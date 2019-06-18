Etapa de Pajares a Pola de Lena

El itinerario

Km 0. Pajares(Albergue. Bar)

Dejamos Pajares por la misma calle del albergue, pasando junto a la fuente de la Pría y el solar del hospital de San Miguel, de los siglos XVIII y XIX. Desembocamos en la N-630 y en pocos metros tomamos un camino que nace a mano izquierda. Presenta un fuerte desnivel de bajada y a base de cuádriceps evitamos embalarnos más de lo debido. El último tramo, pavimentado, entra en picado en San Miguel del Río, población del extenso concejo de Lena.

Km 1,6. San Miguel del Río

Tras cruzar el pueblo (¡atentos a la señalización de la zona urbana!) seguimos una carretera local. Llegaremos así a una bifurcación. ¡Ojo! porque hay un mojón jacobeo que nos anima a seguir por la carretera. ¡Error! De seguirlo ascenderíamos a la N-630 y continuaríamos hasta Puente de los Fierros por la poco segura nacional. Hay que olvidarse de mojones y atender siempre a las flechas amarillas que, en este caso, a mano izquierda, conducen en ascenso hasta la aldea de Santa Marina.

Km 2,9. Santa Marina

Actualmente el camino pasa por la parte alta del pueblo, antes había que cruzar varias portillas, y primero en algo de subida y después llaneando por un bonito sendero a media ladera, este camino nos acerca en aproximadamente media hora hasta Llanos de Somerón, famoso por la calidad de sus arbeyos (guisantes), que se siembran entre la escanda.

Km 5,2. Llanos de Somerón

A la vera de la iglesia de Santiago luce un enorme tejo. Seguidamente abandonamos Llanos por la carretera local que desciende hasta el Puente de los Fierros, donde existía portazgo. ¡Ojo aquí de nuevo! En la misma carretera local, antes de entrar en la población, nos desviamos a la izquierda por un camino en ascenso.

(También existe una alternativa para ir desde Llanos de Somerón hasta Fresnedo por "Munistiriu", esta alternativa es aconsejable solo a peregrinos expertos en andar por monte por su dificultad).

Km 9,6. Puente de los Fierros

Una primera rampa exigente nos lleva a franquear una portilla. Más adelante, tras sortear otra cancela, entramos en Fresnedo. Al fondo del valle destaca la sierra del Aramo y la cumbre del Gamoniteiro de casi 1.800 metros de altitud, reconocible por su repetidor de TV.

Km 10,4. Fresnedo

Sucede un largo y arduo tramo hasta la siguiente población. Los repechos abundan, pero la belleza del paisaje compensa el esfuerzo. El camino recorre durante más de una hora la tupida ladera, visitando algunas cuadras en ruinas engullidas por las hiedras y pasando cerca de la ermita de San Miguel y junto a la fuente homónima, a mano derecha bajo el camino (Km 13,8). Alcanzamos finalmente la bella población de Herías. En la misma existe un cruce a Bendueños (fuera de la ruta), localidad esta con albergue de peregrinos. (cerrado temporalmente, nota 2022).

Km 15,6. Herías

Un último repecho para despedirse de Herías da paso al vertiginoso descenso hasta Campomanes. Ojo al pisar las piedras si ha llovido, pueden propiciar más de una caída. Entramos en Campomanes de frente por las calles de La Ferrería y de La Vega, donde torcemos a mano derecha para tomar unos metros de la calle Corros. Esta localidad del concejo de Lena contó con alberguería en el Medievo y también con impuesto de portazgo, del que solían estar exentos los peregrinos.

Km 17,3. Campomanes(Todos los Servicios básicos)

Salimos de la población por la calle de la Estación para cruzar la N-630 y justo después el río Pajares. Pasado el puente torcemos a la izquierda para coger el paseo fluvial. Vemos la confluencia de los ríos Pajares y Huerna, que forman el río Lena. Santa Cristina de Lena es nuestro próximo objetivo y media hora más tarde ya despunta sobre una colina la coqueta ermita prerrománica. Ascendemos hasta ella por camino empedrado tras pasar bajo un viaducto.

Km 20,3. Santa Cristina de Lena

El templo, Patrimonio de la Humanidad, se clasifica dentro del estilo ramirense por haber sido construido bajo el reinado de Ramiro I en el siglo IX. Descendemos por otro camino empedrado situado en el lado contrario. Pasamos por el barrio de Peridiello, viendo a mano izquierda, tras las vías, la estación de La Cobertoria. Alberga en la planta baja un aula didáctica del prerrománico (ver observaciones). El Camino, sin embargo, continúa de frente y 1,2 kilómetros más tarde salva el río Lena (Km 22). Vega del Ciego queda fuera del itinerario al otro lado de la A-66.

El Camino del Salvador pasa junto al campo de fútbol de la Sociedad Deportiva Lenense y cruza bajo la autovía para entrar en Pola de Lena. Hasta el albergue distan 1,2 kilómetros. Primero por Miguel de Cervantes para tomar a la izquierda Braña Valera y posteriormente a la derecha las calles de Robledo y Vital Aza. Luego giramos a la izquierda por Grande Covián y finalmente a la derecha por Ramón y Cajal.

· Km 24,8. Pola de Lena (Todos los servicios)