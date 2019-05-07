Camino Primitivo Etapa de Tineo a Pola de Allande
Borres s/n
Albergue Santa María de Borres
Disponible sin conexión
264130
Borres s/n
Borres (Concejo de Tineo)
Propiedad del albergue: Municipal
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Municipal
Persona encargada de atender el albergue: Gloria
Observaciones:
Camino Primitivo
Etapas 13
km 321,4
Etapa 4
Etapa de Tineo a Pola de Allande
km 28,2
Tiempo 06H 30’
Dificultad Media
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