per les fletxes i no per la fita, el qual indica de front. Per Celso Granda prenem de front una rotonda i travessem el riu Lena per a agafar una pista asfaltada que circula al costat del riu, i que els veïns, com en tants costats, coneixen com el passeig del colesterol (Km 1,1).El passeig avança sense pèrdua entre el riu i l'A-66. Abans d'arribar a la gasolinera de Villallana passarem per un túnel a la nostra dreta per a aparèixer a l'altre costat de l'autovia, girem a l'esquerra per una senda paral·lela a la tanca de separació de l'autovia fins a passar la gasolinera, pugem per un bonic camí fins a Castiello, arribarem fins al cartell indicatiu de Castiello, prendrem el camí que ens porta fins al paratge dels taulers, (molta atenció en aquest punt, cal girar bruscament en baixada), després arribarem a Sovilla per a trobar-nos amb la unió del va riure Lena que ens vènia acompanyant des de San Miguel del Rio fins ara i amb el va riure Aller, que apareix en aquest punt donant lloc al va riure Cabal que serà el que ens acompanyi la resta de l'etapa. Entrarem en Ujo pel pont sobre el va riure Cabal a l'altura del xalet dels Geòlegs.
- Km 7,1. Ujo(Botigues. Bars. Consultori. Caixer)
Veiem en un panell informatiu referències a la Via Romana de la Carisa, avui abalisada com a G.R-100.1, que travessa la Serralada Cantàbrica des del sud pel cordal de Carraceo i la serra del Ranero. L'itinerari dels pelegrins prossegueix durant més d'una hora pel passeig de el riu Cabal fins a Mieres del Camí. Creuem el llit del riu per el pont per als vianants de la Gossa, pel que sembla dit així pel peatge que es cobrava per a utilitzar-lo (Km 13).Seguidament salvem l'A-66 per un túnel i les vies del FEVE per una passarel·la. Accedim així a el carrer Manuel Llaneza, on es concentra gran part de l'activitat comercial, que recorrem de front íntegrament. Al fons girem a l'esquerra per Teodoro Cuesta per a desembocar en la plaça de la Pasera i la seva església de Sant Joan.
- Km 14,1. Mieres del Camí(Tots els serveis)
Al peu es troba la plaça de Sant Joan, més coneguda com a plaça de Requexu. L'escultura de l'escanciador, obra de Manuel Félix Magdalena, presideix aquest espai d'arquitectura tradicional asturiana que va acollir mercats de bestiar i gra, avui curull de sidrerías. Continuem pel carrer d'Oñón (AS-strong:uL2HJQ;242), al costat de el strong:uL2HJQ;safareig de carbó El Batán fins a el barri La Penya. (Km 15,6).Més endavant continuarem per l'AS-242 direcció El Padrún. És un port amb un desnivell assequible i amb molt poc trànsit. Passat l'Hostal-Fonda La Penya arribarem a La Rebollada, als peus de el pic Gua. En aquesta parròquia de Mieres ens trobem amb la església de Santa María Magdalena, de fundació romànica però demolida en 1921. Encara conserva mig centenar de canecillos originals i un arc de l'absis. Custòdia la talla de Sant Lázaro que presidia l'antiga malatería, situades sempre als afores dels nuclis de població importants.
- Km 16,8. La Rebollada
En ascens van passant diversos barris de la parròquia de la Rebollada, com Repitaneo, El Rotllo, Copián, on va existir una alberguería, Saint Lucia i Aguilar. Des del port no perdem detall de la conca minera del Cabal, amb la tèrmica de la Pereda, el pou Sant Nicolás, etc. Acabem coronant El Padrún a una cota de 385 metres, entrant al seu torn en el Consell d'Oviedo.
- Km 20,7. El Padrún(Bar-sidrería)
Res més coronar agafem el desviament a la dreta en direcció a Casares. En aquesta immediata població girem a l'esquerra a l'altura de la font i abandonem la pista per la dreta 100 metres després, internant-nos així en una senda embullada. Desemboquem posteriorment en la AS-242, per la qual descendim un tros. Més endavant deixem la carretera per l'esquerra en direcció a l'Estació, passant al costat de la font barroca dels Llocos. En breu salvem les vies per sota i sobre l'A-66 per a sortir de nou en l'AS-242, que parteix en dos a Olloniego.
- Km 23,3. Olloniego(Tots els serveis)
A la sortida d'Olloniego passem al costat de la torre i el palau de Quirós. Seguirem pel voral de l'AS-242, creuant més amunt el Nalón, riu que tornaran a creuar demà o passat els que continuïn pel Camí Primitiu. Després del pont de la carretera de Castella es localitza la casa que servia d'oficina de peatge de el Real Portazgo, present sempre en les grans vies de comunicació. Al costat d'ella se situa un leguario que indica la distància a la capital: 1 ½ llegües. La llegua castellana va quedar establerta en el segle XVI en 20.000 peus i equivaldria a 5,572 quilòmetres (Km 24,7).Abandonem la carretera en la mateixa corba, just després d'oficina del Portazgo, endinsant-nos en una senda que ascendeix la muntanya. Res feia suposar que aquesta etapa ens anés a regalar aquest suculent tram… i encara hi haurà més com aquest. Després del primer envit sortim a una pista veïnal, que seguim de front. Continuem en ascens i, a no gaire trigar, agafem un camí que avança paral·lel a la pista, on aflora el traçat d'una antiga calçada en algun tram empedrat. Confluïm finalment a l'entrada del caseriu de Picullanza, del Consell de Ribera de Dalt· Km 26,2. PicullanzaA la sortida obtenim la primera panoràmica d'Oviedo, on destaca el Palau d'Exposicions i Congressos, obra de Santiago Calatrava. La catedral encara no es deixa veure. Comencem el descens, que condueix per la venda de l'Aire i San Miguel (Km 27,4) Ens torna a sorprendre una altra bella sendera arbrada a la vora dels rierols de La Ceprosa i Morente. Desemboca en una altra pista veïnal que ascendeix pels llocs de el Caxigal (Km 29,2), Els Atapeïts, Els Escombrar-vos i El Casalot, entitats de població de la parròquia ovetense de La Manjoya. Després de les ruïnes de l'ermita de Santiago ja veiem la catedral de San Salvador. No en va el topònim Manjoya deriva de Monxoi (d'aquí també la Muntanya do Goig) que en paraules de l'historiador Juan Uría “expressa el goig que els pelegrins experimentaven en trobar-se pròxims al final del seu viatge”.
- Km 30,4. La Manjoya- Ermita de Santiago
Al costat de la moderna església de Santiago passem sota l'A-66, baixant a el barri de Sant Lázaro. Uns 350 metres després del pas sota l'autovia girem en diagonal cap a l'esquerra per el carrer Malatería, al costat del Parc d'Hivern, arribant a el carrer Gil Blas. Continuem per ella a la dreta durant 50 metres per a torçar a l'esquerra per Aurelio del Pla. Confluïm a el carrer Muñoz Degrain (Ronda Sud-N-630), que creuem de front al costat de el monument al pelegrí (Km 31,5).Res més creuar seguim de front per Leopoldo Alas, després de la qual arribem a les portes de el centre històric. Com en l'antiguitat, accedim a ell per el carrer Magdalena, on detalla Uría que “els pelegrins entraven a vegades a patolls, portant candeles de cera o seu, acompanyats dels albergueros”. Sota l'arc de l'Ajuntament enllacem de front amb els carrers Cimadevilla i de La Rúa, finalitzant així en la plaça Alfons II El Cast, presidida per la Sancta Ovetensis.
Les dificultats
Observacions
En imatges
Què veure, què fer
Albergs
Vols enviar alguna fotografia de "El camí de Sant Jaume"?
Si tens fotografies de "El camí de Sant Jaume" que vulguis compartir amb nosaltres, pots enviar-les i ampliar la galeria de fotografies.
Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant JaumeVeure tots