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La Robla eta Poladura de la Tercia arteko etapa
Lehenengo 14 kilometroak Forcadasera igotzeko prestatzen ari dira
Etapari buruzko informazioa 2: La Robla eta Poladura de la Tercia arteko etapa
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Ibilbidea
- 0 km. La Robla (zerbitzu guztiak)
Agur esaten diogu La Robla kale Nagusitik, Venta de Alcedokoarekin batera, Bernesgaren parean. Laster iritsi ginen ‘entzañaora’, 1795eko akueduktua bezala. Ez dago oso urruti Albako Zubira ematen duen zubia. La Roblako pedania honetan, N-630era hurbilduko gara, k.p.aren parean. 118, baina ez gara harengandik ibiltzen.
- 1,7 km. Albako zubia
Eskuinetara hartuko duguna lehengo nazionala da, trenbideen gainean eta abiadura handiko trena igaroko den bidezubiaren azpian. Peredillara iritsiko gara, Pola de Gordón herriko herrira, Real kale amaiezin batekin.
- 2,8 km. Peredilla
Herriaren amaieran, “La Serna” izeneko etxea igaro ondoren, Real kalea ezkerretik utzi eta N-630 errepidea tunel batetik salbatuko dugu. Trenaren bideekiko paraleloa den lurreko eta hartxintxarrezko ibiltoki batek, Fontañán tontorraren ezkerreko eskuaren silueta harrizkoa 1.629 metrokoa duenak, aurrez aurre jarraitzen du Gertaera Onaren ermitaraino, 1766 inguruan eraikia, burualdeko ateburuan dagoen ateburuaren arabera.
- 4,4 km. Gertakari Onaren Ermita (taberna-jatetxea)
Ibilbideak N-630 errepidearen bazterbidetik jarraitzen du. 200 bat metro ibili gara Espainiako errepide beretik, eta ezkerretik atera gara trenbide-pasagunea zeharkatzeko! eta, ondoren, gure Bernesga maitea. Gordongo Nocedon sartu gabe, Gordongo Trincherasi buruzko informazio panelaren ondoan, eskuinean La Barzanilla bidea hartuko dugu.
- 5. km. Gordongo Nocedo
Biaduktua igaro ondoren, Gerra Zibilean mugako lur hauek sahatsen eta haltzen bazterreko zuhaitz trinkoen ondoan eramaten gaituzte, Bernesgaren zoko bakoitzarekin batera. Hala, berdez inguratuta, bidexka Pajareseko tunelaren hegoaldeko ahora iristen da (AVE izango da). Lanak eskuinetik inguratuko ditugu, eta pista asfaltatutik segituko dugu Gordongo La Pola arte. Herri horretara iristeko, trenbidea azpiko pasabide batetik eta Bernesga ibaia zeharkatuko dugu zubi batetik. Zubia zeharkatu bezain laster, bideak ezkerretara egiten du bira, baina herrian sartu beharko da zerbitzuren bat behar izanez gero.
- 8,3 km. La Pola de Gordón (Zerbitzu guztiak)
Oharra: Buitzako aterpetxean gaua eman behar duenak hemen behar duena erosi behar du, Buizak ez baitu zerbitzurik! Beste hainbeste Poladura de la Terciako (659 030 282) El Embrujo landa-etxean afaria erreserbatu behar ez dutenentzat (aurretik egin behar da), Poladurak ez baitu zerbitzurik! Ibaia gurutzatu bezain laster, ezkerretara egingo dugu bira, eta Areatzako pasealekutik metro batzuetara lagunduko dugu. Eskuinera egingo dugu Severo Ochoa zeharbidetik, eta Konstituzio kalera aterako gara, Pola de Gordóngo kale nagusira. Ezkerretara jarraitu, Jasokundearen eliza ikusi, erromesen ospitale zahar baten gainean eraikia, eta horrela atera ginen herritik. N-630 errepidera doan errepidea ezkerretik utzi eta trenbideko zubi metaliko bateraino jaitsiko gara. Azpitik zeharkatuko dugu. Valdespín industrialdera iritsiko gara, eta, Muebles Velasco iraganik, ezkerrera egingo dugu LE-473 errepidera ateratzeko. Errepide horretatik, Bernesga zeharkatu ondoren, Beberinora iritsiko gara.
- 10 km. Beberinoa
Herri txiki hori LE-473 errepidetik zeharkatuko dugu eta Casares ibaiaren ibilgutik jarraituko dugu. Gero, Buizara eta Hostedora doan errepidea utziko dugu, Hostedoko errekaren ondoan (11. km). Buizara eramango gaitu, Nuestra Señora del Valle ermitaren ondotik igaro aurretik. Haren irudiak debozio handia pizten du herritarren artean, abuztuaren 15ean erromerian joaten baitira (12,3 km). Buitzako aterpetxea, eskola zaharra, herriko sarreran dago eskuinean, kontsultategiaren eta kirol pisten ondoan. Hala ere, herrian sartu behar da giltzak bildu eta zigilatzeko.
- 13,8 km. Buiza(Aterpetxea. Gizarte-taberna-edariak bakarrik)
1036an aipatu zen populazio hori, non San Antongo kolladetarantz bidea gogortu eta estutzen baita, abeltzain askoren ostatu izan zen abelbide handietatik egindako ibilbidean, eta mendeetan zehar izan zen Asturiaserako bide nagusia. (Buitzako elizaren fatxadan bi saihesbide posible daude gure bideari jarraitzeko: ezkerrean trazadura ofiziala, gida honetan deskribatzen duguna, eta eskuinean Villasinplizetik doan saihesbidea. Aldaera hori neguan erabiltzen da, eta agian udaberrian eta udazkenean, eguraldiaren arabera, elurra bide ofizialetik joatearen ondorioz ezinezkoa eta arriskutsua delako). Erdialdeko La Iglesia kaletik zeharkatuko dugu Buiza, eta, Justo eta Pastor parrokiara iritsi gabe, ezkerretara egingo dugu bira, ur bero eta hotzeko iturriaren ondoan, non ez bailitzateke gehiago izango kantinplora betetzea lehen mendi zeharkaldiari begira. Iturriaren atzean eskuinetara igo, Las Sierras kaletik, azken etxeak atzean uzteko. Kontuz ibili behar dugu, eta ez zapaldu aziendarentzako jarritako kableekin. Igoeraren lehen konpasek ikaratu egiten dute, desnibela akusatu egiten baitute, eta altuera azkar irabazten dugu. Aurrera egin ahala, Buizaren eta Villasinpliz mendi-lepoaren ikuspegi pribilegiatua du, eskuinetara altxatzen dena. Haritz, txilardi eta erratzez babesturik, zidorra arroka baten ondotik pasatzen da, sudur pikutsuko aurpegi baten profila erdibitzen duena (16,1). Konpasa gero, troka harritsuak San Antongo Forcadak deitzen diren formazio harritsuak gurutzatzen ditu. Hala ere, larre-eremu bat geratzen da oraindik, eguneko kotarik altuenera iritsi arte. 1477ko kontakizun batek kontatzen duenez, bakardade horietan ostatu bat zegoen, gizon batek erromesei jaten ematen zien lekua (16,9 km). Harrizko mugarri handiarekin batera, pistan behera egiteak ez du zalantzarik, pinu basatien zenbait orban zeharkatuz. Goitik 1,3 km-ra, eskuineko eskuan ebakitako kurba baten ondoren, etxola bat dago (18,2 km). Adi!Puntu horretan, pista ezkerretik utziko dugu. Zuzen jarraituz gero, Rodezmora iritsiko ginateke, eta Rodezmoko arroiletan aurrera egiten duen bidexka estu bati jarraituko diogu. Hortik aurrera, “limoizko piruleta” fidagarri eta beharrezko horiek gidatuko ditugu. Izen horrekin, maitasunez bataiatu ditugu bieira baten forma duten burdinazko hesola horiak. Ibilbidetik kanpo Rodiezmo dago, eskuinean haranean eta El Fontún (1.951 metro) irudiaren azpian. Poladura oraindik ordubetean dago martxan, eta larreen artean aurrera goaz, piruleta eta mugarri baten errodadei jarraituz. Punturen batean lokatza aurkitu dezakegu, erreka batzuk daudelako, hala nola La Malena eta El Ruelo. San Martin de la Terciako ur-biltegiaren ondoren, Lamosoko errekara jaitsiko gara. Erreka hori egurrezko zubi batetik zeharkatuko dugu.Hemen kokatutako Erromerosko Pontoiaren ordez, Jose Antonio, Javi, Jesus eta Luisen ahalegin handia eginda amaitu zen, 2012ko urriaren 25ean (22,2. km). Poladura de la Tercian, herriko eskola zaharren aterpetxearen ondotik pasatzen da bidea.
- 22,8 km. Poladura de la Tercia (aterpetxea. landetxea)
Zailtasunak
Oharrak
Irudietan
Aterpetxeak
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