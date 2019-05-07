Bide Primitiboa Tineotik Pola de Allanderainoko etapa
Ezabaketak
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Santa Maria Borresko aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
2270
Ezabaketak
Borres (Tineoko Kontzejua)
Aterpetxearen jabegoa: Udala
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Udala
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Gloria
Oharrak:
Bide Primitiboa
Etapak 13
km 320,6
Etapa 4
Tineotik Pola de Allanderainoko etapa
km 28,2
Denbora 06H 30’
Zailtasuna ERTAINA
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