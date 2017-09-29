Camí Francès Etapa de Foncebadón a Ponferrada
Avinguda Fraga Iribarne, s/n
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Alberg Santa Marina
Disponible sense connexió
950
Avinguda Fraga Iribarne, s/n
Molinaseca
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Cristina Blanco
Observacions: Hi ha bar. Ofereixen sopar comunitari a 8 euros. Donen desdejunis de 6:30 a 8:00 a 3 euros. Alfredo ha estat hospitalero, ha realitzat 12 vegades el camí de Sant Jaume i el Shikoku a Japó. Informa als pelegrins que vulguin d'aquesta peregrinació oriental d'uns 45 dies i del Camí del Sol de Brasil.
Camí Francès
Etapes 37
km 939,7
Etapa 22
Etapa de Foncebadón a Ponferrada
km 27,3
Temps 06H 30’
Dificultat mitjana
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