Etapa de Poladura de la Tercia a Pajares

Km 0. Poladura de la Tercia (Albergue. Casa Rural)

Descendemos a la parte baja del pueblo, pasando junto a la Posada. Al llegar a la carretera la seguimos a la izquierda, cruzando el río Rodiezmo, afluente del Bernesga. Abandonamos en breve la carretera por el arcén derecho, siguiendo las indicaciones de la tablilla de Cuatro Valles. A partir de este punto, siendo un tramo de montaña de sendas menos definidas, debemos guiarnos en la distancia, asegurándonos de controlar la siguiente flecha, tablilla o “piruleta de limón”.

Los primeros pastizales llevan a zonas más rocosas, con pasos más estrechos. Dejando Peña Cháncara a mano izquierda, el Camino rodea el collado Los Eros para ascender hasta el alto de Los Romeros, donde se alza la cruz de San Salvador (Km 2,8). La cruz con su mástil pesa nada menos que 250 kilos, y fue colocada por José Antonio Cuñarro “Ender” y 8 amigos el 22 de septiembre de 2012. Aún deberemos salvar un desnivel de 120 metros hasta alcanzar el Canto la Tusa, la cota más elevada del Camino de San Salvador (Km 3,7).

Al frente, en el fondo del valle, se encuentra Busdongo, localidad natal de Amancio Ortega y célebre por su exquisito pan. Sin embargo, no nos dirigiremos al pueblo, sino que descenderemos esta ladera en diagonal hacia la izquierda desembocando en una nítida pista forestal (Km 4,3), a unos 100 metros el camino gira a la izquierda de nuevo y en subida ascendiendo hasta un collado para seguir de frente ahora en bajada. Desde este punto ya vemos Arbas con su colegiata de Santa María (Km 5,1).

Entre brezos y brañas nos dejamos caer al valle Madera, cruzando el arroyo del mismo nombre (Km 6,1). Acto seguido remontamos por pista un nuevo collado para bajar a otro vallejo surcado por el arroyo Las Caballetas, que serpentea junto a la majada homónima (Km 7,1). Alrededor de 200 metros después de la majada abandonamos por la derecha el camino más rodado y seguimos una trocha que se abre paso entre brotes de brezo y aliagas. Conduce hasta el mismo Arbas del Puerto, al que llegamos desde una posición favorable, cruzando justo antes el zagal río Bernesga tras pasar una portilla. ¡Precaución al salir a la N-630!

Km 8,2. Arbas del Puerto

Este poblado, creció al abrigo de la colegiata románica. Ya en 1116 el Conde Fruela ordenó construir junto al templo una hospedería para los peregrinos. Al igual que en otros hospitales de las sendas jacobeas, como por ejemplo Ibañeta, O Cebreiro y Montouto, los caminantes encontraban aquí, en medio de estos ásperos parajes, asistencia y refugio. La jornada prosigue hacia el cercano alto de Pajares por la N-630, que evitamos en el último tramo circulando por un aparcamiento.

Km 9,5. Venta de Pajares (Bar-Restaurante)

¡Ojo!, porque nuestro camino se desvía a la derecha antes de coronar el puerto, justo por la parte de atrás de la venta Casimiro. ¡No hay que descender por la carretera! Advertencia que no quita para alcanzar el alto y contemplar desde el mirador la increíble panorámica del Macizo de Ubiña, con casi 60 cumbres que superan los 2.000 metros de altura.

Un merecido descanso nos prepara para la última parte de la etapa. En la parte trasera de la venta traspasamos una portilla y subimos un corto trecho al paraje de la Violina, donde se sitúa el primer mojón asturiano del Camino de San Salvador. Pasamos la alambrada y, ya en tierra astur, descendemos hasta la N-630 por una ladera bastante pronunciada bajo el “arrullo” de la línea de alta tensión (Km 10,5). Cruzamos la nacional y tomamos el camino que nace de frente, llegando en 300 metros al punto donde se bifurca el itinerario: de frente hacia el pueblo de Pajares, donde se encuentra el albergue, y a la izquierda hacia San Miguel del Río (sin pasar por Pajares) (Km 10,8).

Reanudamos la marcha de frente, hacia Pajares. Tras el rastro de las piruletas, sobre una cama tupida de brezos y retamas, penetramos más tarde en un bosque espectacular de hayas y acebos (Km 11,2). Tras el hayedo salimos a un claro y continuamos bajando hasta desembocar en una pista de tierra, que seguimos a la derecha (Km 11,9). Transitamos por ella durante 1,2 kilómetros y la dejamos por la izquierda, descendiendo hasta otra pista que conduce directamente al pueblo. Entramos así en Pajares por el barrio La Campa, junto al cementerio. El albergue de peregrinos, donde conoceremos a la entrañable Marisa, está en la calle de Abajo, 100 metros después de la iglesia.