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Camino Primitivo Etapa de A Fonsagrada (Padrón) a O Cádavo Baleira

Albergue San Mateo

Disponible sin conexión
65
17
Albergue san mateo

Rúa da Feira, 2
O Cádavo Baleira

616 529 514, 982 354 009

[email protected]

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Mari Carmen

Observaciones: Situado en plena entrada al pueblo, al lado de la iglesia y cercano a todo tipo de servicios: supermercado, farmacia, médico, restaurantes y cafés- bares.

Camino Primitivo

Camino Primitivo

Etapas 13
km 321,4
Etapa de A Fonsagrada (Padrón) a O Cádavo Baleira Etapa 8

Etapa de A Fonsagrada (Padrón) a O Cádavo Baleira

km 23,4
Tiempo 06H 00’
Dificultad Media
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