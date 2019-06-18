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Leondik La Roblarako etapa
17,4 kilometroko lehen etapa egin daiteke Cabanillaseraino
Etapari buruzko informazioa 1: Leondik La Roblarako etapa
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Ibilbidea
Sarrera:
Luciano Huidobrok Erromes Jakobeetan kontatzen duen bezala: “San Markosko Gurutzera iritsita, erromesek zein bide jarraitu behar zuten eztabaidatzen zuten. Ausartenek eta debozioenek Oviedokoa aukeratzen zuten”. Izan ere, Erdi Aroko erromesen kronikek eta chansonek kontatzen dutenez, ez zen enpresa erraza izan Leongo erdiko mendia eta Asturiasko haran estuak zeharkatzea, Oviedoko Ganbera Santuan gordetako erlikien bila. Juan Uría historialariak Santiagorako erromesaldiak liburuan dioenez, “Oviedorako erromesaldia Konpostelanarekin lotuta dago XI. mendearen azken herenean”. Gainera, azpimarratu du “oraindik ere XIX. mendearen hasieran esaten zela:Santiagora doanak, ez Salvadorrera, zerbitzatu morroia eta utzi Jauna”. Nouvelle Guiden aipatu zuten leloa, Parisen inprimatu zen 1583an. Horrela, bada, XII. mendeko erromesen ospitale xumea, Bernesgaren ertzean, Fernando Katolikoaren dohaintza bati esker berreraiki zena, eta gaur egun Paradore Nazionala, San Salvadorreko Bidearen abiapuntua da.
Ibilbidea:
- 0 km. Leon (zerbitzu guztiak)
San Markosko paradorearen ertzean mugarri hau dago: ‘San Salvador bidea. Oviedo. Cuatro Valles’. Cuatro Valles irabazi asmorik gabeko elkartea da, Leongo 26 udalerrik osatua. Balizaz eta informazio panelez seinalatu zuen Leongo ibilbidea. Leon eta Oviedo arteko ibilbidean gezi horiz egindako pintorea eta Bide honen aita modernoa José Antonio Cuñarro Expósito da, ‘Ender’ goitizenaz ezagunagoa.
Horrela, Erromesen etorbidean aurrera egingo dugu, Lurralde Ordezkaritza eskuinean utzita. Aurrez aurre, Martin Granizo glorieta pasatzen dugu beti. Glorieta T-6 hegazkinarekin identifikatzen dugu, eta hura da buru (ikus oharrak atala). Bernesga ibaiaren eta haren pasealekuaren ondoan (ibilbidearen ezkerraldean), Eras de Renueva auzoa zeharkatuko dugu. Berrituko Eras BHI eta Santa Engrazia eta Erasko ibarra igaro ondoren, hiribidea amaitzen duen biribilgunera iritsiko gara. Han, eskuinera egingo dugu Unicef kaletik (2,8 km).
Goi mailako urbanizazio honek zuzenean Carbajaleko errepidera darama. Ezkerrerantz jarraitu, eta San Cayetano konplexuaren ondotik pasa, Leon udalerria gainditu aurretik (4,8 km). Horrela, Sariegosen sartuko gara, Carbajal de la Legua han baitago. Herri hau zeharkatzea gehiegizkoa da, eta Camino de Santiago Ruta de San Salvador elkartearen egoitza den Bar Centralera iritsita, kredentziala zigilatzeko eta, are gehiago, eskuratzeko aukera dugu.
- 6,8 km. Leguako Carbajala (zerbitzu guztiak)
Adi!Tabernaren inguruan denda pare bat dago eta bertan janari batzuk erostea komeni da, Cascantera arte (21,9 kilometro etapa) ez baitago zerbitzurik. Cabanillasko aterpetxean gaua eman behar duenak ere kontuan hartu behar du afaria eta gosaria erosteko. Carbajaletik irtetean, eskultura bitxi bat topatuko dugu, Donejakue Bideko erromesen omenez egina. Egun horretako hiri-tarteari (7,9 km) amaiera ematen dion lurrezko pista zabal bat gertatzen zaio.
Lehenengo envitean 90 metroko desnibela gainditzen dugu, eta jaisten hastean (9,8. km), beti bero gehien dagoen hilabeteetan, segur aski, eltxo-armadarekin topo egingo dugu. Eltxo-armadak bere zabaleran egiten du, eta arrautzak jartzen ditu harizti ernamuinaren kimu eta ernamuinetan. Hala ere, tarte ederra da. Haritzez, lezkez, dortbiskoez eta lorategiez gain, Mediterraneoko mendiaren ordezkari bikaina da. Bidexka zati batzuetan estutzen da, zuhaixken artean tunelak sortuz. Beste batzuetan, bidexkak airea hartzen du eta Bernesga ibaiaren ibarra eta galeria-basoa ikusteko aukera ematen du. Horrela, Villalbura herrestura iristen da (iturria ezkerretara, Bidetik 30 metrora).
- 12,9 km. Villalbura herrestan (Iturria. Botikina. Sinaduren liburua)
Garai batean oso harro zeuden herritarrak, mahatsondoz eta zerealez josita. Gaur egun, postontzi bat besterik ez du, sinaduren, tiriten, Betadineren eta gainerako osasun-pilaketen liburua gordetzen duena. Kontuz! Bihurgune batean, 150 bat metro aurrerago, pista eskuinetik utzi eta desnibel handiko bidezidor batetik gora egingo dugu. Bernesga ibarreko beste luxuzko panoramika bat oparituko digun ahalegina merezi du. Mendi-lepo batera iritsiko gara (13,9 km), eta pistatik jaitsiko gara.
Kilometro erdi aurrerago lasterbide bat hartzeko aukera dago, baina ez dugu hartuko iturria duen atsedenleku baten ondotik pasatzeko (14,7 km). Nolanahi ere, pixka bat aurrerago, San Pelaio alderdian, garai batean zenobio bat egon zen tokian, beste atsedenleku bat dugu, sinadura-liburuarekin eta beste iturri batekin (15,6. km). Cabanillasetik ikusita, 20 minutu besterik ez digute ematen. Ibilbide motzean, norabidea aldatu besterik ez dugu egin behar, ondo seinaleztatuta, eta ezkerretara hartu.
- 17,4 km. Cabanillas (aterpea)
Egiazko kaletik iritsiko gara Cuadrosko herri txiki horretara. Kristo Santuaren kaperaren ondotik pasatuko gara, adreilu ilun batean. Bendito Kristo de la Vera Cruz herriko kofradiaren egoitza da, eta 4 mendetik gora daramatza erromesari harrera eta abegi egiten. Iturrira iristean, erromesen aterpetxerako desbideraketa ikusiko dugu, 100 metrora bakarrik, eskuinean. Bideak, ordea, aurrera egiten du aurrez aurre, eta 90º biratzen da eskuinerantz, Cabanillas errekako ubidea igaro bezain laster. Gure urratsak berriz ere Bernesga ibairaino hurbiltzen dira. Ibaiaren ibilgua hegaleko bidexkatik menperatzen dugu. ‘Cuatro Valles’-ko panel batek Bernesga ibaiaren arteei eta oihanpeari buruzko informazioa ematen du (18,8 km). Zortziehun metro aurrerago, La Secako hirigunera sartzeko aukera ematen duen zubira iritsiko gara, tabernarekin, nahiz eta San Salvador bideak ez duen ibilgua gurutzatzen, aurrez aurre baizik.
- 19,6 km. La Secara sartzeko zubia (Taberna, bidetik 400 metrora)
Hala, La Secako panoramika ibaiaren beste aldean dagoela, zidorra mazelaren erdian sigi-saga egiten du, zenbait txirrista gaindituz. Haranean, arteen atzean, LE-4514 zeharkatu arte itzala emango diguten makalak agertuko dira. Cascanten sartuko gara, sarbidetik, baita Real kaletik ere. Cuadrosko udalerri horretan, hiru urteko iturridun emakume bat dago, 2014koa, eta handik ura borborborka bidaltzen du. XVIII. mendeko eliza xume bat ere bada, San Pedrori adbokatua. Tabernan kredentziala zigilatu dezakegu.
- 21,9 km. Cascantes (taberna)
Cascante-i agur esango diogu, gero eta hurbilago baitago La Robla zentral termikoa. Sarbidetik LE-4514 errepidera iritsiko gara, eta ezkerretik utziko dugu KP 14 baino lehen. Bide batek Celada ermitaraino eramango gaitu laster. Badirudi hura sortzen ari dela, belar-zuloa egiten duen zentral termiko izugarriaren babesean. XIV. mendeko elementuren bat du, arku gotiko bat bezalakoa, eta XVII. eta XVIII. mendeetakoak dira. Barruan, Elurretako Ama Birjinaren tailu erromaniko polikromatua dago, La Roblako zaindaria.
- 25 km. Zeladako ermita
Barrutira sartzeko atean erromesaren eskua jarri zen 2014. urtean. Honela dio: “Jarri eskua nire gainean, eta barruan duzun ontasunak eta maitasunak leku hori busti dezala”. Laster, N-630 errepidea gaindituko dugu, eta, aurrerago, Ramón y Cajal de La Robla kalean (26. km) hiltzen den zubi goratu batera iritsiko gara. Ez dago galerarik, Ramón y Cajal eta Mayor kaleetatik jarraitu behar da beti, Leongo herri honen amaieraraino. Ostatua (aldi baterako itxita 2022) Huergako parkearen ondoan dago.
- 27. km. La Robla (zerbitzu guztiak)
Zailtasunak
Oharrak
Irudietan
Zer ikusi, zer egin
Aterpetxeak
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak