Etapa de Pallers a Pola de Lena

L’itinerari

Km 0. Pallers(Alberg. Bar)

Km 1,6. San Miguel del Riu

Km 2,9. Santa Marina

Km 5,2. Plans de Somerón

Km 9,6. Pont dels Fierros

Km 10,4. Fresnedo

Km 15,6. Feries

Km 17,3. Campomanes(Tots els Serveis bàsics)

Km 20,3. Santa Cristina de Lena

Deixem Pallers pel mateix carrer de l'alberg, passant al costat de lai el solar de el, dels segles XVIII i XIX. Desemboquem en la N-630 i en pocs metres prenem un camí que neix a mà esquerra. Presenta un fort desnivell de baixada i a base de cuádriceps evitem embalar-nos més del que cal. L'últim tram, pavimentat, entra en picat a, població de l'extens consell de Lena.Després de creuar el poble (atents a la senyalització de la zona urbana!) seguim una carretera local. Arribarem així a una bifurcació. Ull! perquè hi ha una fita jacobeo que ens anima a seguir per la carretera. Error! De seguir-ho ascendiríem a la N-630 i continuaríem fins a Pont dels Fierros per la poc segura nacional.que, en aquest cas, a mà esquerra, condueixen en ascens fins al llogaret deActualment el camí passa per la part alta del poble, abans calia creuar diverses portillas, i primer en una mica de pujada i després llaneando per una bonica sendera a mig vessant, aquest camí ens acosta en aproximadament mitja hora fins a, famós per la qualitat de les seves(pèsols), que se sembren entre l'escandeixi.A la vora de lallueix un enorme teix. Seguidament abandonem Plans per la carretera local que descendeix fins a el, on existiaEn la mateixa carretera local, abans d'entrar en la població, ens desviem a l'esquerra per un camí en ascens.(També existeix una alternativa per a anar des de Plans de Somerón fins a Fresnedo per "Munistiriu", aquesta alternativa és aconsellable solo a pelegrins experts a caminar per muntanya per la seva dificultat).Una primera rampa exigent ens porta a franquejar una portilla. Més endavant, després de sortejar una altra cancel·la, entrem en. Al fons de la vall destaca lai el cim de elde gairebé 1.800 metres d'altitud, recognoscible pel seu repetidor de TV.Succeeix un llarg i ardu tram fins a la següent població. Els repits abunden, però la bellesa del paisatge compensa l'esforç. El camí recorre durant més d'una hora l'espès vessant, visitant algunes quadres en ruïnes engolides per les heures i passant prop de lai al costat de lahomònima, a mà dreta sota el camí (Km 13,8). Aconseguim finalment la bella població de. En la mateixa existeix un encreuament a(fora de la ruta), localitat aquesta amb alberg de pelegrins. (tancat temporalment, nota 2022).Un últim repit per a acomiadar-se d'Herías dona pas al vertiginós descens fins a Campomanes. Ull en trepitjar les pedres si ha plogut, poden propiciar més d'una caiguda. Entrem ende front pels carrers de la Ferrería i de la Vega, on torcem a mà dreta per a prendre uns metres del carrer Rotlles. Aquesta localitat del consell de Lena va comptar amb alberguería en l'Edat mitjana i també amb impost de portazgo, del qual solien estar exempts els pelegrins.Sortim de la població pel carrer de l'Estació per a creuar la N-630 i just després el. Passat el pont torcem a l'esquerra per a agafar el. Veiem la confluència de els, que formen el. Santa Cristina de Lena és el nostre pròxim objectiu i mitja hora més tard ja despunta sobre un pujol la coqueta ermita preromànica. Ascendim fins ella per camí empedrat després de passar sota un viaducte.El temple,, es classifica dins de elper haver estat construït sota el regnat de Ramir I en el segle IX. Descendim per un altre camí empedrat situat en el costat contrari. Passem pel barri de, veient a mà esquerra, després de les vies, l'estació de. Alberga en la planta baixa una aula didàctica del preromànic. El Camí, no obstant això, continua de front i 1,2 quilòmetres més tard salva elqueda fora de l'itinerari a l'altre costat de la A-66.El Camí del Salvador passa al costat de eli travessa sota l'autovia per a entrar en. Fins a l'alberg disten 1,2 quilòmetres. Primer per Miguel de Cervantes per a prendre a l'esquerra Braña Valera i posteriorment a la dreta els carrers de Robledo i Vital Aza. Després girem a l'esquerra per Gran Covián i finalment a la dreta per Ramón y Cajal.·