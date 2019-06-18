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Etapa de Poladura de la Tèrcia a Pallers
L'etapa registra un desnivell de 344 metres al Cant La Tusa
Informació sobre l’etapa 3: Etapa de Poladura de la Tèrcia a Pallers
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L’itinerari
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- Km 0. Poladura de la Tèrcia (Alberg. Casa Rural)
Descendim a la part baixa del poble, passant al costat de la Posada. En arribar a la carretera la seguim a l'esquerra, travessant el riu Rodiezmo, afluent del Bernesga. Abandonem en breu la carretera pel voral dret, seguint les indicacions de la tablilla de Quatre Valls. A partir d'aquest punt, sent un tram de muntanya de sengles menys definides, hem de guiar-nos en la distància, assegurant-nos de controlar la següent fletxa, tablilla o “piruleta de llimona”.Els primers pasturatges porten a zones més rocoses, amb passos més estrets. Deixant Peña Cháncara a mà esquerra, el Camí envolta el serral Els Eros per a ascendir fins a el alt dels Romanins, on s'alça la creu de San Salvador (Km 2,8). La creu amb el seu masteler pesa ni més ni menys que 250 quilos, i va ser col·locada per José Antonio Cuñarro “Ender” i 8 amics el 22 de setembre de 2012. Encara haurem de salvar un desnivell de 120 metres fins a aconseguir el Cant la Tusa, la cota més elevada del Camí de San Salvador (Km 3,7).Al capdavant, en el fons de la vall, es troba Busdongo, localitat natal d'Amancio Ortega i cèlebre pel seu exquisit pa. No obstant això, no ens dirigirem al poble, sinó que descendirem aquest vessant en diagonal cap a l'esquerra desembocant en una nítida pista forestal (Km 4,3), a uns 100 metres el camí gira a l'esquerra de nou i en pujada ascendint fins a un serral per a seguir de front ara en baixada. Des d'aquest punt ja veiem Arbas amb la seva col·legiata de Santa María (Km 5,1).Entre brucs i brañas ens deixem caure a la vall Fusta, creuant el rierol del mateix nom (Km 6,1). Tot seguit remuntem per pista un nou serral per a baixar a un altre sot solcat per el rierol Les Caballetas, que serpenteja al costat de la pleta homònima (Km 7,1). Al voltant de 200 metres després de la pleta abandonem per la dreta el camí més rodat i seguim un viarany que s'obre pas entre brots de bruc i argelagues. Condueix fins al mateix Arbas del Port, al qual arribem des d'una posició favorable, creuant just abans el sagal riu Bernesga després de passar una portilla. Precaució en sortir a la N-630!
- Km 8,2. Arbas del Port
Aquest poblat, va créixer a l'abric de la col·legiata romànica. Ja en 1116 el Comte Fruela va ordenar construir al costat del temple una hospedería per als pelegrins. Igual que en altres hospitals de les sendes jacobeas, com per exemple Ibañeta, O Cebreiro i Montouto, els caminantes trobaven aquí, enmig d'aquests aspres paratges, assistència i refugi. La jornada prossegueix cap al pròxim alt de Pallers per la N-630, que evitem en l'últim tram circulant per un aparcament.
- Km 9,5. Venda de Pallers (Bar-Restaurant)
Ull!, perquè el nostre camí es desvia a la dreta abans de coronar el port, just per la part de darrere de la venda Casimiro. No cal descendir per la carretera! Advertiment que no lleva per a aconseguir l'alt i contemplar des del mirador la increïble panoràmica de el Massís d'Ubiña, amb gairebé 60 cimeres que superen els 2.000 metres d'altura.Un merescut descans ens prepara per a l'última part de l'etapa. En la part posterior de la venda traspassem una portilla i pugem un curt tros al paratge de la Violina, on se situa la primera fita asturiana del Camí de San Salvador. Passem el filat i, ja en terra astur, descendim fins a la N-630 per un vessant bastant pronunciat sota el “amanyac” de la línia d'alta tensió (Km 10,5). Creuem la nacional i prenem el camí que neix de front, arribant en 300 metres al punt on es bifurca l'itinerari: de front cap al poble de Pallers, on es troba l'alberg, i a l'esquerra cap a San Miguel del Riu (sense passar per Pallers) (Km 10,8).Reprenem la marxa de front, cap a Pallers. Després del rastre de les piruletes, sobre un llit espès de brucs i ginestes, penetrem més tard en un bosc espectacular de fajos i grèvols (Km 11,2). Després de la fageda sortim a un clar i continuem baixant fins a desembocar en una pista de terra, que seguim a la dreta (Km 11,9). Transitem per ella durant 1,2 quilòmetres i la deixem per l'esquerra, descendint fins a una altra pista que condueix directament al poble. Entrem així en Pallers pel barri La Campa, al costat del cementiri. El alberg de pelegrins, on coneixerem a l'entranyable Marisa, és al carrer de Baix, 100 metres després de l'església.
- Km 14,7. Pallers (Alberg. Bar)
Les dificultats
Observacions
En imatges
Albergs
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