Etapa de Pola de Lena a Oviedo

O itinerario

Km 0. Pola de Lena(Todos os Servizos)

Km 7,1. Ujo(Tendas. Bares. Consultorio. Caixeiro)

Km 14,1. Mieres do Camiño(Todos os servizos)

Km 16,8. A Rebollada

Km 20,7. O Padrún(Bar-sidrería)

Km 23,3. Olloniego(Todos os servizos)

Km 30,4. A Manjoya- Ermida de Santiago

Desde o mesmo albergue, volvemos sobre os nosos pasos por Ramón e Cajal e a 80 metros viramos a man esquerda para descender a. Desembocamos en a, que cruzamos para saír á rúa. Sempre de fronte conecta coa de Irmáns Granda. Atención porque máis adiante deberemos virar á dereita pola rúa Celso Granda,, o cal indica de fronte. Por Celso Granda tomamos de fronte unha rotonda e cruzamos o río Lena para coller unha pista asfaltada que circula xunto ao río, e que os veciños, como en tantos lados, coñecen como o paseo do colesterolO paseo avanza sen perda entre o río e a A-66. Antes de chegar á gasolineira depasaremos por un túnel á nosa dereita para aparecer alén da autovía, viramos á esquerda por unha senda paralela ao valo de separación da autovía até pasar a gasolineira, subimos por un bonito camiño até Castiello, chegaremos até ao cartel indicativo de Castiello, tomaremos o camiño que nos leva até a paraxe dos taboleiros, (moita atención neste punto, hai que virar bruscamente en baixada), despois chegaremos a Sovilla para atoparnos coa unión do rio Lena que nos venia acompañando desde San Miguel do Rio até agora e co rio Aller, que aparece neste punto dando lugar ao rio Caudal que será o que nos acompañe o resto da etapa. Entraremos en Ujo pola ponte sobre o rio Caudal á altura do chalé dos Geólogos.Vemos nun panel informativo referencias a a, hoxe balizada como G.R-100.1, que atravesa a Cordilleira Cantábrica desde o sur polo cordal de Carraceo e a serra do Ranero. O itinerario dos peregrinos prosegue durante máis dunha hora polo paseo de oaté. Cruzamos a canle do río por a, ao parecer chamado así pola peaxe que se cobraba para utilizaloSeguidamente salvamos a A-66 por un túnel e as vías do FEVE por unha pasarela. Accedemos así a a, onde se concentra gran parte da actividade comercial, que percorremos de fronte na súa totalidade. Ao fondo viramos á esquerda por Teodoro Costa para desembocar en ae a súaAo pé atópase a praza de San Juan, máis coñecida comoMáis adiante continuaremos pola AS-242 dirección. É un porto cun desnivel alcanzable e con moi pouco tráfico. Pasado o Hostal-Mesón La Peña chegaremos a, aos pés de o. Nesta parroquia de Mieres atopámonos con a, de fundación románica pero demolida en 1921. Aínda conserva medio centenar de canecillos orixinais e un arco da ábsida. Custodia aque presidía a antiga malatería, situadas sempre nos arredores dos núcleos de poboación importantes.En ascenso van pasando varios barrios da parroquia da Rebollada, como, onde existiu unha. Desde o porto non perdemos detalle da conca mineira do Caudal, con a, o, etc. Terminamos coroandoa unha cota de 385 metros, entrando á súa vez en oNada máis coroar collemos o desvío á dereita en dirección a. Nesta inmediata poboación viramos á esquerda á altura de ae abandonamos a pista pola dereita 100 metros despois, internándonos así nunha senda enmarañada. Desembocamos posteriormente en a, pola que descendemos un treito. Máis adiante deixamos a estrada pola esquerda en dirección á Estación, pasando xunto a a. En breve salvamos as vías por baixo e sobre a A-66 para saír de novo na AS-242, que parte en dúas aÁ saída de Olloniego pasamos xunto a ae o. Seguiremos pola beiravía da AS-242, cruzando máis arriba o, río que volverán cruzar mañá ou pasado os que continúen polo Camiño Primitivo. Tras a ponte da estrada de Castela localízase a casa que servía de oficina de peaxe de o, presente sempre nas grandes vías de comunicación. Xunto a ela sitúase unque indica a distancia á capital: 1 ½ leguas. A legua castelá quedou establecida no século XVI en 20.000 pés e equivalería a 5,572 quilómetrosAbandonamos a estrada na mesma curva, xusto tras oficina do Portazgo, penetrándonos nunha senda que ascende a montaña. Nada facía supor que esta etapa nos fose a regalar este suculento tramo… e aínda haberá máis como leste. Tras o primeiro envite saímos a unha pista veciñal, que seguimos de fronte. Continuamos en ascenso e, a non moi tardar, collemos un camiño que avanza paralelo á pista, onde aflora o trazado dunha antiga calzada nalgún tramo empedrado. Confluímos finalmente á entrada do caserío de, doÁ saída obtemos a primeira panorámica de Oviedo, onde destaca o Palacio de Exposicións e Congresos, obra de Santiago Calatrava. A catedral aínda non se deixa ver. Comezamos o descenso, que conduce por aVólvenos a sorprender outro fermoso carreiro arboledo á beira dos arroios de. Desemboca noutra pista veciñal que ascende polos lugares de o, entidades de poboación da parroquia ovetense de. Tras as ruínas da ermida de Santiago xa vemos aNon en balde o topónimo Manjoya deriva de(de aquí tamén o Monte do Gozo) que en palabras do historiador Juan Uría “expresa o xúbilo que os peregrinos experimentaban ao atoparse próximos ao final da súa viaxe”.Xunto á moderna igrexa de Santiago pasamos baixo a A-66, baixando a o. Uns 350 metros despois do paso baixo a autovía viramos en diagonal cara á esquerda por a, xunto ao Parque de Inverno, chegando a a. Continuamos por ela á dereita durante 50 metros para torcer á esquerda por. Confluímos en a(Rolda Sur-N-630), que cruzamos de fronte xunta a o.Nada máis cruzar seguimos de fronte por Leopoldo Alas, tras a que chegamos ás portas de o. Como na antigüidade, accedemos a el por a, onde detalla Uría que “os peregrinos entraban ás veces en multitude, portando candeas de cera ou sebo, acompañados dos albergueros”. Baixo o arco do Concello enlazamos de fronte coas rúase de, finalizando así na praza Alfonso II O Casto, presidida por a