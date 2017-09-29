Camiño Francés Etapa de Foncebadón a Ponferrada
Avenida Fraga Iribarne, s/n
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Albergue Santa
Dispoñible sen conexión
940
Avenida Fraga Iribarne, s/n
Molinaseca
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Cristina Branco
Observacións: Hai bar. Ofrecen cea comunitaria a 8 euros. Dan almorzos de 6:30 a 8:00 a 3 euros. Alfredo foi hospitalero, realizou 12 veces o Camiño de Santiago e o Shikoku en Xapón. Informa os peregrinos que queiran desta peregrinación oriental duns 45 días e do Camiño do Sol de Brasil.
Camiño Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 22
Etapa de Foncebadón a Ponferrada
km 27,3
Tempo 06H 30’
Dificultade media
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