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Camino Primitivo Etapa de Tineo a Pola de Allande

Albergue Santa María de Borres

Disponible sin conexión
264
130
Albergue de borres

Borres s/n
Borres (Concejo de Tineo)

663 785 266

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Municipal

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Municipal

Persona encargada de atender el albergue: Gloria

Observaciones:

Camino Primitivo

Camino Primitivo

Etapas 13
km 321,4
Etapa de Tineo a Pola de Allande Etapa 4

Etapa de Tineo a Pola de Allande

km 28,2
Tiempo 06H 30’
Dificultad Media
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