Epíleg a Fisterra i Muxía Etapa de Negreira a Olveiroa
Llogaret de Santa Mariña
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Alberg Santa Mariña
Disponible sense connexió
5880
Llogaret de Santa Mariña
LG/Lamelas - Maroñas - Mazaricos La Corunya
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privada
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Yanetsy Dopazo
Observacions: Ens trobem a peu de camí obert a l'agost del 2008 a 42km de Santiago a 46km de Finisterre i 42km de Muxia
Epíleg a Fisterra i Muxía
Etapes 5
km 151,1
Etapa 2
Etapa de Negreira a Olveiroa
km 33,4
Temps 08H 30’
Dificultat alta
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