Etapa de Pola de Lena a Oviedo

El itinerario

Km 0. Pola de Lena(Todos los Servicios)

Desde el mismo albergue, volvemos sobre nuestros pasos por Ramón y Cajal y a 80 metros giramos a mano izquierda para descender la escalinata de la Fuentina. Desembocamos en la plaza Alfonso X El Sabio, que cruzamos para salir a la calle Corporaciones de Lena. Siempre de frente conecta con la de Hermanos Granda. Atención porque más adelante deberemos girar a la derecha por la calle Celso Granda, guiándonos por las flechas y no por el mojón, el cual indica de frente. Por Celso Granda tomamos de frente una rotonda y cruzamos el río Lena para coger una pista asfaltada que circula junto al río, y que los vecinos, como en tantos lados, conocen como el paseo del colesterol (Km 1,1).

El paseo avanza sin pérdida entre el río y la A-66. Antes de llegar a la gasolinera de Villallana pasaremos por un túnel a nuestra derecha para aparecer al otro lado de la autovía, giramos a la izquierda por una senda paralela a la valla de separación de la autovía hasta pasar la gasolinera, subimos por un bonito camino hasta Castiello, llegaremos hasta al cartel indicativo de Castiello, tomaremos el camino que nos lleva hasta el paraje de los tableros, (mucha atención en este punto, hay que girar bruscamente en bajada), después llegaremos a Sovilla para encontrarnos con la unión del rio Lena que nos venia acompañando desde San Miguel del Rio hasta ahora y con el rio Aller, que aparece en este punto dando lugar al rio Caudal que será el que nos acompañe el resto de la etapa. Entraremos en Ujo por el puente sobre el rio Caudal a la altura del chalet de los Geólogos.

Km 7,1. Ujo(Tiendas. Bares. Consultorio. Cajero)

Vemos en un panel informativo referencias a la Vía Romana de La Carisa, hoy balizada como G.R-100.1, que atraviesa la Cordillera Cantábrica desde el sur por el cordal de Carraceo y la sierra del Ranero. El itinerario de los peregrinos prosigue durante más de una hora por el paseo del río Caudal hasta Mieres del Camino. Cruzamos el cauce del río por el puente peatonal de la Perra, al parecer llamado así por el peaje que se cobraba para utilizarlo (Km 13).

Seguidamente salvamos la A-66 por un túnel y las vías del FEVE por una pasarela. Accedemos así a la calle Manuel Llaneza, donde se concentra gran parte de la actividad comercial, que recorremos de frente en su totalidad. Al fondo giramos a la izquierda por Teodoro Cuesta para desembocar en la plaza de la Pasera y su iglesia de San Juan.

Km 14,1. Mieres del Camino(Todos los servicios)

Al pie se encuentra la plaza de San Juan, más conocida como plaza de Requexu. La escultura del escanciador, obra de Manuel Félix Magdalena, preside este espacio de arquitectura tradicional asturiana que acogió mercados de ganado y grano, hoy rebosante de sidrerías. Continuamos por la calle de Oñón (AS-242), junto al lavadero de carbón El Batán hasta el barrio La Peña. (Km 15,6).

Más adelante continuaremos por la AS-242 dirección El Padrún. Es un puerto con un desnivel asequible y con muy poco tráfico. Pasado el Hostal-Mesón La Peña llegaremos a La Rebollada, a los pies del pico Gua. En esta parroquia de Mieres nos encontramos con la iglesia de Santa María Magdalena, de fundación románica pero demolida en 1921. Aún conserva medio centenar de canecillos originales y un arco del ábside. Custodia la talla de San Lázaro que presidía la antigua malatería, situadas siempre a las afueras de los núcleos de población importantes.

Km 16,8. La Rebollada

En ascenso van pasando varios barrios de la parroquia de La Rebollada, como Repitaneo, El Rollo, Copián, donde existió una alberguería, Santa Lucía y Aguilar. Desde el puerto no perdemos detalle de la cuenca minera del Caudal, con la térmica de La Pereda, el pozo San Nicolás, etc. Terminamos coronando El Padrún a una cota de 385 metros, entrando a su vez en el Concejo de Oviedo.

Km 20,7. El Padrún(Bar-sidrería)

Nada más coronar cogemos el desvío a la derecha en dirección a Casares. En esta inmediata población giramos a la izquierda a la altura de la fuente y abandonamos la pista por la derecha 100 metros después, internándonos así en una senda enmarañada. Desembocamos posteriormente en la AS-242, por la que descendemos un trecho. Más adelante dejamos la carretera por la izquierda en dirección a La Estación, pasando junto a la fuente barroca de Los Llocos. En breve salvamos las vías por debajo y sobre la A-66 para salir de nuevo en la AS-242, que parte en dos a Olloniego.

Km 23,3. Olloniego(Todos los servicios)

A la salida de Olloniego pasamos junto a la torre y el palacio de Quirós. Seguiremos por el arcén de la AS-242, cruzando más arriba el Nalón, río que volverán a cruzar mañana o pasado los que continúen por el Camino Primitivo. Tras el puente de la carretera de Castilla se localiza la casa que servía de oficina de peaje del Real Portazgo, presente siempre en las grandes vías de comunicación. Junto a ella se sitúa un leguario que indica la distancia a la capital: 1 ½ leguas. La legua castellana quedó establecida en el siglo XVI en 20.000 pies y equivaldría a 5,572 kilómetros (Km 24,7).

Abandonamos la carretera en la misma curva, justo tras oficina del Portazgo, adentrándonos en una senda que asciende la montaña. Nada hacía suponer que esta etapa nos fuera a regalar este suculento tramo… y aún habrá más como este. Tras el primer envite salimos a una pista vecinal, que seguimos de frente. Continuamos en ascenso y, a no muy tardar, cogemos un camino que avanza paralelo a la pista, donde aflora el trazado de una antigua calzada en algún tramo empedrado. Confluimos finalmente a la entrada del caserío de Picullanza, del Concejo de Ribera de Arriba

· Km 26,2. Picullanza

A la salida obtenemos la primera panorámica de Oviedo, donde destaca el Palacio de Exposiciones y Congresos, obra de Santiago Calatrava. La catedral aún no se deja ver. Comenzamos el descenso, que conduce por la venta del Aire y San Miguel (Km 27,4) Nos vuelve a sorprender otro hermoso sendero arbolado a la vera de los arroyos de La Ceprosa y Morente. Desemboca en otra pista vecinal que asciende por los lugares del Caxigal (Km 29,2), Los Prietos, Los Barreros y El Caserón, entidades de población de la parroquia ovetense de La Manjoya. Tras las ruinas de la ermita de Santiago ya vemos la catedral de San Salvador. No en vano el topónimo Manjoya deriva de Monxoi (de aquí también el Monte do Gozo) que en palabras del historiador Juan Uría “expresa el júbilo que los peregrinos experimentaban al encontrarse próximos al final de su viaje”.

Km 30,4. La Manjoya- Ermita de Santiago

Junto a la moderna iglesia de Santiago pasamos bajo la A-66, bajando al barrio de San Lázaro. Unos 350 metros después del paso bajo la autovía giramos en diagonal hacia la izquierda por la calle Malatería, junto al Parque de Invierno, llegando a la calle Gil Blas. Continuamos por ella a la derecha durante 50 metros para torcer a la izquierda por Aurelio del Llano. Confluimos en la calle Muñoz Degrain (Ronda Sur-N-630), que cruzamos de frente junto al monumento al peregrino (Km 31,5).

Nada más cruzar seguimos de frente por Leopoldo Alas, tras la que llegamos a las puertas del casco histórico. Como en la antigüedad, accedemos a él por la calle Magdalena, donde detalla Uría que “los peregrinos entraban a veces en tropel, portando candelas de cera o sebo, acompañados de los albergueros”. Bajo el arco del Ayuntamiento enlazamos de frente con las calles Cimadevilla y de La Rúa, finalizando así en la plaza Alfonso II El Casto, presidida por la Sancta Ovetensis.