Etapa de Poladura da Terza a Pajares

Observacións

Hoxe alcanzamos o punto máis alto do camiño de San Salvador, é o collado do canto da Tusa con 1568 metros de altitude.Para poder visitar a colexiata de Arbas, totalmente recomendable, teremos que pedir as chaves no bar do alto de Pajares, no alto do porto. Con que teremos que retroceder para vela e volver ao porto despois, en total ida e volta 2,5 quilómetros.No porto de Pajares abandonamos León para entrar no Principado de Asturias.Xusto antes de chegar ao alto de Pajares o camiño vira á dereita, non seguir pola estrada.