Camiño Primitivo Etapa de Tineo a Pola de Allande
Borres s/n
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Albergue Santa María de Borres
Dispoñible sen conexión
2270
Borres s/n
Borres (Concello de Tineo)
Propiedade do albergue: Municipal
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Municipal
Persoa encargada de atender o albergue: Gloria
Observacións:
Camiño Primitivo
Etapas 13
km 321,4
Etapa 4
Etapa de Tineo a Pola de Allande
km 28,2
Tempo 06H 30’
Dificultade media
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