Etapa de La Robla a Poladura de la Tercia

El itinerario

Km 0. La Robla(Todos los servicios)

Km 1,7. Puente de Alba

Km 2,8. Peredilla

Km 4,4. Ermita del Buen Suceso(Bar-Restaurante)

Km 5. Nocedo de Gordón

Km 8,3. La Pola de Gordón(Todos los servicios)

Km 10. Beberino

Km 13,8. Buiza(Albergue. Bar social-sólo bebidas)

Km 22,8. Poladura de la Tercia(Albergue. Casa Rural)

Decimos adiós apor la calle Mayor, que es toda una con la de, paralela al curso del. Pronto alcanzamos el, como se conoce alde 1795. No muy lejos se encuentra el, que da paso a. En esta pedanía de La Robla nos aproximamos a la N-630 a la altura del p.k. 118, pero no llegamos a circular por ella.La que sí tomamos, a mano derecha, es la antigua nacional, que pasa sobre las vías y bajo el viaducto por donde discurrirá el tren de alta velocidad. Nos acerca hasta, ya localidad del municipio de Pola de Gordón, con una inacabable calle Real.Al final de la población, pasada la casa que lleva por nombre, dejamos la calle Real por la izquierda y salvamos la N-630 por un túnel. Un andadero de tierra y gravilla paralelo a las vías del tren, con la pétrea silueta a mano izquierda delde 1.629 metros, progresa ahora de frente hasta la, construida hacia 1766, según reza en el dintel de la puerta situada en la cabecera.El itinerario continúa por el arcén de la N-630. Transitamos unos 200 metros por la misma nacional y salimos por la izquierda para cruzar ely posteriormente nuestro querido. Sin llegar a entrar en, junto al panel informativo referente a las “Trincheras de Gordón”, tomamos a la derecha elPasado el, estas tierras fronterizas durante la Guerra Civil nos llevan junto al denso arbolado de ribera de sauces y alisos que acompaña cada recoveco del. Así, rodeada de verde, la senda avanza hasta la boca sur del túnel de Pajares, futuro AVE, bordeamos las obras por la derecha y continuamos por pista asfaltada hasta La Pola de Gordon, localidad a la que llegamos tras cruzar por un paso inferior las vías del tren y por un puente el rio Bernesga. Nada más cruzar el puente el camino gira a la izquierda, pero habrá que entrar en la población si se requiere alguno de sus servicios.¡El que vaya a pernoctar en el albergue de Buiza debe comprar aquí lo que necesite, ya que Buiza carece de servicios! ¡Otro tanto para los que no vayan a reservar la cena (hay que hacerlo con antelación) en la casa rural El Embrujo situada en Poladura de la Tercia (659 030 282), ya que Poladura tampoco cuenta con servicios! Nada más cruzar el río giramos a mano izquierda y acompañamos el cauce unos metros por el. Giramos a la derecha por lay salimos a la, la principal de Pola de Gordón. La seguimos hacia la izquierda, viendo la, edificada sobre un viejo hospital de peregrinos, y salimos así de la puebla. Abandonamos por la izquierda la carretera de acceso a la N-630 y terminamos descendiendo hasta un puente metálico del ferrocarril, que sorteamos por debajo. Llegamos así aly, justo pasado Muebles Velasco, giramos a la izquierda para salir a la. Por esta carretera, tras cruzar por última vez el, llegaremos aAtravesamos esta pequeña localidad por la misma LE-473 y proseguimos por ella siguiendo el cauce del. Más adelante dejamos esta carretera por la que se dirige a, que circula junto al. Nos llevará hasta Buiza, no sin pasar antes junto a la, cuya imagen despierta gran devoción entre los vecinos, que acuden en romería cada 15 de agosto. El, antigua escuela, se encuentra a la entrada de la localidad a mano derecha, junto al consultorio y las pistas deportivas. Sin embargo, hay que adentrarse en el pueblo para sellar y recoger las llaves.Ya citado en 1036, esta población, donde el paso se endurece y estrecha hacia las colladas de San Antón, sirvió de posada a muchos ganaderos en su periplo por las montaraces cañadas y fue a lo largo de siglos la ruta principal hacia Asturias. (En la fachada de la iglesia de Buiza están indicadas las dos variantes posibles para continuar nuestro camino, a la izquierda el trazado oficial, el cual describimos en esta guía, y a la derecha la variante por Villasimpliz. Variante esta que es utilizada en invierno, y quizá en primavera y otoño dependiendo de la climatología, por la imposibilidad y peligrosidad debido a la nieve de ir por el trazado oficial). Cruzamos Buiza por la céntricay, sin llegar a la parroquial de Justo y Pastor, giramos a mano izquierda junto a lade rica y fría agua, donde no estaría de más rellenar la cantimplora de cara a la primera travesía montañosa. Tras la fuente subimos a la derecha por la calle de Las Sierras para ir dejando atrás las últimas casas. Debemos tener cuidado y no tropezar con los cables dispuestos para el ganado. Los primeros compases del ascenso intimidan, ya que el desnivel es acusado, de forma que ganamos altura con rapidez. Atenúa según avanzamos, teniendo una vista privilegiada de Buiza y del collado de Villasimpliz, que se alza a mano derecha. Al abrigo de robles, brezos y escobas, la senda pasa junto a una roca que semeja el perfil de un rostro de nariz picudaCompases después, la trocha pedregosa cruza entre las afiladas formaciones rocosas conocidas como. Sin embargo, aún queda un trecho de pastizales hasta alcanzar la cota más alta de la jornada. Un relato de 1477 narra como en estas soledades había una hospedería, donde un hombre daba de comer a los peregrinos. Junto al enorme hito de piedras, el descenso por pista no presenta dudas, atravesando varias manchas de pinos silvestres. A 1,3 km del alto, tras una curva pronunciada a mano derecha, nos encontramos con unaEn este puntoy seguimos una estrecha vereda que progresa sobre las hoces de Rodiezmo. A partir de aquí empezaremos a ser guiados por las fiables y necesarias, nombre con el que cariñosamente hemos bautizado a las estacas amarillas de ferralla coronadas con la forma de una vieira. Fuera de la ruta queda Rodiezmo, a mano derecha en el valle y bajo la figura de El Fontún, de 1.951 metros. Poladura aún se encuentra a una hora de marcha y vamos avanzando entre pastizales, siguiendo las rodadas de piruleta en piruleta y de mojón en mojón. En algún punto podemos encontrar barro debido a la presencia de varios arroyos, como el de. Tras el depósito de agua de San Martín de la Tercia bajamos al, que cruzamos por un puente de madera.. Una vez en, el Camino pasa junto alde las antiguas escuelas del pueblo.