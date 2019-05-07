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Camiño Primitivo Etapa de Tineo a Pola de Allande

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Albergue Santa María de Borres

Dispoñible sen conexión
227
0
Albergue de borres

Borres s/n
Borres (Concello de Tineo)

663 785 266

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Municipal

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Municipal

Persoa encargada de atender o albergue: Gloria

Observacións:

Camiño Primitivo

Camiño Primitivo

Etapas 13
km 321,4
Etapa de Tineo a Pola de Allande Etapa 4

Etapa de Tineo a Pola de Allande

km 28,2
Tempo 06H 30’
Dificultade media
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