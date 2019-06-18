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Etapa de Lleó a la Robla
Es pot fer una primera etapa de 17,4 quilòmetres fins a Cabanillas
Informació sobre l’etapa 1: Etapa de Lleó a la Robla
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L’itinerari
Introducció:
Com relata Llucià Huidobro en Les Peregrinacions Jacobeas: “Arribats a la Creu de Sant Marcos, els pelegrins deliberaven sobre quin camí havien de seguir. Els més intrèpids i devots optaven pel de Oviedo”. En efecte, com narren les cròniques i les chansons dels pelegrins medievals, no va haver de ser empresa fàcil travessar la muntanya central lleonesa i les estretes valls asturianes darrere de les relíquies custodiades en la Cambra Santa d'Oviedo. L'historiador Juan Uría considera en Les Peregrinacions a Santiago de Compostel·la que “la peregrinació a Oviedo es troba enllaçada amb la Compostelana en l'últim terç del segle XI”. A més, recalca que “encara es deia a principis del segle XIX: Qui va a Santiago i no al Salvador, serveix al criat i deixa al Senyor”. Una tornada que ja va ser citat en la Nouvelle Guide, impresa a París en 1583. Així doncs, l'humil hospital de pelegrins del segle XII a la vora del Bernesga , reedificat en gran gràcies a una donació de Fernando el Catòlic i actualment Parador Nacional, representa el punt d'inici del Camí de San Salvador.
L'itinerari:
- Km 0. León(Tots els serveis)
A la vora del Parador de Sant Marcos se situa la fita que resa: ‘Camí de San Salvador. León-Oviedo. Quatre Valls’. Quatre Valls és una Associació sense ànim de lucre, integrada per 26 municipis lleonesos, que es va encarregar de senyalitzar amb balises i panells informatius el tram lleonès d'aquest itinerari jacobeo. El pintor de fletxes grogues de tot l'itinerari entre Lleó i Oviedo i pare modern d'aquest Camí és José Antonio Cuñarro Expósito, més conegut per ‘Ender’.
Avancem així per l'avinguda dels Pelegrins, deixant a mà dreta la Delegació Territorial. Sempre de front passem la glorieta Martín Granizo, que identifiquem per l'avió T-6 que la presideix (veure apartat observacions). Al costat del riu Bernesga i el seu passeig (a mà esquerra de l'itinerari) recorrem el barri d'Eres de Renueva. Passant l'I.E.S Eres de Renueva i les urbanitzacions Santa Engracia i la Vega d'Eres arribem a la rotonda que posa fi a l'avinguda, on girem a mà dreta pel carrer UNICEF (Km 2,8).
Aquesta urbanització d'alt standing condueix directament a la carretera de Carbajal. La seguim cap a l'esquerra i passem primer al costat del complex Sant Cayetano abans de depassar el municipi de Lleó (Km 4,8). Entrem així en el de Sariegos, al qual pertany Carbajal de la Llegua. Travessar aquesta localitat és una desmesura i, arribats al Bar Central, seu de l'Associació Camí de Santiago Ruta de San Salvador, tenim l'oportunitat de segellar la credencial i, fins i tot, adquirir-la.
- Km 6,8. Carbajal de la Llegua(Tots els serveis)
Atenció! En els voltants del bar hi ha un parell de botigues on convé comprar alguns queviures, ja que, fins a Cascantes, quilòmetre 21,9 d'etapa, no hi ha cap servei. Qui vagi a pernoctar en l'alberg de Cabanillas també ha de tenir-lo en compte per a comprar també sopar i desdejuni. A la sortida de Carbajal ens topem amb una més que curiosa escultura, realitzada en homenatge als pelegrins d'aquesta ruta jacobea. Li succeeix una àmplia pista de terra que posa fi al tram urbà d'aquesta jornada (Km 7,9).
Superem uns 90 metres de desnivell en el primer envit i, en començar el descens (Km 9,8), sempre en els mesos de més calor, ens toparem, segurament, amb un exèrcit de mosquits que campa a pler ponent en els brots i gemmes de la nodrida roureda. Malgrat tot és un tram preciós. A més de roures, carrasques, torviscos i jaras encapçalen una selecta representació de la muntanya mediterrània. La senda s'estreny en alguns trams, creant túnels entre els arbustos. En uns altres, la senda pren aire i permet apreciar la vall i el bosc galeria del riu Bernesga. S'arriba així al despoblat de Villalbura (font a mà esquerra, a 30 ms. del Camí).
- Km 12,9. Despoblat de Villalbura(Font. Farmaciola. Llibre de signatures)
En altre temps orgullosa població, sembrada de vinyes i cereal, avui tan sols posseeix una bústia que atresora un llibre de signatures, tiretes, Betadine i altres apilaments sanitaris. Ull!, en una corba, uns 150 metres més endavant, deixem la pista per la dreta i ascendim per un viarany en fort desnivell. Bé mereix l'esforç, que ens obsequia amb una altra luxosa panoràmica de l'horta del Bernesga. Aconseguim un serral (Km 13,9) i descendim per pista.
Mig quilòmetre més endavant existeix la possibilitat de prendre una drecera, però no l'agafem per a passar junt una àrea de descans amb font (Km 14,7). De totes maneres, una mica més endavant, en el paratge de Sant Pelayo, on va haver-hi un antic cenobi, tenim un altre lloc de descans, també amb llibre de signatures i una altra font (Km 15,6). De Cabanillas, ja a la vista, només ens separen 20 minutos. Durant el curt trajecte únicament haurem d'atendre un canvi de direcció, ben senyalitzat, que prendrem cap a l'esquerra.
- Km 17,4. Cabanillas(Alberg)
Arribem a aquesta petita població del municipi de Quadres pel carrer Real. En breu passem al costat de la capella del Sant Crist, en sobri maó. És la seu de la confraria local del Beneït Crist de la Vora Cruz, amb més de 4 segles d'acolliment i hospitalitat al pelegrí a la seva esquena. En arribar a la font veiem el desviament a l'alberg de pelegrins, que es troba tan sols a 100 metres a mà dreta. El Camí, per contra, avança de front i gira 90° a la dreta res més passar el canal del rierol de Cabanillas. Els nostres passos s'aproximen de nou als del riu Bernesga, el llit del qual dominem des de la senda que recorre el vessant. Un panell de ‘Quatre Valls’ afegeix informació sobre les alzines i el sotabosc del Bernesga (Km 18,8). Vuit-cents metres més endavant arribem al pont que permet passar al nucli de La Seca, amb bar, encara que el Camí de San Salvador no creua el llit, sinó que progressa de front.
- Km 19,6. Pont d'accés a la Seca(Bar a 400 metres del Camí)
Així, amb la panoràmica de La Seca a l'altre costat del riu, la senda serpenteja a mig vessant superant diversos tobogans. A la vall, després de les alzines, apareixeran uns pollancres que ens donaran ombra fins a creuar la LI-4514. Entrem en Cascantes per la carretera d'accés, també carrer Real. Aquesta localitat del municipi de Quadres té una senyora font de tres canelles, del 2014, de la qual sol rajar l'aigua a borbollons. També una senzilla església del segle XVIII, advocada a Sant Pere. En el bar podem segellar la credencial.
- Km 21,9. Cascantes(Bar)
Acomiadem Cascantes amb la presència, cada vegada més pròxima, de la central tèrmica de La Robla. De la carretera d'accés desemboquem en la LI-4514, que deixem per l'esquerra abans del P.K 14. Un camí ens acosta en breu fins a l'ermita de Parany, que sembla sorgir a l'abric de la descomunal central tèrmica que l'aombra. Manté algun element del segle XIV, com un arc gòtic, datant la resta dels segles XVII i XVIII. L'interior alberga una talla romànica policromada de la Verge de les Neus/, patrona de La Robla.
- Km 25. Ermita de Parany
A la porta d'accés al recinte es va col·locar en 2014 la mà del pelegrí, que resa: “Col·loca la teva mà sobre la meva i que la bondat i amor que alberga en el teu interior impregni aquest lloc”. En breu superem per sota la N-630 i més endavant accedim a un pont elevat sobre les vies, que mor al carrer Ramón y Cajal de La Robla (Km 26). Ja no hi ha pèrdua, cal continuar sempre de front, pels carrers Ramón y Cajal i Major, fins al final d'aquesta localitat lleonesa. L'alberg (tancat temporalment 2022) se situa al costat del parc de la Huerga.
- Km 27. La Robla(Tots els serveis)
Les dificultats
Observacions
En imatges
Què veure, què fer
Albergs
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