Etapa de León a La Robla

El itinerario

Introducción:

Como relata Luciano Huidobro en Las Peregrinaciones Jacobeas: “Llegados a la Cruz de San Marcos, los peregrinos deliberaban sobre cuál camino debían seguir. Los más intrépidos y devotos optaban por el de Oviedo”. En efecto, como narran las crónicas y las chansons de los peregrinos medievales, no tuvo que ser empresa fácil atravesar la montaña central leonesa y los angostos valles asturianos en pos de las reliquias custodiadas en la Cámara Santa de Oviedo. El historiador Juan Uría considera en Las Peregrinaciones a Santiago de Compostela que “la peregrinación a Oviedo se halla enlazada con la Compostelana en el último tercio del siglo XI”. Además, recalca que “todavía se decía a principios del siglo XIX: Quien va a Santiago y no al Salvador, sirve al criado y deja al Señor”. Un estribillo que ya fue citado en la Nouvelle Guide, impresa en París en 1583. Así pues, el humilde hospital de peregrinos del siglo XII a orillas del Bernesga, reedificado a lo grande gracias a una donación de Fernando el Católico y actualmente Parador Nacional, representa el punto de inicio del Camino de San Salvador.

El itinerario:

Km 0. León(Todos los servicios)

A la vera del Parador de San Marcos se sitúa el mojón que reza: ‘Camino de San Salvador. León-Oviedo. Cuatro Valles’. Cuatro Valles es una Asociación sin ánimo de lucro, integrada por 26 municipios leoneses, que se encargó de señalizar con balizas y paneles informativos el tramo leonés de este itinerario jacobeo. El pintor de flechas amarillas de todo el itinerario entre León y Oviedo y padre moderno de este Camino es José Antonio Cuñarro Expósito, más conocido por ‘Ender’.

Avanzamos así por la avenida de los Peregrinos, dejando a mano derecha la Delegación Territorial. Siempre de frente pasamos la glorieta Martín Granizo, que identificamos por el avión T-6 que la preside (ver apartado observaciones). Junto al río Bernesga y su paseo (a mano izquierda del itinerario) recorremos el barrio de Eras de Renueva. Pasando el I.E.S Eras de Renueva y las urbanizaciones Santa Engracia y la Vega de Eras llegamos a la rotonda que pone fin a la avenida, donde giramos a mano derecha por la calle Unicef (Km 2,8).

Esta urbanización de alto standing conduce directamente a la carretera de Carbajal. La seguimos hacia la izquierda y pasamos primero junto al complejo San Cayetano antes de rebasar el municipio de León (Km 4,8). Entramos así en el de Sariegos, al que pertenece Carbajal de la Legua. Atravesar esta localidad es una desmesura y, llegados al Bar Central, sede de la Asociación Camino de Santiago Ruta de San Salvador, tenemos la oportunidad de sellar la credencial e, incluso, adquirirla.

Km 6,8. Carbajal de la Legua(Todos los servicios)

¡Atención! En las inmediaciones del bar hay un par de tiendas donde conviene comprar algunos víveres, ya que, hasta Cascantes, kilómetro 21,9 de etapa, no hay ningún servicio. Quien vaya a pernoctar en el albergue de Cabanillas también debe tenerlo en cuenta para comprar también cena y desayuno. A la salida de Carbajal nos topamos con una más que curiosa escultura, realizada en homenaje a los peregrinos de esta ruta jacobea. Le sucede una amplia pista de tierra que pone fin al tramo urbano de esta jornada (Km 7,9).

Superamos unos 90 metros de desnivel en el primer envite y, al comenzar el descenso (Km 9,8), siempre en los meses de más calor, nos toparemos, seguramente, con un ejército de mosquitos que campa a sus anchas poniendo huevos en los brotes y yemas del nutrido robledal. A pesar de todo es un tramo precioso. Además de robles, carrascas, torviscos y jaras encabezan una selecta representación del monte mediterráneo. La senda se estrecha en algunos tramos, creando túneles entre los arbustos. En otros, la senda toma aire y permite apreciar el valle y el bosque galería del río Bernesga. Se llega así al despoblado de Villalbura (fuente a mano izquierda, a 30 ms. del Camino).

Km 12,9. Despoblado de Villalbura(Fuente. Botiquín. Libro de firmas)

Otrora orgullosa población, sembrada de vides y cereal, hoy tan sólo posee un buzón que atesora un libro de firmas, tiritas, Betadine y demás acopios sanitarios. ¡Ojo!, en una curva, unos 150 metros más adelante, dejamos la pista por la derecha y ascendemos por una trocha en fuerte desnivel. Bien merece el esfuerzo, que nos obsequia con otra lujosa panorámica de la vega del Bernesga. Alcanzamos un collado (Km 13,9) y descendemos por pista.

Medio kilómetro más adelante existe la posibilidad de tomar un atajo, pero no lo cogemos para pasar junto un área de descanso con fuente (Km 14,7). De todas formas, un poco más adelante, en el paraje de San Pelayo, donde hubo un antiguo cenobio, tenemos otro lugar de descanso, también con libro de firmas y otra fuente (Km 15,6). De Cabanillas, ya a la vista, solo nos separan 20 minutos. Durante el corto trayecto únicamente deberemos atender a un cambio de dirección, bien señalizado, que tomaremos hacia la izquierda.

Km 17,4. Cabanillas(Albergue)

Arribamos a esta pequeña población del municipio de Cuadros por la calle Real. En breve pasamos junto a la capilla del Santo Cristo, en sobrio ladrillo. Es la sede de la cofradía local del Bendito Cristo de la Vera Cruz, con más de 4 siglos de acogida y hospitalidad al peregrino a sus espaldas. Al llegar a la fuente vemos el desvío al albergue de peregrinos, que se encuentra tan solo a 100 metros a mano derecha. El Camino, por contra, avanza de frente y gira 90º a la derecha nada más pasar el canal del arroyo de Cabanillas. Nuestros pasos se aproximan de nuevo a los del río Bernesga, cuyo cauce dominamos desde la senda que recorre la ladera. Un panel de ‘Cuatro Valles’ añade información sobre las encinas y el sotobosque del Bernesga (Km 18,8). Ochocientos metros más adelante llegamos al puente que permite pasar al núcleo de La Seca, con bar, aunque el Camino de San Salvador no cruza el cauce, sino que progresa de frente.

Km 19,6. Puente de acceso a La Seca(Bar a 400 metros del Camino)

Así, con la panorámica de La Seca al otro lado del río, la senda serpentea a media ladera superando varios toboganes. En el valle, tras las encinas, aparecerán unos chopos que nos darán sombra hasta cruzar la LE-4514. Entramos en Cascantes por la carretera de acceso, también calle Real. Esta localidad del municipio de Cuadros tiene una señora fuente de tres caños, del 2014, de la que suele manar el agua a borbotones. También una sencilla iglesia del siglo XVIII, advocada a San Pedro. En el bar podemos sellar la credencial.

Km 21,9. Cascantes(Bar)

Despedimos Cascantes con la presencia, cada vez más cercana, de la central térmica de La Robla. De la carretera de acceso desembocamos en la LE-4514, que dejamos por la izquierda antes del P.K 14. Un camino nos acerca en breve hasta la ermita de Celada, que parece surgir al abrigo de la descomunal central térmica que la ensombrece. Mantiene algún elemento del siglo XIV, como un arco gótico, datando el resto de los siglos XVII y XVIII. El interior alberga una talla románica policromada de la Virgen de las Nieves/, patrona de La Robla.

Km 25. Ermita de Celada

En la puerta de acceso al recinto se colocó en 2014 la mano del peregrino, que reza: “Coloca tu mano sobre la mía y que la bondad y amor que alberga en tu interior impregne este lugar”. En breve superamos por debajo la N-630 y más adelante accedemos a un puente elevado sobre las vías, que muere en la calle Ramón y Cajal de La Robla (Km 26). Ya no hay pérdida, hay que continuar siempre de frente, por las calles Ramón y Cajal y Mayor, hasta el final de esta localidad leonesa. El albergue (cerrado temporalmente 2022) se sitúa junto al parque de la Huerga.