Etapa de la Robla a Poladura de la Tèrcia

L’itinerari

Km 0. La Robla(Tots els serveis)

Km 1,7. Pont d'Alba

Km 2,8. Peredilla

Km 4,4. Ermita del Bon Succés(Bar-Restaurant)

Km 5. Nocedo de Gordón

Km 8,3. La Pola de Gordón(Tots els serveis)

Km 10. Beberino

Km 13,8. Buiza(Alberg. Bar social-només begudes)

Km 22,8. Poladura de la Tèrcia(Alberg. Casa Rural)

Diem adeu apel carrer Major, que és tota una amb la de, paral·lela al curs de el. Aviat aconseguim el ‘’, com es coneix a elde 1795. No gaire lluny es troba el, que dona pas a. En aquesta pedania de la Robla ens aproximem a la N-630 a l'altura del p.k. 118, però no arribem a circular per ella.La que sí que prenem, a mà dreta, és l'antiga nacional, que passa sobre les vies i sota el viaducte per on discorrerà el tren d'alta velocitat. Ens acosta fins a, ja localitat del municipi de Pola de Gordón, amb un inacabable carrer Real.Al final de la població, passada la casa que porta per nom “”, deixem el carrer Real per l'esquerra i salvem la N-630 per un túnel. Un andadero de terra i graveta paral·lel a les vies del tren, amb la pètria silueta a mà esquerra de elde 1.629 metres, progressa ara de front fins a la, construïda cap a 1766, segons resa en la llinda de la porta situada en la capçalera.L'itinerari continua pel voral de la N-630. Transitem uns 200 metres per la mateixa nacional i sortim per l'esquerra per a creuar eli posteriorment nostre volgut. Sense arribar a entrar en, al costat del panell informatiu referent a les “Trinxeres de Gordón”, prenem a la dreta elPassat el, aquestes terres frontereres durant la Guerra Civil ens porten al costat del dens arbratge de ribera de salzes i alisos que acompanya cada racó de el. Així, envoltada de verd, la senda avança fins a la boca sud del túnel de Pallers, futur AVE, voregem les obres per la dreta i continuem per pista asfaltada fins a la Pola de Gordon, localitat a la qual arribem després de creuar per un pas inferior les vies del tren i per un pont el va riure Bernesga. Res més creuar el pont el camí gira a l'esquerra, però caldrà entrar en la població si es requereix algun dels seus serveis.El que vagi a pernoctar en l'alberg de Buiza ha de comprar aquí el que necessiti, ja que Buiza manca de serveis! Un altre punt per als que no vagin a reservar el sopar (cal fer-ho amb antelació) a la casa rural L'Embruixament situada en Poladura de la Tèrcia (659 030 282), ja que Poladura tampoc compta amb serveis!Res més travessar el riu girem a mà esquerra i acompanyem el llit uns metres per el. Girem a la dreta per lai sortim a el, la principal de Pola de Gordón. La seguim cap a l'esquerra, veient la, edificada sobre un vell hospital de pelegrins, i sortim així de la pobla.Abandonem per l'esquerra la carretera d'accés a la N-630 i acabem descendint fins a un pont metàl·lic del ferrocarril, que sortegem per sota. Arribem així a eli, just passat Mobles Velasco, vam girar a l'esquerra per a sortir a la. Per aquesta carretera, després de creuar per última vegada el, arribarem aTravessem aquesta petita localitat per la mateixa LI-473 i prosseguim per ella seguint el llit de el. Més endavant deixem aquesta carretera per la qual es dirigeix a, que circula al costat de el. Ens portarà fins a Buiza, no sense passar abans al costat de la, la imatge desperta gran de la qual devoció entre els veïns, que acudeixen en romiatge cada 15 d'agost. El, antiga escola, es troba a l'entrada de la localitat a mà dreta, al costat del consultori i les pistes esportives. No obstant això, cal endinsar-se al poble per a segellar i recollir les claus.Ja citat en 1036, aquesta població, on el pas s'endureix i estreta cap a les colladas de Sant Antón, va servir de posada a molts ramaders en el seu periple per les feréstegues canyades i va anar al llarg de segles la ruta principal cap a Astúries.(En la façana de l'església de Buiza estan indicades les dues variants possibles per a continuar el nostre camí, a l'esquerra el traçat oficial, el qual descrivim en aquesta guia, i a la dreta la variant per Villasimpliz. Variant aquesta que és utilitzada a l'hivern, i potser a la primavera i tardor depenent de la climatologia, per la impossibilitat i perillositat a causa de la neu d'anar pel traçat oficial).Creuem Buiza pel cèntrici, sense arribar a la parroquial de Just i Pastor, girem a mà esquerra al costat de lade rica i freda aigua, on no estaria de més emplenar la cantimplora de cara a la primera travessia muntanyenca. Després de la font pugem a la dreta pel carrer de les Serres per a anar deixant enrere les últimes cases. Hem d'anar amb compte i no ensopegar amb els cables disposats per al bestiar.Els primers compassos de l'ascens intimiden, ja que el desnivell és acusat, de manera que guanyem altura amb rapidesa. Atenua segons avancem, tenint una vista privilegiada de Buiza i del serral de Villasimpliz, que s'alça a mà dreta. A l'abric de roures, brucs i escombres, la senda passa al costat d'una roca que assembla el perfil d'un rostre de nas morrutCompassos després, el viarany pedregós creua entre les esmolades formacions rocoses conegudes com. No obstant això, encara queda un tros de pasturatges fins a aconseguir la cota més alta de la jornada. Un relat de 1477 narra com en aquestes solituds hi havia una hospedería, on un home donava menjar als pelegrins.Al costat de l'enorme fita de pedres, el descens per pista no presenta dubtes, travessant diverses taques de pins silvestres. A 1,3 km de l'alt, després d'una corba pronunciada a mà dreta, ens trobem amb unaEn aquest punti seguim un estret corriol que progressa sobre les falçs de Rodiezmo. A partir d'aquí començarem a ser guiats per les fiables i necessàries “”, nom amb el qual afectuosament hem batejat a les estaques grogues de ferralla coronades amb la forma d'una petxina de pelegrí. Fora de la ruta queda Rodiezmo, a mà dreta a la vall i sota la figura del Fontún, de 1.951 metres. Poladura encara es troba a una hora de marxa i anem avançant entre pasturatges, seguint les rodades de piruleta en piruleta i de fita en fita.En algun punt podem trobar fang degut a la presència de diversos rierols, com el de. Després del dipòsit d'aigua de Sant Martí de la Tèrcia baixem a el, que creuem per un pont de fusta.. Una vegada en, el Camí passa al costat de elde les antigues escoles del poble.