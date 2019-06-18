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Etapa de Poladura da Terza a Pajares
Información sobre a etapa 3: Etapa de Poladura da Terza a Pajares
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O itinerario
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- Km 0. Poladura da Terza (Albergue. Casa Rural)
Descendemos á parte baixa do pobo, pasando xunto á Pousada. Ao chegar á estrada seguímola á esquerda, cruzando o río Rodiezmo, afluente do Bernesga. Abandonamos en breve a estrada pola beiravía dereita, seguindo as indicacións da tablilla de Catro Vales. A partir deste punto, sendo un tramo de montaña de senllas menos definidas, debemos guiarnos na distancia, asegurándonos de controlar a seguinte frecha, tablilla ou “piruleta de limón”.Os primeiros pasteiros levan a zonas máis rochosas, con pasos máis estreitos. Deixando Pena Cháncara a man esquerda, o Camiño rodea o collado Os Eros para ascender até o alto dos Romeus, onde se alza a cruz de San Salvador (Km 2,8). A cruz co seu mastro pesa nada menos que 250 quilos, e foi colocada por José Antonio Cuñarro “Ender” e 8 amigos o 22 de setembro de 2012. Aínda deberemos salvar un desnivel de 120 metros até alcanzar o Canto a Tusa, a cota máis elevada do Camiño de San Salvador (Km 3,7).Á fronte, no fondo do val, atópase Busdongo, localidade natal de Amancio Ortega e soada polo seu exquisito pan. Con todo, non nos dirixiremos ao pobo, senón que descenderemos esta ladeira en diagonal cara á esquerda desembocando nunha nítida pista forestal (Km 4,3), a uns 100 metros o camiño vira á esquerda de novo e en subida ascendendo até un collado para seguir de fronte agora en baixada. Desde este punto xa vemos Arbas coa súa colexiata de Santa María (Km 5,1).Entre brezos e brañas deixámonos caer a o val Madeira, cruzando o arroio do mesmo nome (Km 6,1). Acto seguido remontamos por pista un novo collado para baixar a outro vallejo asucado por o arroio As Caballetas, que serpentea xunto á majada homónima (Km 7,1). Ao redor de 200 metros despois da majada abandonamos pola dereita o camiño máis rodado e seguimos unha trocha que se abre paso entre brotes de brezo e aliagas. Conduce até o mesmo Arbas do Porto, ao que chegamos desde unha posición favorable, cruzando xusto antes o zagal río Bernesga tras pasar unha portilla. Precaución ao saír á N-630!
- Km 8,2. Arbas do Porto
Este poboado, creceu ao abrigo da colexiata románica. Xa en 1116 o Conde Fruela ordenou construír xunto ao templo unha hospedaría para os peregrinos. Do mesmo xeito que noutros hospitais das sendas xacobeas, por exemplo Ibañeta, Ou Cebreiro e Montouto, os camiñantes atopaban aquí, no medio destas ásperas paraxes, asistencia e refuxio. A xornada prosegue cara ao próximo alto de Pajares pola N-630, que evitamos no último tramo circulando por un aparcadoiro.
- Km 9,5. Venda de Pajares (Bar-Restaurante)
Ollo!, porque o noso camiño se desvía á dereita antes de coroar o porto, xusto pola parte de atrás da venda Casimiro. Non hai que descender pola estrada! Advertencia que non quita para alcanzar o alto e contemplar desde o miradoiro a incrible panorámica de o Macizo de Ubiña, con case 60 cumes que superan os 2.000 metros de altura.Un merecido descanso prepáranos para a última parte da etapa. Na parte traseira da venda traspasamos unha portilla e subimos un curto treito á paraxe da Violina, onde se sitúa a primeira mouteira asturiana do Camiño de San Salvador. Pasamos o aramado e, xa en terra astur, descendemos até a N-630 por unha ladeira bastante pronunciada baixo o “arrullo” da liña de alta tensión (Km 10,5). Cruzamos a nacional e tomamos o camiño que nace de fronte, chegando en 300 metros ao momento onde se bifurca o itinerario: de fronte cara ao pobo de Pajares, onde se atopa o albergue, e á esquerda cara a San Miguel do Río (sen pasar por Pajares) (Km 10,8).Renovamos a marcha de fronte, cara a Pajares. Tras o rastro das piruletas, sobre unha cama tupida de brezos e xestas, penetramos máis tarde en un bosque espectacular de haxas e acivros (Km 11,2). Tras o hayedo saímos a un claro e continuamos baixando até desembocar nunha pista de terra, que seguimos á dereita (Km 11,9). Transitamos por ela durante 1,2 quilómetros e deixámola pola esquerda, descendendo até outra pista que conduce directamente ao pobo. Entramos así en Pajares polo barrio Cámpaa, xunto ao cemiterio. O albergue de peregrinos, onde coñeceremos á entrañable Marisa, está na rúa de Abaixo, 100 metros despois da igrexa.
- Km 14,7. Pajares (Albergue. Bar)
As dificultades
Observacións
En imaxes
Albergues
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