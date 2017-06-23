Camino Primitivo Etapa de A Fonsagrada (Padrón) a O Cádavo Baleira
Rúa da Feira, 2
Albergue San Mateo
Disponible sin conexión
6517
Rúa da Feira, 2
O Cádavo Baleira
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Mari Carmen
Observaciones: Situado en plena entrada al pueblo, al lado de la iglesia y cercano a todo tipo de servicios: supermercado, farmacia, médico, restaurantes y cafés- bares.
Camino Primitivo
Etapas 13
km 321,4
Etapa 8
Etapa de A Fonsagrada (Padrón) a O Cádavo Baleira
km 23,4
Tiempo 06H 00’
Dificultad Media
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