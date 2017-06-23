Galego
Planificar o meu Camiño
  1. Inicio ·
Camiño Primitivo Etapa da Fonsagrada (Padrón) a Ou Cádavo Baleira

Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información, aquí.

Albergue San Mateo

Dispoñible sen conexión
26
0
Albergue san mateo

Rúa dá Feira, 2
Ou Cádavo Baleira

616 529 514, 982 354 009

[email protected]

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: Mari Carmen

Observacións: Situado en plena entrada ao pobo, á beira da igrexa e próximo a todo tipo de servizos: supermercado, farmacia, médico, restaurantes e cafés- bares.

Camiño Primitivo

Camiño Primitivo

Etapas 13
km 321,4
Etapa da Fonsagrada (Padrón) a Ou Cádavo Baleira Etapa 8

Etapa da Fonsagrada (Padrón) a Ou Cádavo Baleira

km 23,4
Tempo 06H 00’
Dificultade media
Engadir albergue á miña selección

Es Propietario ou xestionas un Albergue de Peregrinos?

Accede á túa ficha e actualiza os teus datos para ofrecer aos peregrinos a información máis actualizada posible.

Foro: Os peregrinos opinan sobre o Camiño de Santiago

Ver todo

¿Quieres enviar alguna fotografía de "Cami&ntilde;o de Santiago"?

¿Quieres enviar alguna fotografía de "Camiño de Santiago"?

Se tes fotografías de "O Camiño de Santiago" que queiras compartir connosco, podes envialas e ampliar a galería de fotografías.

Envía túas fotografías! Ver todas as fotografías