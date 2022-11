Etapa de León a La Robla

El itinerario

Km 0. León(Todos los servicios)

Km 6,8. Carbajal de la Legua(Todos los servicios)

Km 12,9. Despoblado de Villalbura(Fuente. Botiquín. Libro de firmas)

Km 17,4. Cabanillas(Albergue)

Km 19,6. Puente de acceso a La Seca(Bar a 400 metros del Camino)

Km 21,9. Cascantes(Bar)

Km 25. Ermita de Celada

Km 27. La Robla(Todos los servicios)

Como relataen: “Llegados a la Cruz de San Marcos, los peregrinos deliberaban sobre cuál camino debían seguir. Los más intrépidos y devotos optaban por el de Oviedo”. En efecto, como narran las crónicas y las chansons de los peregrinos medievales, no tuvo que ser empresa fácil atravesar la montaña central leonesa y los angostos valles asturianos en pos de las reliquias custodiadas en la Cámara Santa de Oviedo. El historiador Juan Uría considera enque “la peregrinación a Oviedo se halla enlazada con la Compostelana en el último tercio del siglo XI”. Además, recalca que “todavía se decía a principios del siglo XIX:. Un estribillo que ya fue citado en la, impresa en París en 1583. Así pues, el humilde hospital de peregrinos del siglo XII a orillas del, reedificado a lo grande gracias a una donación dey actualmente Parador Nacional, representa el punto de inicio delA la vera del Parador de San Marcos se sitúa el mojón que reza:es una Asociación sin ánimo de lucro, integrada por 26 municipios leoneses, que se encargó de señalizar con balizas y paneles informativos el tramo leonés de este itinerario jacobeo. El pintor de flechas amarillas de todo el itinerario entre León y Oviedo y padre moderno de este Camino es, más conocido por. Avanzamos así por la, dejando a mano derecha la. Siempre de frente pasamos la glorieta Martín Granizo, que identificamos por elque la preside (ver apartado observaciones). Junto aly su paseo (a mano izquierda del itinerario) recorremos el. Pasando ely lasllegamos a la rotonda que pone fin a la avenida, donde giramos a mano derecha por la. Esta urbanización de alto standing conduce directamente a la. La seguimos hacia la izquierda y pasamos primero junto alantes de rebasar elEntramos así en el de, al que pertenece. Atravesar esta localidad es una desmesura y, llegados al, sede de la, tenemos la oportunidad de sellar la credencial e, incluso, adquirirla.En las inmediaciones del bar hay un par de tiendas donde, ya que,. Quien vaya a pernoctar en el albergue de Cabanillas también debe tenerlo en cuenta para comprar también cena y desayuno. A la salida de Carbajal nos topamos con una más que curiosa escultura, realizada en homenaje a los peregrinos de esta ruta jacobea. Le sucede una amplia pista de tierra que pone fin al tramo urbano de esta jornadaSuperamos unos 90 metros de desnivel en el primer envite y, al comenzar el descensosiempre en los meses de más calor, nos toparemos, seguramente, con un ejército deque campa a sus anchas poniendo huevos en los brotes y yemas del nutrido robledal. A pesar de todo es un tramo precioso. Además de robles, carrascas, torviscos y jaras encabezan una selecta representación del monte mediterráneo. La senda se estrecha en algunos tramos, creando túneles entre los arbustos. En otros, la senda toma aire y permite apreciar el valle y el. Se llega así al despoblado deOtrora orgullosa población, sembrada de vides y cereal, hoy tan sólo posee un buzón que atesora un libro de firmas, tiritas, Betadine y demás acopios sanitarios. ¡Ojo!, en una curva, unos 150 metros más adelante, dejamos la pista por la derecha y ascendemos por una trocha en fuerte desnivel. Bien merece el esfuerzo, que nos obsequia con otra lujosa panorámica de la vega del Bernesga. Alcanzamos un colladoy descendemos por pista. Medio kilómetro más adelante existe la posibilidad de tomar un atajo, pero no lo cogemos para pasar junto un área de descanso con fuenteDe todas formas, un poco más adelante, en el paraje de, donde hubo un antiguo cenobio, tenemos otro lugar de descanso, también con libro de firmas y otra fuenteDe Cabanillas, ya a la vista, solo nos separan 20 minutos. Durante el corto trayecto únicamente deberemos atender a un cambio de dirección, bien señalizado, que tomaremos hacia la izquierda.Arribamos a esta pequeña población del municipio de Cuadros por la calle Real. En breve pasamos junto a la, en sobrio ladrillo. Es la sede de la, con más de 4 siglos de acogida y hospitalidad al peregrino a sus espaldas. Al llegar a lavemos el desvío al, que se encuentra tan solo a 100 metros a mano derecha. El Camino, por contra, avanza de frente y gira 90º a la derecha nada más pasar el canal del. Nuestros pasos se aproximan de nuevo a los del río Bernesga, cuyo cauce dominamos desde la senda que recorre la ladera. Un panel de ‘Cuatro Valles’ añadeOchocientos metros más adelante llegamos al puente que permite pasar al núcleo de, con, aunque el Camino de San Salvador no cruza el cauce, sino que progresa de frente.Así, con la panorámica de La Seca al otro lado del río, la senda serpentea a media ladera superando varios toboganes. En el valle, tras las encinas, aparecerán unos chopos que nos darán sombra hasta cruzar la. Entramos enpor la carretera de acceso, también calle Real. Esta localidad del municipio de Cuadros tiene una señorade tres caños, del 2014, de la que suele manar el agua a borbotones. También una sencilla, advocada a. En el bar podemos sellar la credencial.Despedimos Cascantes con la presencia, cada vez más cercana, de la. De la carretera de acceso desembocamos en la, que dejamos por la izquierda antes del P.K 14. Un camino nos acerca en breve hasta la, que parece surgir al abrigo de la descomunal central térmica que la ensombrece. Mantiene algún elemento del siglo XIV, como un arco gótico, datando el resto de los siglos XVII y XVIII. El interior alberga unaEn la puerta de acceso al recinto se colocó en 2014 la, que reza: “Coloca tu mano sobre la mía y que la bondad y amor que alberga en tu interior impregne este lugar”. En breve superamos por debajo la N-630 y más adelante accedemos a un puente elevado sobre las vías, que muere en la calle Ramón y Cajal deYa no hay pérdida, hay que continuar siempre de frente, por las, hasta el final de esta localidad leonesa. El albergue (cerrado temporalmente 2022) se sitúa junto al