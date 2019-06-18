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Etapa de la Robla a Poladura de la Tèrcia
Els primers 14 quilòmetres ens preparen per a l'ascens a Las Forcadas
Informació sobre l’etapa 2: Etapa de la Robla a Poladura de la Tèrcia
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L’itinerari
- Km 0. La Robla(Tots els serveis)
Diem adeu a La Robla pel carrer Major, que és tota una amb la de Vendes d'Alcedo, paral·lela al curs de el Bernesga. Aviat aconseguim el ‘encañao’, com es coneix a el aqüeducte de 1795. No gaire lluny es troba el pont, que dona pas a Pont d'Alba. En aquesta pedania de la Robla ens aproximem a la N-630 a l'altura del p.k. 118, però no arribem a circular per ella.
- Km 1,7. Pont d'Alba
La que sí que prenem, a mà dreta, és l'antiga nacional, que passa sobre les vies i sota el viaducte per on discorrerà el tren d'alta velocitat. Ens acosta fins a Peredilla, ja localitat del municipi de Pola de Gordón, amb un inacabable carrer Real.
- Km 2,8. Peredilla
Al final de la població, passada la casa que porta per nom “La Serna”, deixem el carrer Real per l'esquerra i salvem la N-630 per un túnel. Un andadero de terra i graveta paral·lel a les vies del tren, amb la pètria silueta a mà esquerra de el pic Fontañán de 1.629 metres, progressa ara de front fins a la ermita del Bon Succés, construïda cap a 1766, segons resa en la llinda de la porta situada en la capçalera.
- Km 4,4. Ermita del Bon Succés(Bar-Restaurant)
L'itinerari continua pel voral de la N-630. Transitem uns 200 metres per la mateixa nacional i sortim per l'esquerra per a creuar el passo a nivell! i posteriorment nostre volgut Bernesga. Sense arribar a entrar en Nocedo de Gordón, al costat del panell informatiu referent a les “Trinxeres de Gordón”, prenem a la dreta el camí La Barzanilla.
- Km 5. Nocedo de Gordón
Passat el viaducte, aquestes terres frontereres durant la Guerra Civil ens porten al costat del dens arbratge de ribera de salzes i alisos que acompanya cada racó de el Bernesga. Així, envoltada de verd, la senda avança fins a la boca sud del túnel de Pallers, futur AVE, voregem les obres per la dreta i continuem per pista asfaltada fins a la Pola de Gordon, localitat a la qual arribem després de creuar per un pas inferior les vies del tren i per un pont el va riure Bernesga. Res més creuar el pont el camí gira a l'esquerra, però caldrà entrar en la població si es requereix algun dels seus serveis.
- Km 8,3. La Pola de Gordón(Tots els serveis)
Avís: El que vagi a pernoctar en l'alberg de Buiza ha de comprar aquí el que necessiti, ja que Buiza manca de serveis! Un altre punt per als que no vagin a reservar el sopar (cal fer-ho amb antelació) a la casa rural L'Embruixament situada en Poladura de la Tèrcia (659 030 282), ja que Poladura tampoc compta amb serveis!Res més travessar el riu girem a mà esquerra i acompanyem el llit uns metres per el passeig de l'Arenal. Girem a la dreta per la travessia de Severo Ochoa i sortim a el carrer de la Constitució, la principal de Pola de Gordón. La seguim cap a l'esquerra, veient la església de l'Asunción, edificada sobre un vell hospital de pelegrins, i sortim així de la pobla.Abandonem per l'esquerra la carretera d'accés a la N-630 i acabem descendint fins a un pont metàl·lic del ferrocarril, que sortegem per sota. Arribem així a el polígon industrial Valdespín i, just passat Mobles Velasco, vam girar a l'esquerra per a sortir a la LI-473. Per aquesta carretera, després de creuar per última vegada el Bernesga, arribarem a Beberino.
- Km 10. Beberino
Travessem aquesta petita localitat per la mateixa LI-473 i prosseguim per ella seguint el llit de el riu Casessis. Més endavant deixem aquesta carretera per la qual es dirigeix a Buiza i Folledo, que circula al costat de el rierol de Folledo (Km 11). Ens portarà fins a Buiza, no sense passar abans al costat de la ermita de La nostra Senyora de la Vall, la imatge desperta gran de la qual devoció entre els veïns, que acudeixen en romiatge cada 15 d'agost (Km 12,3). El alberg de Buiza, antiga escola, es troba a l'entrada de la localitat a mà dreta, al costat del consultori i les pistes esportives. No obstant això, cal endinsar-se al poble per a segellar i recollir les claus.
- Km 13,8. Buiza(Alberg. Bar social-només begudes)
Ja citat en 1036, aquesta població, on el pas s'endureix i estreta cap a les colladas de Sant Antón, va servir de posada a molts ramaders en el seu periple per les feréstegues canyades i va anar al llarg de segles la ruta principal cap a Astúries.(En la façana de l'església de Buiza estan indicades les dues variants possibles per a continuar el nostre camí, a l'esquerra el traçat oficial, el qual descrivim en aquesta guia, i a la dreta la variant per Villasimpliz. Variant aquesta que és utilitzada a l'hivern, i potser a la primavera i tardor depenent de la climatologia, per la impossibilitat i perillositat a causa de la neu d'anar pel traçat oficial).Creuem Buiza pel cèntric carrer L'Església i, sense arribar a la parroquial de Just i Pastor, girem a mà esquerra al costat de la font de rica i freda aigua, on no estaria de més emplenar la cantimplora de cara a la primera travessia muntanyenca. Després de la font pugem a la dreta pel carrer de les Serres per a anar deixant enrere les últimes cases. Hem d'anar amb compte i no ensopegar amb els cables disposats per al bestiar.Els primers compassos de l'ascens intimiden, ja que el desnivell és acusat, de manera que guanyem altura amb rapidesa. Atenua segons avancem, tenint una vista privilegiada de Buiza i del serral de Villasimpliz, que s'alça a mà dreta. A l'abric de roures, brucs i escombres, la senda passa al costat d'una roca que assembla el perfil d'un rostre de nas morrut (16,1). Compassos després, el viarany pedregós creua entre les esmolades formacions rocoses conegudes com Les Forcadas de Sant Antón. No obstant això, encara queda un tros de pasturatges fins a aconseguir la cota més alta de la jornada. Un relat de 1477 narra com en aquestes solituds hi havia una hospedería, on un home donava menjar als pelegrins (Km 16,9).Al costat de l'enorme fita de pedres, el descens per pista no presenta dubtes, travessant diverses taques de pins silvestres. A 1,3 km de l'alt, després d'una corba pronunciada a mà dreta, ens trobem amb una caseta (Km 18,2). Atenció! En aquest punt abandonem la pista per l'esquerra, si seguíssim recte arribaríem a Rodiezmo i seguim un estret corriol que progressa sobre les falçs de Rodiezmo. A partir d'aquí començarem a ser guiats per les fiables i necessàries “piruletes de llimona”, nom amb el qual afectuosament hem batejat a les estaques grogues de ferralla coronades amb la forma d'una petxina de pelegrí. Fora de la ruta queda Rodiezmo, a mà dreta a la vall i sota la figura del Fontún, de 1.951 metres. Poladura encara es troba a una hora de marxa i anem avançant entre pasturatges, seguint les rodades de piruleta en piruleta i de fita en fita.En algun punt podem trobar fang degut a la presència de diversos rierols, com el de La Malena i El Ruelo. Després del dipòsit d'aigua de Sant Martí de la Tèrcia baixem a el rierol de Lamoso, que creuem per un pont de fusta. Va substituir a l'antic Pontó de Romanins aquí situat i va ser finalitzat, no sense gran esforç de José Antonio, Javi, Jesús i Luis, el 25 d'octubre de 2012 (Km 22,2). Una vegada en Poladura de la Tèrcia, el Camí passa al costat de el alberg de les antigues escoles del poble.
- Km 22,8. Poladura de la Tèrcia(Alberg. Casa Rural)
Les dificultats
Observacions
En imatges
Albergs
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