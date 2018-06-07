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Epílogo a Fisterra y Muxía Etapa de Negreira a Olveiroa

Albergue Santa Mariña

Disponible sin conexión
604
29
Albergue antelo

Aldea de Santa Mariña
LG/Lamelas - Maroñas - Mazaricos La Coruña

981-85-28-97 - 655-80-68-00

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privada

Persona encargada de atender el albergue: Yanetsy Dopazo

Observaciones: Nos encontramos a pie de camino abierto en agosto del 2008 a 42km de Santiago a 46km de Finisterre y 42km de Muxia

Epílogo a Fisterra y Muxía

Epílogo a Fisterra y Muxía

Etapas 5
km 151,1
Etapa de Negreira a Olveiroa Etapa 2

Etapa de Negreira a Olveiroa

km 33,4
Tiempo 08H 30’
Dificultad Alta
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Foro: Los peregrinos opinan sobre el Camino de Santiago

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