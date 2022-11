Etapa de Poladura de la Tèrcia a Pallers

Observacions

Avui aconseguim el punt més alt del camí de San Salvador, és el serral del cant de la Tusa amb 1568 metres d'altitud.Per a poder visitar la col·legiata d'Arbas, totalment recomanable, haurem de demanar les claus en el bar de l'alt de Pallers, en l'alt del port. que haurem de retrocedir per a veure-la i tornar al port després, en total anada i volta 2,5 quilòmetres.En el port de Pallers abandonem León per a entrar al Principat d'Astúries.Just abans d'arribar a l'alt de Pallers el camí gira a la dreta, no seguir per la carretera.