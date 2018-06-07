Fisterra eta Muxiaren Epilogoa Negreira a Olveiroa etapa
Santa Mariña herrixka
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Santa Mariña aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
5870
Santa Mariña herrixka
LG/Lamelas - Maroñas - Mazaricos La Coruña
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Yanetsy Dopazo
Oharrak: 2008ko abuztuan bide irekian gaude, Santiagotik 42 km-ra, Finisterretik 46 km-ra eta Muxiatik 42 km-ra.
Fisterra eta Muxiaren epilogoa
Etapak 5
km 151,1
Etapa 2
Negreira a Olveiroa etapa
km 33,4
Denbora 08H 30’
Zailtasuna HANDIA
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