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Etapa de La Robla a Poladura da Terza
Información sobre a etapa 2: Etapa de La Robla a Poladura da Terza
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O itinerario
- Km 0. La Robla(Todos os servizos)
Dicimos adeus a La Robla pola rúa Maior, que é toda unha coa de Vendas de Alcedo, paralela ao curso de o Bernesga. Pronto alcanzamos o ‘encañao’, como se coñece a o acueducto de 1795. Non moi lonxe atópase a ponte, que dá paso a Ponte de Alba. Nesta pedanía de La Robla aproximámonos á N-630 á altura do p.k. 118, pero non chegamos a circular por ela.
- Km 1,7. Ponte de Alba
A que si tomamos, a man dereita, é a antiga nacional, que pasa sobre as vías e baixo o viaduto por onde discorrerá o tren de alta velocidade. Achéganos até Peredilla, xa localidade do municipio de Pola de Gordón, cunha inacabable rúa Real.
- Km 2,8. Peredilla
Ao final da poboación, pasada a casa que leva por nome “La Serna”, deixamos a rúa Real pola esquerda e salvamos a N-630 por un túnel. Un andadeiro de terra e grava miúda paralelo ás vías do tren, coa pétrea silueta a man esquerda de o pico Fontañán de 1.629 metros, progresa agora de fronte até a ermida do Bo Suceso, construída cara a 1766, segundo reza no dintel da porta situada na cabeceira.
- Km 4,4. Ermida do Bo Suceso(Bar-Restaurante)
O itinerario continúa pola beiravía da N-630. Transitamos uns 200 metros pola mesma nacional e saímos pola esquerda para cruzar o paso a nivel! e posteriormente o noso querido Bernesga. Sen chegar a entrar en Nocedo de Gordón, xunto ao panel informativo referente ás “Trincheiras de Gordón”, tomamos á dereita o camiño A Barzanilla.
- Km 5. Nocedo de Gordón
Pasado o viaduto, estas terras fronteirizas durante a Guerra Civil lévannos xunto ao denso arboledo de ribeira de salgueiros e alisos que acompaña cada recuncho de o Bernesga. Así, rodeada de verde, a senda avanza até a boca sur do túnel de Pajares, futuro AVE, bordeamos as obras pola dereita e continuamos por pista asfaltada até A Pola de Gordon, localidade á que chegamos tras cruzar por un paso inferior as vías do tren e por unha ponte o rio Bernesga. Nada máis cruzar a ponte o camiño vira á esquerda, pero haberá que entrar na poboación se se require algún dos seus servizos.
- Km 8,3. La Pola de Gordón(Todos os servizos)
Aviso: O que vaia pasar# a noite no albergue de Buiza debe comprar aquí o que necesite, xa que Buiza carece de servizos! Outro tanto para os que non vaian reservar a cea (hai que facelo con antelación) na casa rural O Enmeigo situada en Poladura da Terza (659 030 282), xa que Poladura tampouco conta con servizos!Nada máis cruzar o río viramos a man esquerda e acompañamos a canle uns metros por o paseo do Arenal. Viramos á dereita por a travesía de Severo Ochoa e saímos a a rúa da Constitución, a principal de Pola de Gordón. Seguímola cara á esquerda, vendo a igrexa da Asunción, edificada sobre un vello hospital de peregrinos, e saímos así de pobóaa.Abandonamos pola esquerda a estrada de acceso á N-630 e terminamos descendendo até unha ponte metálica do ferrocarril, que sorteamos por baixo. Chegamos así a o polígono industrial Valdespín e, xusto pasado Mobles Velasco, viramos á esquerda para saír a a LLE-473. Por esta estrada, tras cruzar por última vez o Bernesga, chegaremos a Beberino.
- Km 10. Beberino
Atravesamos esta pequena localidade pola mesma LLE-473 e proseguimos por ela seguindo a canle de o río Casases. Máis adiante deixamos esta estrada pola que se dirixe a Buiza e Folledo, que circula xunto a o arroio de Folledo (Km 11). Levaranos até Buiza, non sen pasar antes xunto a a ermida da nosa Señora do Val, cuxa imaxe esperta gran devoción entre os veciños, que acoden en romaría cada 15 de agosto (Km 12,3). O albergue de Buiza, antiga escola, atópase á entrada da localidade a man dereita, xunto ao consultorio e as pistas deportivas. Con todo, hai que penetrarse no pobo para selar e recoller as chaves.
- Km 13,8. Buiza(Albergue. Bar social-só bebidas)
Xa citado en 1036, esta poboación, onde o paso se endurece e estreita cara ás colladas de San Antón, serviu de pousada a moitos gandeiros no seu periplo polas montaraces cañadas e foi ao longo de séculos a ruta principal cara a Asturias.(Na fachada da igrexa de Buiza están indicadas as dúas variantes posibles para continuar o noso camiño, á esquerda o trazado oficial, o cal describimos nesta guía, e á dereita a variante por Villasimpliz. Variante esta que é utilizada no inverno, e quizá na primavera e outono dependendo da climatoloxía, pola imposibilidade e perigo debido á neve de ir polo trazado oficial).Cruzamos Buiza pola céntrica rúa A Igrexa e, sen chegar á parroquial de Xusto e Pastor, viramos a man esquerda xunto a a fonte de rica e fría auga, onde non estaría de máis encher a cantimplora de face á primeira travesía montañosa. Tras a fonte subimos á dereita pola rúa das Serras para ir deixando atrás as últimas casas. Debemos ter coidado e non tropezar cos cables dispostos para o gando.Os primeiros compases do ascenso intimidan, xa que o desnivel é acusado, de forma que gañamos altura con rapidez. Atenúa segundo avanzamos, tendo unha vista privilexiada de Buiza e do collado de Villasimpliz, que se alza a man dereita. Ao abrigo de carballos, brezos e escobas, a senda pasa xunto a unha roca que semella o perfil dun rostro de nariz picudo (16,1). Compases despois, a trocha pedregosa cruza entre as afiadas formacións rochosas coñecidas como As Forcadas de San Antón. Con todo, aínda queda un treito de pasteiros até alcanzar a cota máis alta da xornada. Un relato de 1477 narra como nestas soidades había unha hospedaría, onde un home daba para comer aos peregrinos (Km 16,9).Xunto ao enorme fito de pedras, o descenso por pista non presenta dúbidas, atravesando varias manchas de piñeiros silvestres. A 1,3 km do alto, tras unha curva pronunciada a man dereita, atopámonos con unha caseta (Km 18,2). Atención! Neste punto abandonamos a pista pola esquerda, se seguísemos recto chegariamos a Rodiezmo e seguimos unha estreita vereda que progresa sobre as fouces de Rodiezmo. A partir de aquí empezaremos a ser guiados polas fiables e necesarias “piruletas de limón”, nome co que cariñosamente bautizamos ás estacas amarelas de ferralla coroadas coa forma dunha vieira. Fóra da ruta queda Rodiezmo, a man dereita no val e baixo a figura do Fontún, de 1.951 metros. Poladura aínda se atopa a unha hora de marcha e imos avanzando entre pasteiros, seguindo as rodadas de piruleta en piruleta e de mouteira en mouteira.Nalgún punto podemos atopar barro debido á presenza de varios arroios, como o de A Malena e O Ruelo. Tras o depósito de auga de San Martín da Terza baixamos a o arroio de Lamoso, que cruzamos por unha ponte de madeira. Substituíu ao antigo Pontón de Romeus aquí situado e foi finalizado, non sen gran esforzo de José Antonio, Javi, Jesús e Luís, o 25 de outubro de 2012 (Km 22,2). Unha vez en Poladura da Terza, o Camiño pasa xunto a o albergue das antigas escolas do pobo.
- Km 22,8. Poladura da Terza(Albergue. Casa Rural)
As dificultades
Observacións
En imaxes
Albergues
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