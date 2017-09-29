Albergue Santa Marina

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Cristina Blanco

Observaciones: Hay bar. Ofrecen cena comunitaria a 8 euros. Dan desayunos de 6:30 a 8:00 a 3 euros. Alfredo ha sido hospitalero, ha realizado 12 veces el Camino de Santiago y el Shikoku en Japón. Informa a los peregrinos que quieran de esta peregrinación oriental de unos 45 días y del Camino del Sol de Brasil.