Etapa de La Robla a Poladura da Terza

O itinerario

Km 0. La Robla(Todos os servizos)

Km 1,7. Ponte de Alba

Km 2,8. Peredilla

Km 4,4. Ermida do Bo Suceso(Bar-Restaurante)

Km 5. Nocedo de Gordón

Km 8,3. La Pola de Gordón(Todos os servizos)

Km 10. Beberino

Km 13,8. Buiza(Albergue. Bar social-só bebidas)

Km 22,8. Poladura da Terza(Albergue. Casa Rural)

Dicimos adeus apola rúa Maior, que é toda unha coa de, paralela ao curso de o. Pronto alcanzamos o ‘’, como se coñece a ode 1795. Non moi lonxe atópase a, que dá paso a. Nesta pedanía de La Robla aproximámonos á N-630 á altura do p.k. 118, pero non chegamos a circular por ela.A que si tomamos, a man dereita, é a antiga nacional, que pasa sobre as vías e baixo o viaduto por onde discorrerá o tren de alta velocidade. Achéganos até, xa localidade do municipio de Pola de Gordón, cunha inacabable rúa Real.Ao final da poboación, pasada a casa que leva por nome “”, deixamos a rúa Real pola esquerda e salvamos a N-630 por un túnel. Un andadeiro de terra e grava miúda paralelo ás vías do tren, coa pétrea silueta a man esquerda de ode 1.629 metros, progresa agora de fronte até a, construída cara a 1766, segundo reza no dintel da porta situada na cabeceira.O itinerario continúa pola beiravía da N-630. Transitamos uns 200 metros pola mesma nacional e saímos pola esquerda para cruzar oe posteriormente o noso querido. Sen chegar a entrar en, xunto ao panel informativo referente ás “Trincheiras de Gordón”, tomamos á dereita oPasado o, estas terras fronteirizas durante a Guerra Civil lévannos xunto ao denso arboledo de ribeira de salgueiros e alisos que acompaña cada recuncho de o. Así, rodeada de verde, a senda avanza até a boca sur do túnel de Pajares, futuro AVE, bordeamos as obras pola dereita e continuamos por pista asfaltada até A Pola de Gordon, localidade á que chegamos tras cruzar por un paso inferior as vías do tren e por unha ponte o rio Bernesga. Nada máis cruzar a ponte o camiño vira á esquerda, pero haberá que entrar na poboación se se require algún dos seus servizos.O que vaia pasar# a noite no albergue de Buiza debe comprar aquí o que necesite, xa que Buiza carece de servizos! Outro tanto para os que non vaian reservar a cea (hai que facelo con antelación) na casa rural O Enmeigo situada en Poladura da Terza (659 030 282), xa que Poladura tampouco conta con servizos!Nada máis cruzar o río viramos a man esquerda e acompañamos a canle uns metros por o. Viramos á dereita por ae saímos a a, a principal de Pola de Gordón. Seguímola cara á esquerda, vendo a, edificada sobre un vello hospital de peregrinos, e saímos así de pobóaa.Abandonamos pola esquerda a estrada de acceso á N-630 e terminamos descendendo até unha ponte metálica do ferrocarril, que sorteamos por baixo. Chegamos así a oe, xusto pasado Mobles Velasco, viramos á esquerda para saír a a. Por esta estrada, tras cruzar por última vez o, chegaremos aAtravesamos esta pequena localidade pola mesma LLE-473 e proseguimos por ela seguindo a canle de o. Máis adiante deixamos esta estrada pola que se dirixe a, que circula xunto a o. Levaranos até Buiza, non sen pasar antes xunto a a, cuxa imaxe esperta gran devoción entre os veciños, que acoden en romaría cada 15 de agosto. O, antiga escola, atópase á entrada da localidade a man dereita, xunto ao consultorio e as pistas deportivas. Con todo, hai que penetrarse no pobo para selar e recoller as chaves.Xa citado en 1036, esta poboación, onde o paso se endurece e estreita cara ás colladas de San Antón, serviu de pousada a moitos gandeiros no seu periplo polas montaraces cañadas e foi ao longo de séculos a ruta principal cara a Asturias.(Na fachada da igrexa de Buiza están indicadas as dúas variantes posibles para continuar o noso camiño, á esquerda o trazado oficial, o cal describimos nesta guía, e á dereita a variante por Villasimpliz. Variante esta que é utilizada no inverno, e quizá na primavera e outono dependendo da climatoloxía, pola imposibilidade e perigo debido á neve de ir polo trazado oficial).Cruzamos Buiza pola céntricae, sen chegar á parroquial de Xusto e Pastor, viramos a man esquerda xunto a ade rica e fría auga, onde non estaría de máis encher a cantimplora de face á primeira travesía montañosa. Tras a fonte subimos á dereita pola rúa das Serras para ir deixando atrás as últimas casas. Debemos ter coidado e non tropezar cos cables dispostos para o gando.Os primeiros compases do ascenso intimidan, xa que o desnivel é acusado, de forma que gañamos altura con rapidez. Atenúa segundo avanzamos, tendo unha vista privilexiada de Buiza e do collado de Villasimpliz, que se alza a man dereita. Ao abrigo de carballos, brezos e escobas, a senda pasa xunto a unha roca que semella o perfil dun rostro de nariz picudoCompases despois, a trocha pedregosa cruza entre as afiadas formacións rochosas coñecidas como. Con todo, aínda queda un treito de pasteiros até alcanzar a cota máis alta da xornada. Un relato de 1477 narra como nestas soidades había unha hospedaría, onde un home daba para comer aos peregrinos.Xunto ao enorme fito de pedras, o descenso por pista non presenta dúbidas, atravesando varias manchas de piñeiros silvestres. A 1,3 km do alto, tras unha curva pronunciada a man dereita, atopámonos con unhaNeste puntoe seguimos unha estreita vereda que progresa sobre as fouces de Rodiezmo. A partir de aquí empezaremos a ser guiados polas fiables e necesarias “”, nome co que cariñosamente bautizamos ás estacas amarelas de ferralla coroadas coa forma dunha vieira. Fóra da ruta queda Rodiezmo, a man dereita no val e baixo a figura do Fontún, de 1.951 metros. Poladura aínda se atopa a unha hora de marcha e imos avanzando entre pasteiros, seguindo as rodadas de piruleta en piruleta e de mouteira en mouteira.Nalgún punto podemos atopar barro debido á presenza de varios arroios, como o de. Tras o depósito de auga de San Martín da Terza baixamos a o, que cruzamos por unha ponte de madeira.. Unha vez en, o Camiño pasa xunto a odas antigas escolas do pobo.