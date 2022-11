Etapa de Lleó a la Robla

L’itinerari

Km 0. León(Tots els serveis)

Km 6,8. Carbajal de la Llegua(Tots els serveis)

Km 12,9. Despoblat de Villalbura(Font. Farmaciola. Llibre de signatures)

Km 17,4. Cabanillas(Alberg)

Km 19,6. Pont d'accés a la Seca(Bar a 400 metres del Camí)

Km 21,9. Cascantes(Bar)

Km 25. Ermita de Parany

Km 27. La Robla(Tots els serveis)

Com relataen: “Arribats a la Creu de Sant Marcos, els pelegrins deliberaven sobre quin camí havien de seguir. Els més intrèpids i devots optaven pel de Oviedo”. En efecte, com narren les cròniques i les chansons dels pelegrins medievals, no va haver de ser empresa fàcil travessar la muntanya central lleonesa i les estretes valls asturianes darrere de les relíquies custodiades en la Cambra Santa d'Oviedo. L'historiador Juan Uría considera enque “la peregrinació a Oviedo es troba enllaçada amb la Compostelana en l'últim terç del segle XI”. A més, recalca que “encara es deia a principis del segle XIX:”. Una tornada que ja va ser citat en la, impresa a París en 1583. Així doncs, l'humil hospital de pelegrins del segle XII a la vora de el, reedificat en gran gràcies a una donació dei actualment Parador Nacional, representa el punt d'inici de elA la vora del Parador de Sant Marcos se situa la fita que resa: ‘’.és una Associació sense ànim de lucre, integrada per 26 municipis lleonesos, que es va encarregar de senyalitzar amb balises i panells informatius el tram lleonès d'aquest itinerari jacobeo. El pintor de fletxes grogues de tot l'itinerari entre Lleó i Oviedo i pare modern d'aquest Camí és, més conegut per ‘’.Avancem així per la, deixant a mà dreta la. Sempre de front passem la glorieta Martín Granizo, que identifiquem per elque la presideix (veure apartat observacions). Al costat de eli el seu passeig (a mà esquerra de l'itinerari) recorrem el. Passant eli lesarribem a la rotonda que posa fi a l'avinguda, on girem a mà dreta per el.Aquesta urbanització d'alt standing condueix directament a la. La seguim cap a l'esquerra i passem primer al costat de elabans de depassar elEntrem així en el de, al qual pertany. Travessar aquesta localitat és una desmesura i, arribats a el, seu de la, tenim l'oportunitat de segellar la credencial i, fins i tot, adquirir-la.En els voltants del bar hi ha un parell de botigues on, ja que,. Qui vagi a pernoctar en l'alberg de Cabanillas també ha de tenir-lo en compte per a comprar també sopar i desdejuni. A la sortida de Carbajal ens topem amb una més que curiosa escultura, realitzada en homenatge als pelegrins d'aquesta ruta jacobea. Li succeeix una àmplia pista de terra que posa fi al tram urbà d'aquesta jornadaSuperem uns 90 metres de desnivell en el primer envit i, en començar el descenssempre en els mesos de més calor, ens toparem, segurament, amb un exèrcit deque campa a pler ponent en els brots i gemmes de la nodrida roureda. Malgrat tot és un tram preciós. A més de roures, carrasques, torviscos i jaras encapçalen una selecta representació de la muntanya mediterrània. La senda s'estreny en alguns trams, creant túnels entre els arbustos. En uns altres, la senda pren aire i permet apreciar la vall i el. S'arriba així al despoblat deEn altre temps orgullosa població, sembrada de vinyes i cereal, avui tan sols posseeix una bústia que atresora un llibre de signatures, tiretes, Betadine i altres apilaments sanitaris. Ull!, en una corba, uns 150 metres més endavant, deixem la pista per la dreta i ascendim per un viarany en fort desnivell. Bé mereix l'esforç, que ens obsequia amb una altra luxosa panoràmica de l'horta del Bernesga. Aconseguim un serrali descendim per pista.Mig quilòmetre més endavant existeix la possibilitat de prendre una drecera, però no l'agafem per a passar junt una àrea de descans amb fontDe totes maneres, una mica més endavant, en el paratge de, on va haver-hi un antic cenobi, tenim un altre lloc de descans, també amb llibre de signatures i una altra fontDe Cabanillas, ja a la vista, només ens separen 20 minutos. Durant el curt trajecte únicament haurem d'atendre un canvi de direcció, ben senyalitzat, que prendrem cap a l'esquerra.Arribem a aquesta petita població del municipi de Quadres pel carrer Real. En breu passem al costat de la, en sobri maó. És la seu de la, amb més de 4 segles d'acolliment i hospitalitat al pelegrí a la seva esquena. En arribar a laveiem el desviament a el, que es troba tan sols a 100 metres a mà dreta. El Camí, per contra, avança de front i gira 90° a la dreta res més passar el canal de el. Els nostres passos s'aproximen de nou als del riu Bernesga, el llit del qual dominem des de la senda que recorre el vessant. Un panell de ‘Quatre Valls’ afegeixVuit-cents metres més endavant arribem al pont que permet passar al nucli de, amb, encara que el Camí de San Salvador no creua el llit, sinó que progressa de front.Així, amb la panoràmica de la Seca a l'altre costat del riu, la senda serpenteja a mig vessant superant diversos tobogans. A la vall, després de les alzines, apareixeran uns pollancres que ens donaran ombra fins a creuar la. Entrem enper la carretera d'accés, també carrer Real. Aquesta localitat del municipi de Quadres té una senyorade tres canelles, del 2014, de la qual sol rajar l'aigua a borbollons. També una senzilla, advocada a. En el bar podem segellar la credencial.Acomiadem Cascantes amb la presència, cada vegada més pròxima, de la. De la carretera d'accés desemboquem en la, que deixem per l'esquerra abans del P.K 14. Un camí ens acosta en breu fins a la, que sembla sorgir a l'abric de la descomunal central tèrmica que l'aombra. Manté algun element del segle XIV, com un arc gòtic, datant la resta dels segles XVII i XVIII. L'interior alberga unaA la porta d'accés al recinte es va col·locar en 2014 la, que resa: “Col·loca la teva mà sobre la meva i que la bondat i amor que alberga en el teu interior impregni aquest lloc”. En breu superem per sota la N-630 i més endavant accedim a un pont elevat sobre les vies, que mor al carrer Ramón y Cajal deJa no hi ha pèrdua, cal continuar sempre de front, per els, fins al final d'aquesta localitat lleonesa. L'alberg (tancat temporalment 2022) se situa al costat de el