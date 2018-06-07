Epílogo a Fisterra y Muxía Etapa de Negreira a Olveiroa
Aldea de Santa Mariña
Albergue Santa Mariña
Disponible sin conexión
60429
Aldea de Santa Mariña
LG/Lamelas - Maroñas - Mazaricos La Coruña
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privada
Persona encargada de atender el albergue: Yanetsy Dopazo
Observaciones: Nos encontramos a pie de camino abierto en agosto del 2008 a 42km de Santiago a 46km de Finisterre y 42km de Muxia
Epílogo a Fisterra y Muxía
Etapas 5
km 151,1
Etapa 2
Etapa de Negreira a Olveiroa
km 33,4
Tiempo 08H 30’
Dificultad Alta
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