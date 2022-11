Etapa de Pola de Lena a Oviedo

El itinerario

Km 0. Pola de Lena(Todos los Servicios)

Km 7,1. Ujo(Tiendas. Bares. Consultorio. Cajero)

Km 14,1. Mieres del Camino(Todos los servicios)

Km 16,8. La Rebollada

Km 20,7. El Padrún(Bar-sidrería)

Km 23,3. Olloniego(Todos los servicios)

Km 30,4. La Manjoya- Ermita de Santiago

Desde el mismo albergue, volvemos sobre nuestros pasos por Ramón y Cajal y a 80 metros giramos a mano izquierda para descender la. Desembocamos en la, que cruzamos para salir a la calle. Siempre de frente conecta con la de Hermanos Granda. Atención porque más adelante deberemos girar a la derecha por la calle Celso Granda,, el cual indica de frente. Por Celso Granda tomamos de frente una rotonda y cruzamos el río Lena para coger una pista asfaltada que circula junto al río, y que los vecinos, como en tantos lados, conocen como el paseo del colesterolEl paseo avanza sin pérdida entre el río y la A-66. Antes de llegar a la gasolinera depasaremos por un túnel a nuestra derecha para aparecer al otro lado de la autovía, giramos a la izquierda por una senda paralela a la valla de separación de la autovía hasta pasar la gasolinera, subimos por un bonito camino hasta Castiello, llegaremos hasta al cartel indicativo de Castiello, tomaremos el camino que nos lleva hasta el paraje de los tableros, (mucha atención en este punto, hay que girar bruscamente en bajada), después llegaremos a Sovilla para encontrarnos con la unión del rio Lena que nos venia acompañando desde San Miguel del Rio hasta ahora y con el rio Aller, que aparece en este punto dando lugar al rio Caudal que será el que nos acompañe el resto de la etapa. Entraremos en Ujo por el puente sobre el rio Caudal a la altura del chalet de los Geólogos.Vemos en un panel informativo referencias a la, hoy balizada como G.R-100.1, que atraviesa la Cordillera Cantábrica desde el sur por el cordal de Carraceo y la sierra del Ranero. El itinerario de los peregrinos prosigue durante más de una hora por el paseo delhasta. Cruzamos el cauce del río por el, al parecer llamado así por el peaje que se cobraba para utilizarloSeguidamente salvamos la A-66 por un túnel y las vías del FEVE por una pasarela. Accedemos así a la, donde se concentra gran parte de la actividad comercial, que recorremos de frente en su totalidad. Al fondo giramos a la izquierda por Teodoro Cuesta para desembocar en lay suAl pie se encuentra la plaza de San Juan, más conocida comoMás adelante continuaremos por la AS-242 dirección. Es un puerto con un desnivel asequible y con muy poco tráfico. Pasado el Hostal-Mesón La Peña llegaremos a, a los pies del. En esta parroquia de Mieres nos encontramos con la, de fundación románica pero demolida en 1921. Aún conserva medio centenar de canecillos originales y un arco del ábside. Custodia laque presidía la antigua malatería, situadas siempre a las afueras de los núcleos de población importantes.En ascenso van pasando varios barrios de la parroquia de La Rebollada, como, donde existió una. Desde el puerto no perdemos detalle de la cuenca minera del Caudal, con la, el, etc. Terminamos coronandoa una cota de 385 metros, entrando a su vez en elNada más coronar cogemos el desvío a la derecha en dirección a. En esta inmediata población giramos a la izquierda a la altura de lay abandonamos la pista por la derecha 100 metros después, internándonos así en una senda enmarañada. Desembocamos posteriormente en la, por la que descendemos un trecho. Más adelante dejamos la carretera por la izquierda en dirección a La Estación, pasando junto a la. En breve salvamos las vías por debajo y sobre la A-66 para salir de nuevo en la AS-242, que parte en dos aA la salida de Olloniego pasamos junto a lay el. Seguiremos por el arcén de la AS-242, cruzando más arriba el, río que volverán a cruzar mañana o pasado los que continúen por el Camino Primitivo. Tras el puente de la carretera de Castilla se localiza la casa que servía de oficina de peaje del, presente siempre en las grandes vías de comunicación. Junto a ella se sitúa unque indica la distancia a la capital: 1 ½ leguas. La legua castellana quedó establecida en el siglo XVI en 20.000 pies y equivaldría a 5,572 kilómetrosAbandonamos la carretera en la misma curva, justo tras oficina del Portazgo, adentrándonos en una senda que asciende la montaña. Nada hacía suponer que esta etapa nos fuera a regalar este suculento tramo… y aún habrá más como este. Tras el primer envite salimos a una pista vecinal, que seguimos de frente. Continuamos en ascenso y, a no muy tardar, cogemos un camino que avanza paralelo a la pista, donde aflora el trazado de una antigua calzada en algún tramo empedrado. Confluimos finalmente a la entrada del caserío de, del CA la salida obtenemos la primera panorámica de Oviedo, donde destaca el Palacio de Exposiciones y Congresos, obra de Santiago Calatrava. La catedral aún no se deja ver. Comenzamos el descenso, que conduce por laNos vuelve a sorprender otro hermoso sendero arbolado a la vera de los arroyos de. Desemboca en otra pista vecinal que asciende por los lugares del, entidades de población de la parroquia ovetense de. Tras las ruinas de la ermita de Santiago ya vemos laNo en vano el topónimo Manjoya deriva de(de aquí también el Monte do Gozo) que en palabras del historiador Juan Uría “expresa el júbilo que los peregrinos experimentaban al encontrarse próximos al final de su viaje”.Junto a la moderna iglesia de Santiago pasamos bajo la A-66, bajando al. Unos 350 metros después del paso bajo la autovía giramos en diagonal hacia la izquierda por la, junto al Parque de Invierno, llegando a la. Continuamos por ella a la derecha durante 50 metros para torcer a la izquierda por. Confluimos en la(Ronda Sur-N-630), que cruzamos de frente junto al. Nada más cruzar seguimos de frente por Leopoldo Alas, tras la que llegamos a las puertas del. Como en la antigüedad, accedemos a él por la, donde detalla Uría que “los peregrinos entraban a veces en tropel, portando candelas de cera o sebo, acompañados de los albergueros”. Bajo el arco del Ayuntamiento enlazamos de frente con las callesy de, finalizando así en la plaza Alfonso II El Casto, presidida por la