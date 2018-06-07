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Epíleg a Fisterra i Muxía Etapa de Negreira a Olveiroa

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Alberg Santa Mariña

Disponible sense connexió
588
0
Albergue antelo

Llogaret de Santa Mariña
LG/Lamelas - Maroñas - Mazaricos La Corunya

981-85-28-97 - 655-80-68-00

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privada

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Yanetsy Dopazo

Observacions: Ens trobem a peu de camí obert a l'agost del 2008 a 42km de Santiago a 46km de Finisterre i 42km de Muxia

Epíleg a Fisterra i Muxía

Epíleg a Fisterra i Muxía

Etapes 5
km 151,1
Etapa de Negreira a Olveiroa Etapa 2

Etapa de Negreira a Olveiroa

km 33,4
Temps 08H 30’
Dificultat alta
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