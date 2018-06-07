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Fisterra eta Muxiaren Epilogoa Negreira a Olveiroa etapa

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Santa Mariña aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
587
0
Albergue antelo

Santa Mariña herrixka
LG/Lamelas - Maroñas - Mazaricos La Coruña

981-85-28-97 - 655-80-68-00

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Yanetsy Dopazo

Oharrak: 2008ko abuztuan bide irekian gaude, Santiagotik 42 km-ra, Finisterretik 46 km-ra eta Muxiatik 42 km-ra.

Fisterra eta Muxiaren epilogoa

Fisterra eta Muxiaren epilogoa

Etapak 5
km 151,1
Negreira a Olveiroa etapa Etapa 2

Negreira a Olveiroa etapa

km 33,4
Denbora 08H 30’
Zailtasuna HANDIA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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