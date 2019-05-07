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Camí Primitiu Etapa de Tineo a Pola d'Allande

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Alberg Santa María d'Esborris

Disponible sense connexió
228
0
Albergue de borres

Esborris s/n
Esborris (Concejo de Tineo)

663 785 266

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Municipal

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Municipal

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Glòria

Observacions:

Camí Primitiu

Camí Primitiu

Etapes 13
km 321,4
Etapa de Tineo a Pola d'Allande Etapa 4

Etapa de Tineo a Pola d'Allande

km 28,2
Temps 06H 30’
Dificultat mitjana
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