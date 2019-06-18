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Poladura de la Terciatik Pajaresera
344 metroko desnibela du etapak La Tusa kantuan
Etapari buruzko informazioa 3: Poladura de la Terciatik Pajaresera
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Ibilbidea
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- 0 km. Poladura de la Tercia (aterpetxea. landetxea)
Herriaren behealdera jaitsiko gara, Posadaren ondotik pasatuz. Errepidera iristean, ezkerretara jarraitzen dugu, Rodiezmo ibaia zeharkatuz, Bernesga ibaiaren adarra. Errepidea laster utziko dugu eskuineko bazterbidetik, Cuatro Vallesko oholtxoari jarraituz. Puntu horretatik aurrera, mendi-zati bat hain zehaztuta ez dagoen bidezidorrekoa izanik, distantziara gidatu behar dugu, eta hurrengo gezia, oholtxoa edo “limoi-piruleta” kontrolatu behar dugu. Lehenengo larreek eremu arrokatsuagoetara eramaten dute, pasabide estuagoekin. Peña Cháncara ezkerrean utzita, bideak Los Eros lepoa inguratzen du, Los Romeros gainera igotzeko. Han, San Salvador gurutzea dago (2,8 km). Gurutzea mastarekin 250 kilo pisatzen du, eta José Antonio Cuñarro “Ender”-k eta 8 lagunek jarri zuten 2012ko irailaren 22an. Oraindik ere 120 metroko desnibela gainditu beharko dugu El Tusa kanturaino, San Salvador bideko kotarik altuenera (3,7 km) iritsi arte. Ibarraren hondoan, Busdongo dago, Amancio Ortegaren jaioterria, eta ezaguna da bere ogi bikainagatik. Hala ere, ez gara herrira joango, baizik eta mendi-mazela diagonal hori ezkerrerantz jaitsiko dugu, baso-pista garbi batera (4,3 km) iritsi arte; 100 bat metrora, bideak ezkerretara egingo du berriro, eta mendi-lepo bateraino igoko gara, beherantz aurrera egiteko. Puntu horretatik ikusten dugu Arbas, Santa Maria kolegiatarekin (5,1. km). Txilarren eta txilardien artean, Madera haranera erortzen utzi, izen bereko erreka zeharkatuz (6,1 km). Ondoren, beste mendi-lepo bat igotzen dugu pistatik, Las Caballetas errekak zeharkatutako beste harbeta batera jaisteko. Erreka hori sigi-saga eginda dago (7,1 km). Saroitik 200 bat metrora, eskuinetik biderik gurpilezkoena utzi, eta txilar-kimuen eta aliagen arteko bidea egiten duen bidezuorrari jarraituko diogu. Portuko Arbas berera joan, eta aldeko posiziotik heldu, Bernesga ibaiaren zagala zeharkatuz, portilla bat igaro ondoren.Kontuz ibili 630era ateratzean!
- 8,2 km. Portuko arbak
Herri hau kolegiata erromanikoaren babesean hazi zen.1116an, Fruela kondeak tenpluaren ondoan erromesentzako ostatu bat eraikitzeko agindu zuen. Jakobeko beste ospitale batzuetan bezala, hala nola Ibañetan, O Cebreiron eta Montouton, ibiltariek hemen topatzen zituzten paraje latz horien erdian laguntza eta babesa. Jardunaldia Pajareseko N-630 errepidetik hurbil dagoen gailurrerantz doa, eta azken tartean aparkaleku batetik joatea ekiditen dugu.
- 9,5 km. Lastategiak (taberna-jatetxea)
Kontuz! Gure bidea eskuinerantz desbideratzen da portua igo aurretik, Casimiro salmentaren atzeko aldetik.Ez da errepidetik jaitsi behar!Ohartarazpen horrek ez du kentzen gailurrera iristeko eta begiratokitik Ubiña mendigunearen ikuspegi harrigarria ikusteko; ia 60 gailur ditu, 2.000 metrotik gora. Merezitako atsedenak etaparen azken zatirako prestatzen gaitu. Salmentaren atzeko aldean, portilla bat pasatu, eta tarte labur batean La Violina parajera igoko gara. Hantxe dago Asturiasko San Salvador bideko lehen mugarria. Alanbre hesia pasatu, eta, Astur lehorrean, N-630 errepidera jaitsiko gara goi-tentsioko linearen (10,5. km) arruloaren azpian nahiko nabarmena den hegaletik. Nazio-bidea gurutzatu, eta aurrez aurre sortzen den bidea hartu, eta 300 metrora iritsiko gara ibilbidea bitan banatzen den puntura: aurrez aurre, Pajares herrira, aterpetxea dagoen herrira, eta ezkerrean, San Miguel del Ríora (Pajaresetik pasatu gabe) (10,8. km). Aurrez aurre abiatuko gara, Pajares aldera. Piruleten arrastoaren ondoren, txilarrez eta erretamaz jositako ohe baten gainean, pago eta gorostiz betetako baso ikusgarri batean sartuko gara (11,2 km). Pagadiaren ondoren, argi batera atera, eta jaisten jarraituko dugu, lurrezko pista batera iritsi arte. Pista hori eskuinera egingo dugu (11,9 km). 1,2 kilometro egin eta ezkerretik utziko dugu, herrira zuzenean doan beste pista batera jaitsiz. Horrela Pajaresen sartuko gara La Campa auzotik, hilerriaren ondoan. Erromesen aterpetxea, Marisa maitagarria ezagutuko dugu, Behera kalean dago, eliza baino 100 metro geroago.
- 14,7 km. Lastategiak (aterpetxea. Taberna)
Zailtasunak
Oharrak
Irudietan
Aterpetxeak
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