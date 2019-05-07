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Bide Primitiboa Tineotik Pola de Allanderainoko etapa

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Santa Maria Borresko aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
227
0
Albergue de borres

Ezabaketak
Borres (Tineoko Kontzejua)

663 785 266

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Udala

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Udala

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Gloria

Oharrak:

Bide Primitiboa

Bide Primitiboa

Etapak 13
km 320,6
Tineotik Pola de Allanderainoko etapa Etapa 4

Tineotik Pola de Allanderainoko etapa

km 28,2
Denbora 06H 30’
Zailtasuna ERTAINA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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Honela ikusten dute erromesek Santa Maria Borresko aterpetxea

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