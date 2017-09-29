Camino Francés Etapa de Foncebadón a Ponferrada
Avenida Fraga Iribarne, s/n
Albergue Santa Marina
Disponible sin conexión
11675
Avenida Fraga Iribarne, s/n
Molinaseca
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Cristina Blanco
Observaciones: Hay bar. Ofrecen cena comunitaria a 8 euros. Dan desayunos de 6:30 a 8:00 a 3 euros. Alfredo ha sido hospitalero, ha realizado 12 veces el Camino de Santiago y el Shikoku en Japón. Informa a los peregrinos que quieran de esta peregrinación oriental de unos 45 días y del Camino del Sol de Brasil.
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 22
Etapa de Foncebadón a Ponferrada
km 27,3
Tiempo 06H 30’
Dificultad Media
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