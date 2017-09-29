Català
Vull planificar el meu camí
  1. Inici ·
Camí Francès Etapa de Foncebadón a Ponferrada

Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Alberg Santa Marina

Disponible sense connexió
95
0
Albergue santa marina

Avinguda Fraga Iribarne, s/n
Molinaseca

987 45 30 77, 615 302 390

[email protected]

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Cristina Blanco

Observacions: Hi ha bar. Ofereixen sopar comunitari a 8 euros. Donen desdejunis de 6:30 a 8:00 a 3 euros. Alfredo ha estat hospitalero, ha realitzat 12 vegades el camí de Sant Jaume i el Shikoku a Japó. Informa als pelegrins que vulguin d'aquesta peregrinació oriental d'uns 45 dies i del Camí del Sol de Brasil.

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa de Foncebadón a Ponferrada Etapa 22

Etapa de Foncebadón a Ponferrada

km 27,3
Temps 06H 30’
Dificultat mitjana
Afegeix alberg a la meva selecció

Ets propietari o gestiones un alberg de pelegrins?

Accedeix a la teva fitxa i actualitza les dades per oferir als pelegrins la informació més actualitzada possible.

Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant Jaume

Veure tots

Així veuen els pelegrins el Alberg Santa Marina

Veure tots

Envia les teves fotografies!