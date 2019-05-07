Camí Primitiu Etapa de Tineo a Pola d'Allande
Esborris s/n
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Alberg Santa María d'Esborris
Disponible sense connexió
2280
Esborris s/n
Esborris (Concejo de Tineo)
Propietat de l'alberg: Municipal
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Municipal
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Glòria
Observacions:
Camí Primitiu
Etapes 13
km 321,4
Etapa 4
Etapa de Tineo a Pola d'Allande
km 28,2
Temps 06H 30’
Dificultat mitjana
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