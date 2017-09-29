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Camino Francés Etapa de Foncebadón a Ponferrada

Albergue Santa Marina

Disponible sin conexión
116
75
Albergue santa marina

Avenida Fraga Iribarne, s/n
Molinaseca

987 45 30 77, 615 302 390

[email protected]

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Cristina Blanco

Observaciones: Hay bar. Ofrecen cena comunitaria a 8 euros. Dan desayunos de 6:30 a 8:00 a 3 euros. Alfredo ha sido hospitalero, ha realizado 12 veces el Camino de Santiago y el Shikoku en Japón. Informa a los peregrinos que quieran de esta peregrinación oriental de unos 45 días y del Camino del Sol de Brasil.

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Foncebadón a Ponferrada Etapa 22

Etapa de Foncebadón a Ponferrada

km 27,3
Tiempo 06H 30’
Dificultad Media
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