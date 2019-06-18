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Etapa de Pallers a Pola de Lena
Etapa fèrria; descensos llargs i pronunciats repetits fins a Campomanes
Informació sobre l’etapa 4: Etapa de Pallers a Pola de Lena
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L’itinerari
- Km 0. Pallers(Alberg. Bar)
Deixem Pallers pel mateix carrer de l'alberg, passant al costat de la font de la Pría i el solar de el hospital de San Miguel, dels segles XVIII i XIX. Desemboquem en la N-630 i en pocs metres prenem un camí que neix a mà esquerra. Presenta un fort desnivell de baixada i a base de cuádriceps evitem embalar-nos més del que cal. L'últim tram, pavimentat, entra en picat a San Miguel del Riu, població de l'extens consell de Lena.
- Km 1,6. San Miguel del Riu
Després de creuar el poble (atents a la senyalització de la zona urbana!) seguim una carretera local. Arribarem així a una bifurcació. Ull! perquè hi ha una fita jacobeo que ens anima a seguir per la carretera. Error! De seguir-ho ascendiríem a la N-630 i continuaríem fins a Pont dels Fierros per la poc segura nacional. Cal oblidar-se de fites i atendre sempre les fletxes grogues que, en aquest cas, a mà esquerra, condueixen en ascens fins al llogaret de Santa Marina.
- Km 2,9. Santa Marina
Actualment el camí passa per la part alta del poble, abans calia creuar diverses portillas, i primer en una mica de pujada i després llaneando per una bonica sendera a mig vessant, aquest camí ens acosta en aproximadament mitja hora fins a Plans de Somerón, famós per la qualitat de les seves arbeyos (pèsols), que se sembren entre l'escandeixi.
- Km 5,2. Plans de Somerón
A la vora de la església de Santiago llueix un enorme teix. Seguidament abandonem Plans per la carretera local que descendeix fins a el Pont dels Fierros, on existia portazgo. Ull aquí de nou! En la mateixa carretera local, abans d'entrar en la població, ens desviem a l'esquerra per un camí en ascens.(També existeix una alternativa per a anar des de Plans de Somerón fins a Fresnedo per "Munistiriu", aquesta alternativa és aconsellable solo a pelegrins experts a caminar per muntanya per la seva dificultat).
- Km 9,6. Pont dels Fierros
Una primera rampa exigent ens porta a franquejar una portilla. Més endavant, després de sortejar una altra cancel·la, entrem en Fresnedo. Al fons de la vall destaca la serra de l'Aramo i el cim de el Gamoniteiro de gairebé 1.800 metres d'altitud, recognoscible pel seu repetidor de TV.
- Km 10,4. Fresnedo
Succeeix un llarg i ardu tram fins a la següent població. Els repits abunden, però la bellesa del paisatge compensa l'esforç. El camí recorre durant més d'una hora l'espès vessant, visitant algunes quadres en ruïnes engolides per les heures i passant prop de la ermita de San Miguel i al costat de la font homònima, a mà dreta sota el camí (Km 13,8). Aconseguim finalment la bella població de Herías. En la mateixa existeix un encreuament a Bendueños (fora de la ruta), localitat aquesta amb alberg de pelegrins. (tancat temporalment, nota 2022).
- Km 15,6. Feries
Un últim repit per a acomiadar-se d'Herías dona pas al vertiginós descens fins a Campomanes. Ull en trepitjar les pedres si ha plogut, poden propiciar més d'una caiguda. Entrem en Campomanes de front pels carrers de la Ferrería i de la Vega, on torcem a mà dreta per a prendre uns metres del carrer Rotlles. Aquesta localitat del consell de Lena va comptar amb alberguería en l'Edat mitjana i també amb impost de portazgo, del qual solien estar exempts els pelegrins.
- Km 17,3. Campomanes(Tots els Serveis bàsics)
Sortim de la població pel carrer de l'Estació per a creuar la N-630 i just després el riu Pallers. Passat el pont torcem a l'esquerra per a agafar el passeig fluvial. Veiem la confluència de els rius Pallers i Huerna, que formen el riu Lena. Santa Cristina de Lena és el nostre pròxim objectiu i mitja hora més tard ja despunta sobre un pujol la coqueta ermita preromànica. Ascendim fins ella per camí empedrat després de passar sota un viaducte.
- Km 20,3. Santa Cristina de Lena
El temple, Patrimoni de la Humanitat, es classifica dins de el estil ramirense per haver estat construït sota el regnat de Ramir I en el segle IX. Descendim per un altre camí empedrat situat en el costat contrari. Passem pel barri de Peridiello, veient a mà esquerra, després de les vies, l'estació de La Cobertoria. Alberga en la planta baixa una aula didàctica del preromànic (veure observacions). El Camí, no obstant això, continua de front i 1,2 quilòmetres més tard salva el riu Lena (Km 22). Horta del Cec queda fora de l'itinerari a l'altre costat de la A-66.El Camí del Salvador passa al costat de el camp de futbol de la Societat Esportiva Lenense i travessa sota l'autovia per a entrar en Pola de Lena. Fins a l'alberg disten 1,2 quilòmetres. Primer per Miguel de Cervantes per a prendre a l'esquerra Braña Valera i posteriorment a la dreta els carrers de Robledo i Vital Aza. Després girem a l'esquerra per Gran Covián i finalment a la dreta per Ramón y Cajal.· Km 24,8. Pola de Lena (Tots els serveis)
Les dificultats
Observacions
En imatges
Albergs
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