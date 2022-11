Etapa de León a La Robla

O itinerario

Km 0. León(Todos os servizos)

Km 6,8. Carbajal da Legua(Todos os servizos)

Km 12,9. Despoboado de Villalbura(Fonte. Botiquín. Libro de firmas)

Km 17,4. Cabanillas(Albergue)

Km 19,6. Ponte de acceso a La Seca(Bar a 400 metros do Camiño)

Km 21,9. Cascantes(Bar)

Km 25. Ermida de Celada

Km 27. La Robla(Todos os servizos)

Como relataen: “Chegados á Cruz de San Marcos, os peregrinos deliberaban sobre cal camiño debían seguir. Os máis intrépidos e devotos optaban polo de Oviedo”. En efecto, como narran as crónicas e as chansons dos peregrinos medievais, non tivo que ser empresa fácil atravesar a montaña central leonesa e os angostos vales asturianos en pos das reliquias custodiadas na Cámara Santa de Oviedo. O historiador Juan Uría considera enque “a peregrinación a Oviedo áchase enlazada coa Compostelá no último terzo do século XI”. Ademais, recalca que “aínda se dicía a principios do século XIX:”. Un refrán que xa foi citado en a, impresa en París en 1583. Así pois, o humilde hospital de peregrinos do século XII a beiras de o, reedificado ao grande grazas a unha doazón dee actualmente Parador Nacional, representa o punto de inicio de oÁ beira do Parador de San Marcos sitúase a mouteira que reza: ‘’.é unha Asociación sen ánimo de lucro, integrada por 26 municipios leoneses, que se encargou de sinalizar con balizas e paneis informativos o tramo leonés deste itinerario xacobeo. O pintor de frechas amarelas de todo o itinerario entre León e Oviedo e pai moderno deste Camiño é, máis coñecido por ‘’.Avanzamos así por a, deixando a man dereita a. Sempre de fronte pasamos a glorieta Martín Saraiba, que identificamos por oque a preside (ver apartado observacións). Xunto a oe o seu paseo (a man esquerda do itinerario) percorremos o. Pasando oe aschegamos á rotonda que pon fin á avenida, onde viramos a man dereita por a.Esta urbanización de alto standing conduce directamente a a. Seguímola cara á esquerda e pasamos primeiro xunto a oantes de pasar oEntramos así no de, ao que pertence. Atravesar esta localidade é unha desmesura e, chegados a o, sede de a, temos a oportunidade de selar a credencial e, mesmo, adquirila.Nas inmediacións do bar hai un par de tendas onde, xa que,. Quen vaia pasar# a noite no albergue de Cabanillas tamén debe telo en conta para comprar tamén cea e almorzo. Á saída de Carbajal topámonos cunha máis que curiosa escultura, realizada en homenaxe aos peregrinos desta ruta xacobea. Sucédelle unha ampla pista de terra que pon fin ao tramo urbano desta xornadaSuperamos uns 90 metros de desnivel no primeiro envite e, ao comezar o descensosempre nos meses de máis calor, toparémonos, seguramente, cun exército deque campa ás súas anchas pondo ovos nos brotes e xemas do nutrido carballal. A pesar de todo é un tramo precioso. Ademais de carballos, carrascas, torviscos e xaras encabezan unha selecta representación do monte mediterráneo. A senda estréitase nalgúns tramos, creando túneles entre os arbustos. Noutros, a senda toma aire e permite apreciar o val e o. Chégase así ao despoboado deOutrora orgullosa poboación, sementada de vides e cereal, hoxe tan só posúe unha caixa de correos que atesoura un libro de firmas, tiritas, Betadine e demais provisións sanitarias. Ollo!, nunha curva, uns 150 metros máis adiante, deixamos a pista pola dereita e ascendemos por unha trocha en forte desnivel. Ben merece o esforzo, que nos obsequia con outra luxosa panorámica da veiga do Bernesga. Alcanzamos un colladoe descendemos por pista.Medio quilómetro máis adiante existe a posibilidade de tomar un atallo, pero non o collemos para pasar xunto unha área de descanso con fonteDe todos os xeitos, un pouco máis adiante, na paraxe de, onde houbo un antigo cenobio, temos outro lugar de descanso, tamén con libro de firmas e outra fonteDe Cabanillas, xa á vista, só sepárannos 20 minutos. Durante o curto traxecto unicamente deberemos atender a un cambio de dirección, ben sinalizado, que tomaremos cara á esquerda.Arribamos a esta pequena poboación do municipio de Cadros pola rúa Real. En breve pasamos xunto a a, en sobrio ladrillo. É a sede de a, con máis de 4 séculos de acollida e hospitalidade ao peregrino ás súas costas. Ao chegar a avemos o desvío a o, que se atopa tan só a 100 metros a man dereita. O Camiño, por contra, avanza de fronte e xira 90º á dereita nada máis pasar a canle de o. Os nosos pasos aproxímanse de novo aos do río Bernesga, cuxo canle dominamos desde a senda que percorre a ladeira. Un panel de ‘Catro Vales’ engadeOitocentos metros máis adiante chegamos á ponte que permite pasar ao núcleo de, con, aínda que o Camiño de San Salvador non cruza a canle, senón que progresa de fronte.Así, coa panorámica de La Seca alén do río, a senda serpentea a media ladeira superando varios tobogáns. No val, tras as aciñeiras, aparecerán uns chopos que nos darán sombra até cruzar a. Entramos enpola estrada de acceso, tamén rúa Real. Esta localidade do municipio de Cadros ten unha señorade tres caños, do 2014, da que adoita manar a auga a gallarón. Tamén unha sinxela, advocada a. No bar podemos selar a credencial.Despedimos Cascantes coa presenza, cada vez máis próxima, de a. Da estrada de acceso desembocamos en a, que deixamos pola esquerda antes do P.K 14. Un camiño achéganos en breve até a, que parece xurdir ao abrigo da descomunal central térmica que a ensombrece. Mantén algún elemento do século XIV, como un arco gótico, datando o resto dos séculos XVII e XVIII. O interior alberga unhaNa porta de acceso ao recinto colocouse en 2014 a, que reza: “Coloca a túa man sobre a miña e que a bondade e amor que alberga no teu interior impregne este lugar”. En breve superamos por baixo a N-630 e máis adiante accedemos a unha ponte elevada sobre as vías, que morre na rúa Ramón e Cajal deXa non hai perda, hai que continuar sempre de fronte, por as, até o final desta localidade leonesa. O albergue (pechado temporalmente 2022) sitúase xunto a o